Man Killed Beggar For Just Rs 3000: కేవలం 3,000 రూపాయల కోసం ఒక నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకున్న యువకుడిని గుంటూరు జిల్లా తెనాలి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. శుక్రవారం పోలీస్ స్టేషన్లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన సీఐ రమేష్బాబు హత్యకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.
కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ మండలం లంకమాన్య గ్రామానికి చెందిన కొల్లి రాజేష్ (25) అనే వ్యక్తి చెడు అలవాట్లకు బానిసయ్యాడు. నిత్యం ఊర్లు తిరుగుతూ, ఆయా చోట్ల ఏదో ఒక కూలి పని చేసుకుంటూ వచ్చిన డబ్బులతో మద్యం తాగి రోడ్ల వెంబడి నిద్రపోయేవాడు. కొంత కాలంగా తెనాలిలోనే ఇదే విధంగా ఇతను నివాసం ఉంటున్నాడు.
ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది జూన్ 8వ తేదీన రాత్రి మద్యం తాగి తెనాలి రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డులో దుకాణాల ముందు నిద్ర పోవడానికి వచ్చాడు. అదే సమయంలో అక్కడ ఉన్న యాచకుడు వెంకటనారాయణ (65) వద్ద కొంత డబ్బులు ఉండటాన్ని రాజేష్ గమనించాడు. తనకు డబ్బులు ఇవ్వాలంటూ వృద్ధుడిని బెదిరించాడు, దానికి వెంకటనారాయణ నిరాకరించడంతో అతడి తలపై బలంగా కొట్టాడు.
అనంతరం కప్పుకున్న దుప్పటినే రెండుగా చీల్చి మెడకు బిగించి, కాలితో నొక్కి, దుప్పటిని ఒక వైపు షట్టర్కు కట్టి, రెండో వైపు బలంగా లాగి అత్యంత దారుణంగా హత్య చేశాడు. తర్వాత వృద్ధుడు చనిపోయాడని నిర్ధారించుకుని, బీడీ తాగాడు. యాచకుడి హత్యను ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నంలో భాగంగా మృతదేహాన్ని అక్కడే ఇనుప గొట్టానికి ఉరి వేసినట్లు బిగించాడు. ఇదంతా అయ్యాక వృద్ధుడి సంచిలో ఉన్న రూ.3,000ను తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు.
ఇలా దొరికిపోయాడు: జూన్ 9వ తేదీన ఉదయం మృతదేహాన్ని గుర్తించిన పోలీసులు, దీనిని అనుమానాస్పద మృతిగా భావించి కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం స్థానికంగా ఉన్న సీసీ కెమెరాల పరిశీలించడంతో, కిరాతకంగా హత్య చేసినట్లు గుర్తించారు. సీసీ వీడియో ఫుటేజీ ఆధారంగా దర్యాప్తును ప్రారంభించారు.
చేతికి ఉన్న దారాలను గుర్తించి: వృద్ధుడిని హత్య చేసిన తరువాత రాజేష్, కృష్ణా జిల్లాకు వెళ్లిపోయి అక్కడ బాతులు పెంచే పనిలో చేరాడు. కొద్ది రోజుల క్రితమే తెనాలికి తిరిగి వచ్చాడు. దీంతో రాత్రి సమయంలో రోడ్ల వెంబడి నిద్రపోతున్న వారిని గమనిస్తుండగా, పోలీసులకు చిక్కాడు. హత్య చేసిన సమయంలో వేసుకున్న దుస్తులు, ఆ సమయంలో చేతికి ఉన్న దారాలను గుర్తించిన పోలీసులు రాజేష్ను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ సమావేశంలో ఎస్సైలు కరిముల్లా, ప్రకాశరావు, ఇతర పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
