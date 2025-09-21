ETV Bharat / state

ఆడవేషంలో వచ్చి ఫ్రెండ్ ఇంట్లో చోరీ - పక్కాగా ప్లాన్​ చేయబోయి చిక్కాడిలా

ఆడవేషం కట్టి స్నేహితుడి ఇంట్లో చోరీ - సీసీ కెమెరా దృశ్యాలతో బట్టబయలైన టెక్నీషియన్ బాగోతం - 6.75 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.85 వేల నగదు స్వాధీనం

Man Disguised as Woman Breaks Into Friends House
Man Disguised as Woman Breaks Into Friends House (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Man Disguised as Woman Breaks Into Friends House : లోన్​ యాప్​లో భారీగా అప్పులు చేశాడు. అవి ఎలా తీర్చాలో అర్థం కాలేదు. రోజులు గడుస్తున్నా అప్పు తీర్చే మార్గం మాత్రం కనిపించలేదు. ఇదిలా ఉండగా, ఓరోజు తన స్నేహితుడు కాల్​ చేసి రెండు రోజులు ఉండటం లేదని, ఊరికి వెళ్తున్నానని మాట వరుసగా చెప్పాడు. అదే అదునుగా భావించిన ఆ వ్యక్తి, స్నేహితుడింట్లో చోరీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆడ వేషంలో వెళ్లి చోరీకి పాల్పడ్డాడు. చివరకు దొరికిపోయాడు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్​లో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకెళ్తే,

ముందు రోజు చెక్​ చేయగా బయటపడిన వ్యక్తి : బంజారాహిల్స్​ రోడ్​ నంబర్​ 11, ఉదయ్​ నగర్​లో నివసించే శివరాజ్ అనే వ్యక్తి ఈ నెల 16న​ కుటుంబంతో కలిసి నిజామాబాద్​ వెళ్లాడు. అయితే ఈ విషయాన్ని శివరాజ్​ కుమారుడు తన స్నేహితుడైన హర్షిత్​కు తెలిపాడు. హర్షిత్​ లింగంపల్లిలో నివసిస్తూ సీసీ కెమెరా టెక్నీషియన్​గా పని చేస్తున్నాడు. మరుసటి రోజు శివరాజ్​ కుటుంబం హైదరాబాద్​కు వచ్చింది. చూసేసరికి ఇంటి తాళం పగులగొట్టి, అల్మారాలో ఉన్న 6.75 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.1.10 లక్షల నగదు చోరీకి గురైనట్లు గుర్తించారు.

వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. ఒక మహిళ ఇంట్లోకి వెళ్లడం, తిరిగి రావడం రికార్డైంది. దీంతో ఆ మహిళపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే ముందు రోజు రికార్డు అయినవి కూడా పోలీసులు పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలోనే చోరీకి ఒకరోజు ముందు ఓ వ్యక్తి స్థానికంగా ఉన్న సీసీ కెమెరాలను తనిఖీ చేస్తున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఆ వ్యక్తి హర్షిత్​ అని శివరాజ్​ కుమారుడు గుర్తించాడు. దీంతో పోలీసులు లింగంపల్లిలోని హర్షిత్​ ఇంటిపై దాడి చేసి, రూ.6.75 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.85 వేల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

అప్పులు తీర్చే మార్గం లేక : నిందితుడు హర్షిత్​ను విచారించగా, ఆడ వేషం వేసుకుని చోరీకి పాల్పడింది తానేనని అంగీకరించాడు. చోరీ చేసిన డబ్బులో రూ.25 వేలు అప్పు తీర్చడానికి వినియోగించినట్లు తెలిపాడు. లోన్​ యాప్​లో భారీగా అప్పులు చేసినట్లు, అవి తీర్చడానికి దొంగతనానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులకు చెప్పాడు. ఎన్ని మార్గాలు వెతికినా అప్పు తీర్చడం తన వల్ల కావడం లేదని, యాప్​లో రోజురోజుకూ వడ్డీ పెరిగిపోతుందని, తన స్నేహితుడు 'ఊరు వెళ్తున్నాం' అని చెప్పగానే చోరీ చేయాలన్న ఆలోచన వచ్చినట్లు వివరించారు. నిందితుడిని అరెస్ట్​ చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు.

ఫోన్​లో లోన్​ యాప్స్​ వేసుకోవద్దు : లోన్​ యాప్స్​లో రుణాలు తీసుకోవద్దని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎక్కువ వడ్డీతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని, అలాంటి యాప్స్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని రుణాలు తీసుకుంటే సైబర్​ నేరాల బారిన పడతారని హెచ్చరించారు. అలాగే సకాలంలో లోన్ చెల్లించకపోతే బ్లాక్​మెయిల్ చేస్తారని, ఇటీవల కాలంలో ఆన్​లైన్​లో లోన్స్​ తీసుకుని వాటిని చెల్లించలేక యువత ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సులువుగా ఆన్​లైన్​లో అప్పులు తీసుకుని వాటిని తీర్చలేక చోరీలకు పాల్పడుతున్నారని, ఇలాంటి వాటిల్లో చిక్కుకుని జీవితాలను పాడు చేసుకోవద్దని సూచించారు.

