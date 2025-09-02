ETV Bharat / state

హెడ్‌మాస్టర్‌ని అన్నాడు - స్కాలర్​షిప్​ ఇప్పిస్తానన్నాడు - చివరకు ఏం జరిగిందంటే! - CHEATING CASE IN KURNOOL DISTRICT

పదోతరగతి పాసవ్వడంతోపాటు ఉపకారవేతనం సైతం వస్తుందని చెప్పడు - రూ.5500 తీసుకున్నాడు - ఆ తర్వాత ఫోన్​ స్విచ్ఛాప్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 8:34 PM IST

Fraud in Kurnool District : తెలియని ఫోన్‌ నెంబర్‌ నుంచి కాల్‌ వస్తేనే భయపడాల్సిన పరిస్థితి. లోన్‌ కావాలా అని అడిగినా గుండె లయ తప్పుతోంది. సాయం చేస్తామని చెప్పినా నమ్మాలో, వద్దో తెలియడం లేదు. ఎందుకంటే ఎదుటివారి అవసరాలను అవకాశంగా మలుచుకుని మోసాలు జరుగుతున్నాయి. మాయమాటతో నమ్మించి నిండా ముంచేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఈ తరహా మోసాలకు నగరాలు, పట్టణాలకే పరిమితం కాగా ఇప్పుడు పల్లెలకు పాకాయి. పేద, ధనిక అనే తేడా లేకుండా అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు . జాలి, దయ అనేదే లేకుండా కూలీలను సైతం నేరగాళ్లు బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు.

కర్నూలు జిల్లా హోళగుంద మండలంలోని మారుమూల గ్రామం సమ్మతగేరిలో మారెన్న, పార్వతమ్మ దంపతులు కూలిపనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తుంటారు. వీరి పెద్ద కుమారుడు మల్లికార్జున పదో తరగతి ఫెయిలై ఇంటివద్దే తల్లిదండ్రులకు చేదోడువాదోడుగా ఉంటున్నాడు. గొప్ప చదువులు చదివి ప్రయోజకుడవుతాడని ఆ తల్లిదండ్రులు పెట్టుకున్న ఆశలన్నీ అడియాశలయ్యాయి. కుమారుడు కూడా తమలాగే కూలి పనులకు వెళ్లాల్సిందేనా అని బాధపడుతున్నారు. అలాంటి సమయంలో మారెన్న ఫోన్‌కు తెలియని నెంబర్ నుంచి ఓ ఫోన్‌కాల్ వచ్చింది. అవతలి వ్యక్తి చెప్పిన విషయం విని మారెన్నతోపాటు మల్లికార్జున ముఖంలోనూ సంతోషం వెల్లివిరిసింది.

మారెన్నకు ఫోన్ చేసిన వ్యక్తి తనకు తాను కూన భూపతిగా పరిచయం చేసుకున్నాడు. తాను మల్లికార్జున చదివిన హోళగుంద హైస్కూల్​కు హెడ్‌మాస్టర్‌గా వచ్చానని చెప్పాడు. మీ అబ్బాయికి 20 వేల రూపాయల స్కాలర్‌షిప్‌ వస్తుందని, దీనికోసం రూ. 5వేల 500 ముందుగా చెల్లించాలని నమ్మించాడు. మల్లికార్జున పదో తరగతి ఫెయిల్‌ అయ్యాడని చెప్పగా అతన్ని పాస్‌ చేయించడంతోపాటు స్కాలర్‌షిప్‌ కూడా వచ్చేలా చేస్తానని చెప్పడంతో పాపం ఆ బీద కూలీ కుటుంబం ఆనందంతో సంబరపడింది.

కుమారుడు పదో తరగతి పాసవ్వడంతోపాటు ఉపకారవేతనం సైతం వస్తుందని చెప్పడంతో అతను చెప్పిన విధంగా 5వేల 500 డబ్బులు ఇవ్వడానికి అంగీకరించారు. తల్లి పార్వతమ్మ కూలి పనులు చేసి దాచుకున్న రూ. 3 వేలు తొలుత పంపించారు. ఆ తర్వాత అప్పుచేసి మరీ మరో రెండున్నర వేలు ఫోన్‌ చేసిన వ్యక్తికి ఆన్‌లైన్‌లోనే పంపారు. ఆ తర్వాత స్కాలర్‌షిప్‌ ఊసే ఎత్తకపోవడంతో మల్లికార్జున్ తిరిగి ఫోన్ చేస్తే తాను హోళగుందలోనే ఉన్నానని మీ పనిమీదే పని చేస్తున్నానని తప్పించుకున్నాడు. బాధితులు హోళగుంద వెళితే అక్కడ అతను కనిపించలేదు. ఆ పేరుతో హోళగుంద హైస్కూల్‌లో ఎవరూ పని చేయడం లేదని తెలిసింది. దీంతో అతనికి మళ్లీ ఫోన్‌ చేస్తే తాను కర్నూలులో ఉన్నానని సమాధానం వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఫోన్‌ స్విచ్ఛాప్‌ చేశాడు.

కూలిపనులు చేసుకుని సంపాదించిన రూ. 3వేలతోపాటు అప్పుచేసి మరీ తెచ్చిన మరో రెండున్నరవేలు ఏవిధంగా నేరగాళ్లు కాజేసిన తీరు చూస్తుంటే ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. అసలే పదో తరగతి ఫెయిలై బాధలో ఉన్న మల్లికార్జునకు పాస్‌ చేయిస్తామని ఆశపెట్టడమేగాక, తల్లిదండ్రులు కష్టపడి సంపాదించుకున్న సొమ్ములు సైతం లాక్కున్నారు. కాబట్టి తెలియని నెంబర్ల నుంచి ఎలాంటి ఫోన్‌కాల్స్‌ వచ్చినా గుడ్డిగా ఎవరినీ నమ్మకూడదు.

కూలిపనులు చేసుకుని సంపాదించిన రూ. 3వేలతోపాటు అప్పుచేసి మరీ తెచ్చిన మరో రెండున్నరవేలు ఏవిధంగా నేరగాళ్లు కాజేసిన తీరు చూస్తుంటే ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. అసలే పదో తరగతి ఫెయిలై బాధలో ఉన్న మల్లికార్జునకు పాస్‌ చేయిస్తామని ఆశపెట్టడమేగాక, తల్లిదండ్రులు కష్టపడి సంపాదించుకున్న సొమ్ములు సైతం లాక్కున్నారు. కాబట్టి తెలియని నెంబర్ల నుంచి ఎలాంటి ఫోన్‌కాల్స్‌ వచ్చినా గుడ్డిగా ఎవరినీ నమ్మకూడదు.

