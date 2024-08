ETV Bharat / state

సిద్దిపేటలో దారుణం - ఆడిస్తానని తీసుకెళ్లి మూడేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారం - Three Year old Girl Raped

By ETV Bharat Telangana Team

Girl Raped in Siddipet ( ETV Bharat )

Three year Old Girl Raped in Siddipet : సిద్దిపేట పట్టణంలో దారుణ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ముక్కుపచ్చలారని మూడేళ్ల చిన్నారిపై యూపీకి చెందిన ఓ కామాంధుడు అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడు. సిద్దిపేట త్రీటౌన్ సీఐ విద్యాసాగర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సిద్దిపేట పట్టణంలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న బిల్డింగ్​లో నేపాల్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి వాచ్​మెన్​గా పనిచేస్తూ తన కుటుంబంతో అక్కడే నివసిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో మూడేళ్ల చిన్నారి తన నాయనమ్మ, తాతల వద్ద ఆడుకుంటూ బిల్డింగ్​లో ఉంటోంది.

ఈ క్రమంలో నిర్మాణంలో ఉన్న బిల్డింగ్ పెయింటింగ్ వర్క్స్​ కోసం యూపీకి చెందిన అజయ్ కూడా వచ్చి భవనంలోనే నివసిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుడు చిన్నారిని ఆడిపిస్తానని తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. చిన్నారి కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుడు యూపీకి పారిపోతుండగా పోలీసులు 24 గంటల్లోనే సిద్దిపేట పట్టణంలో గాలించి పట్టుకున్నారు. నిందితుడిపై అత్యాచారం, పోక్సోతో పాటు పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి, రిమాండ్ తరలించినట్లు సీఐ విద్యాసాగర్ తెలిపారు. చిన్నారిని ఆసుపత్రికి తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు.