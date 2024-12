ETV Bharat / state

వైరల్ వీడియో : బైక్​పై ట్రైన్​కు ఎదురుగా దూసుకెళ్లిన వ్యక్తి - తర్వాత ఏమైందంటే?

Man Riding Bike In Front Of Train ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

Man Riding Bike In Front Of Train In Nizamabad : ఓ వ్యక్తి తిరుపతి వెళ్తున్న రైలుకు ఎదురుగా ద్విచక్ర వాహనంపై దూసుకెళ్లాడు. ఈ ఘటన నిజామాబాద్‌ జిల్లా నవీపేట మండలం దర్యపూర్‌ రైల్వే గేట్‌ వద్ద చోటు చేసుకుంది. గేట్‌ కీపర్‌ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి రైలు సిబ్బందికి సమాచారం అందించడంతో రైలును ఆపారు. దీంతో బైక్‌పై వెళ్తున్న వ్యక్తి ప్రాణాలు దక్కాయి. ఈ బైక్‌ను నడిపిన వ్యక్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనతో అరగంట పాటు రైలును అక్కడే ఆపేశారు.