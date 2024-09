ETV Bharat / state

బావమరిది చస్తే ఆస్తంతా నాదే : బెట్టింగ్​లతో రూ.కోట్లలో నష్టపోయి - అత్తింటి ఆస్తిపై కన్నేసి - Man Killed Bro in Law For Property

Man Killed His Brother-in-Law for Property in Gachibowli ( ETV Bharat )