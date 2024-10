ETV Bharat / state

'సర్పంచ్​గా ఏకగ్రీవం చేస్తే రూ.2 కోట్లు ఇస్తా' - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న పోస్టు

Man Offer two Crore rupees to Become sarpanch ( ETV Bharat )