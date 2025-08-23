Woman Killed in Warangal : పెళ్లీడుకు వచ్చిన అమ్మాయికి ఎన్నో కలలు ఉంటాయి. భవిష్యత్పై ఎన్నో ఆశలు పెంచుకొని ఊహాలోకంలో జీవిస్తారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో సాఫ్ట్వేర్ సంబంధం వచ్చింది. ఇక ఆ అమ్మాయి ఎగిరిగెంతేసింది. మంచి ఉద్యోగం, పెద్ద మొత్తంలో జీతం, హైదరాబాద్లో కాపురం అనేసరికి ఎంతో పొంగిపోయింది. కొత్త జీవితాన్ని ఊహించుకుంటూ అత్తారింటిలో కాలుపెట్టిన ఆ అమ్మాయి ఆశలు ఆవిరైపోయాయి.
ఏసీ రూంలో కూర్చుని కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని మౌస్ తిప్పుతాడనుకున్న భర్త కాస్తా ఓ హోటల్లో గరిటె తిప్పే వంట మాస్టర్ అని తెలిసి అవాక్కయ్యింది. మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకున్నా భరించి గుట్టుగా కాపురం చేసింది. వేరే ఉద్యోగం చూసుకోమని కోరినా పట్టించుకోకుండా పైగా ఆమె పైనే దాడికి పాల్పడ్డాడు. తనను వదిలి వెళ్లకుండా ఉండేందుకు నాటుమందులు తినిపించడంతో అనారోగ్యం పాలై చివరికి ఆత్మహత్య దారి తీసింది.
కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట మండలం నర్సునాయక్తండాకు చెందిన సునీతకు తండ్రి చిన్నప్పుడే చనిపోవడంతో తల్లి, సోదరులు అల్లారు ముద్దుగా పెంచారు. ఉన్నత చదువులు చదివిన ఆమె నర్సంపేటలోని ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో అధ్యాపకురాలిగా పనిచేస్తోంది. యువతికి పెళ్లి చేసేందుకు తల్లి సంబంధాలు చూడటం ప్రారంభించారు.
అదే మండలానికి చెందిన కమ్మపల్లి శివారులోని చక్రం తండాకు చెందిన భద్రు అనే వ్యక్తి తాను హైదరాబాద్లో సాప్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నానని చెప్పి సంబంధం కుదుర్చుకున్నాడు. మంచి జీతం వస్తుందని చెప్పడంతో రూ.5 లక్షల కట్నంతో పాటు 10 తులాల బంగారం ఇచ్చి గతేడాది ఫిబ్రవరిలో ఘనంగా వివాహం జరిపించారు. కానీ వారి ఆనందం ఎంతో కాలం నిలువలేదు.
"రెండు సంవత్సరాల క్రితం సునీత, భద్రునాయక్ల వివాహం జరిగింది. భద్రు కుటుంబసభ్యులు ఆమెను కట్నం కోసం శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించారు. ఈ వేధింపులకు తాళలేక అమె సొంత గ్రామమైన నర్సునాయక్తండాలోని ఓ బావిలోకి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి పంచనామాలు వేయించి మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అందజేశాం. కేసు ఇంకా విచారణలో ఉంది." - రఘుపతి, సీఐ, నర్సంపేట
హెటల్లో వంట మాస్టర్గా భర్త : హైదరాబాద్లో కొత్త కాపురం పెట్టిన దంపతులు తన భర్త చేసేది సాప్ట్వేర్ ఉద్యోగం కాదని తెలుసుకుంది. అతడు ఓ హెటల్లో వంటమాస్టర్గా పని చేస్తున్నాడని తెలిసి కుమిలిపోయింది. ఇదే విషయంపై తరచూ భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగేవి. అతడు శారీరకంగా, మానసికంగా వేధిస్తున్నా సహించేది. ఈ పని మానేసి వేరే ఉద్యోగం చూసుకోమని భార్య చెప్పిన భర్త వినేవాడు కాదు.
తన భార్య ఎక్కడ వదిలేసి వెళ్లిపోతుందోనని భయంతో పసరు మందులను ఆమెకు భర్త తినిపించేవాడు. దీంతో ఆమె ఆరోగ్యం పూర్తిగా పాడైపోయింది. పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పంచాయతీ జరిగినా సునీత కాపురం మాత్రం చక్కబడలేదు. తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన సునీత బావిలో దూకి చివరికి ఆత్మహత్య చేసుకుంది.
"అబ్బాయి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం కదా అని మేము ఒప్పకుని వారికి వివాహం చేశాము. వారిద్దరూ హైదరాబాద్ వెళ్లారు. రోజులు గడుస్తున్నా భర్త ఉద్యోగానికి వెళ్లకపోవడంతో సునీతకు అనుమానం వచ్చింది. భర్త సాప్ట్వేర్ కాదని తెలుసుకుంది. తరువాత రోజూ ఇదే విషయంపై వారి మధ్య గొడవ జరిగింది. దీంతో భద్రు ఆమెను కొట్టాడు. కొన్ని రోజులకు సునీత పుట్టింటికి వచ్చింది. బావిలోకి దూకి ఆత్మహత్యకు చేసుకుంది." - సునీత బాబాయ్
