By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : Mar 31, 2025, 9:33 AM IST

Man Tried To Be Buried Alive In Prakasam District: ఓ వ్యక్తి సజీవ సమాధికి యత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్న సంఘటన ప్రకాశం జిల్లా తాళ్లూరు మండలం విఠలాపురంలో ఆదివారం జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన మాజీ సర్పంచి కైపు అంజిరెడ్డి కుమారుడు కోటిరెడ్డి పన్నెండేళ్ల క్రితం ఊరి శివారున తమ పొలంలో భూదేవి ఆలయాన్ని సొంతంగా నిర్మించాడు. ఆ ఆలయం ముందు పెద్ద గొయ్యి తీసి, వారం రోజుల నుంచి అందులోకి వెళ్లి పైన రేకు కప్పుకొని ధ్యానం చేస్తున్నాడు. ఉగాది రోజున సజీవ సమాధి కావాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున 5 గంటల సమయంలో కోటిరెడ్డి తన కుమారుడితో కలసి ఆలయం వద్దకు చేరుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశాడు. స్థానికుల సమాచారంతో బయటకి తీసిన పోలీసులు: అనంతరం సమాధిలా ఏర్పాటు చేసిన గొయ్యిలోకి దిగి ధ్యానంలో నిమగ్నమయ్యాడు. కోటిరెడ్డి కుమారుడు ఆ గొయ్యిపై పెద్ద రేకును ఉంచి దానిపై మట్టి పోసి పూడ్చి వేశాడు. విషయాన్ని తెలుసుకున్న కోటిరెడ్డి తండ్రి అంజిరెడ్డి, మరికొందరు అక్కడకు చేరుకొని బయటకు రావాలని కోరారు. తన ధ్యానానికి ఎవరూ ఆటంకం కలిగించవద్దని కోటిరెడ్డి సూచించాడు. సమాచారం అందుకున్న తాళ్లూరు పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని స్థానికుల సాయంతో అతనిని బయటకు తీశారు. వారు వెళ్లిన తర్వాత మళ్లీ ఆ గొయ్యిలోకి దిగి ధ్యానంలో నిమగ్నమయ్యాడు. కుటుంబ సభ్యులు, స్థానిక పెద్దలు మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటల ప్రాంతంలో వచ్చి బయటకు రావాలని చెప్పడంతో ఇంటికి చేరుకున్నాడు.