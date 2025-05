ETV Bharat / state

జాతకాలు కలిశాయ్​ కానీ పూజ చేయాలి - ఆ తర్వాత ఆమెకు ఆయన ట్విస్ట్​ - MAN STEALS GOLD FROM WOMAN

Published : May 3, 2025 at 4:41 PM IST

Man Steals Gold from Woman in the Name of Pooja: ఆన్‌లైన్‌ మ్యాట్రిమోనీలో పరిచయమై పెళ్లి చేసుకుంటానని మహిళను నమ్మించాడు ఓ నిందితుడు. పితృదోష పరిహారానికి పూజ చేయాలని బంగారు నగలు తీసివేసి గోదావరిలో మునిగి రమ్మన్నాడు. అంతే ఆమె తిరిగి వచ్చేసరికి బంగారు నగలతో పరారయ్యాడు. ఇదీ రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి చేసిన మోసం. రాజమహేంద్రవరం మూడో పట్టణ సీఐ అప్పారావు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

నెల్లూరు నగరానికి చెందిన జి.నాగభారతి (32)కి వివాహం కాగా భర్తతో విభేదాల కారణంగా విడాకులు తీసుకుని ఒంటరిగా ఉంటున్నారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన నారాయణ అనే వ్యక్తి ఓ మ్యాట్రిమోనీ సైట్‌లో ఆమెకు పరిచయమయ్యాడు. తాను రాజమహేంద్రవరంలో బంగారం వ్యాపారం చేస్తుంటానని నమ్మించాడు. ఇద్దరి జాతకాలు కలిశాయని, పెళ్లి చేసుకుందామని చెప్పాడు.

బ్యాగులో భద్రపరచుకోమని సలహా: గత నెలలో భారతికి ఫోన్‌ చేసి జాతకాల్లో పితృదోషం ఉందని, రాజమహేంద్రవరం వస్తే కోటిలింగాల ఘాట్‌ వద్ద పరిహార పూజ చేయిద్దామని చెప్పాడు. అతడి మాటలు నమ్మిన ఆమె గత నెల 20న రాజమహేంద్రవరం వచ్చారు. ఇద్దరూ కలసి ఘాట్‌ వద్దకు చేరుకున్నారు. నదిలో స్నానం చేయాలని ఒంటిపై ఎటువంటి ఆభరణాలు ఉండకూడదని, బ్యాగులో భద్రపరచుకోమని ఆమెకు సలహా ఇచ్చాడు.