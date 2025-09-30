ETV Bharat / state

'నన్ను కాపాడండి' - సౌదీలో అనంతపురం వాసి కన్నీరుమున్నీరు - వీడియో వైరల్

పొట్టకూటి కోసం వెళ్లి సౌదీలో చిక్కుకున్న అనంతపురం వాసి నిజాం - పని చేయించుకుని డబ్బులు ఇవ్వకుండా యజమాని కొడుతున్నాడని ఆవేదన - తనకు విముక్తి కల్పించాలంటూ వీడియో విడుదల

Man_Requests_to_AP_Govt
Man_Requests_to_AP_Govt (ETV)
September 30, 2025

Man Requests to AP Govt to Rescue him from Saudi Arabia: సౌదీలో తన యజమాని చిత్రహింసలు పెడుతున్నాడంటూ అనంతపురానికి చెందిన నిజాం అనే వ్యక్తి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. తనను ఎలాగైనా కాపాడాలంటూ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి నారా లోకేశ్‌లను వేడుకున్నారు. ఈ మేరకు ఓ వీడియో సందేశం ద్వారా తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

వివరాల్లోకి వెళ్తే అనంతపురంలోని ఆజాద్ నగర్​కు చెందిన నిజాం అనే వ్యక్తి డ్రైవర్ పని చేస్తూ జీవనం సాగించేవాడు. తన కుమారుడికి కిడ్నీ సమస్య రావటంతో రూ.12 లక్షలు అవసరమై మిత్రుల సహాయంతో సౌదీకి 2 నెలల క్రితం ఉపాధి కోసం వెళ్లాడు. అక్కడ తన యజమాని తనతో పని చేయించుకుని డబ్బులు ఇవ్వకుండా నిత్యం చిత్రహింసలు పెడుతూ కొడుతున్నాడని వీడియోలో నిజాం ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

'నన్ను కాపాడండి' - సౌదీలో అనంతపురం వాసి కన్నీరుమున్నీరు - వీడియో వైరల్ (ETV)

సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్​, అనంతపురం ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్​లు తనను ఇండియా తీసుకువచ్చేలా చూడాలని వీడియోలో బాధితుడు వేడుకున్నాడు. తన కుటుంబ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సౌదికి వచ్చానని, అక్కడ తన యజమాని చిత్రహింసలు పెడుతూ పోలీసులకు పట్టిస్తారని బెదిరిస్తున్నారని కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. 10 రోజులుగా అన్నం లేక మసీదులో తలదాచుకున్నట్లు వీడియోలో వివరించాడు. తనను ఎలాగైనా ఇండియా తీసుకువెళ్లాలని వేడుకుంటున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది.

''నేను 2 నెలల క్రితం ఉపాధి కోసం సౌదీ వచ్చా. కానీ ఇక్కడ మా యజమాని పని చేయించుకుని డబ్బులు ఇవ్వకుండా కొడుతున్నాడు. ఇంకా పోలీసులకు అప్పగిస్తానని చిత్రహింసలు పెడుతున్నారు. 10 రోజులుగా అన్నం లేక మసీదులో తలదాచుకున్నా. సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం స్పందించి నన్న సొంతూరుకు రప్పించేలా చర్యలు తీసుకోండి.''- నిజాం, బాధితుడు

నిజాంను కాపాడాలని భార్య విజ్ఞప్తి: సౌదీ నుంచి తన భర్త నిజాంను తీసుకురావాలంటూ ఆయన భార్య రేష్మ వేడుకుంటున్నారు. తన కుమారుడి కిడ్నీ ఆపరేషన్ నిమిత్తం రూ.12 లక్షల వరకు డబ్బులు ఖర్చు అయిందని రేష్మ చెప్పారు. వాటిని చెల్లించాలనే ఉద్దేశంతో సౌదీకి డ్రైవర్ ఉపాధి కోసం తన భర్త వెళ్తే అక్కడ ఉన్న యజమాని నిత్యం తన భర్తను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడని కన్నీటి పర్వంతమయ్యారు. యజమాని నుంచి తప్పించుకుని 10 రోజులుగా మసీదులో ఉంటూ తిండి కూడా తినకుండా తన భర్త ఇబ్బందులు పడుతున్నాడని రేష్మ వాపోయారు. ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని తన భర్తను ఇండియాకు రప్పించాలని ఆమె కోరారు. సౌదీలో తన భర్తను నిత్యం చిత్రహింసలు పెడుతూ నరకయాతన చూపిస్తున్నారని రేష్మ వాపోయారు.

''మా కుమారుడి ఆపరేషన్‌ కోసం చేసిన అప్పు తీర్చేందుకు నా భర్త సౌదీకి వెళ్లారు. కానీ అక్కడ యజమాని నా భర్తను చిత్రహింసలు పెడుతున్నారు. ఆ యజమాని నుంచి తప్పించుకొని 10 రోజులుగా నా భర్త ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రి లోకేశ్​ స్పందించి నా భర్తను రక్షించి సొంతూరుకి తీసుకు రావాలి.''- రేష్మ, నిజాం భార్య

