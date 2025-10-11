'అమ్మా - నన్ను నమ్మించి గొంతు కోసినట్లుగా నా భార్యా పిల్లలను చేయకు'
సోషల్ మీడియాలో తన వీడియో వైరల్ కావడంతో మనస్తాపం చెందిన వ్యక్తి - పరువుపోయిందని అవమాన భారంతో బలవన్మరణం - వీడియో తీసుకుని బంధువులకు పంపించి మరీ దారుణం
Man Dies After Social Media Post Viral : ‘అమ్మను నేను కొట్టినట్లుగా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడంతో నా పరువు పోయింది. పరువు కోసం నేను ప్రాణాలిస్తాను. ఆ అవమానంతోనే నేను భూమ్మీది నుంచి వెళ్లిపోతున్నాను’ అని సెల్ఫోన్లో రికార్డు చేసిన వీడియోను మిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులకు పంపించి ఓ వ్యక్తి బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన బీబీనగర్లో జరిగింది. ఇంతకీ అసలు ఏం జరిగిందంటే?
బీబీనగర్ సీఐ ప్రభాకర్రెడ్డి కథనం ప్రకారం : హైదరాబాద్ నగరంలోని ఉప్పల్ విజయపురికాలనీకి చెందిన రేవెల్లి రాజు (45) వ్యాపారం చేస్తూ, బీజేవైఎంలో రాష్ట్ర స్థాయిలో క్రియాశీల నాయకుడిగానూ పని చేస్తున్నారు. ఆస్తుల విషయంలో (తనకు, తన తల్లికి, తన సోదరుడికి) కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే తమ్ముడికి సపోర్ట్ చేస్తోందనే కారణంతో ఇటీవల రాజు కన్నతల్లిని కొట్టాడు. కొంతమంది ఈ ఘటనను వీడియో తీశారు. అంతటితో ఆగకుండా సోషల్మీడియాలో పోస్టు చేశారు. దీంతో అది సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొట్టగా, రాజు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. గురువారం ఓ వీడియోను చిత్రీకరించాడు.
'నన్ను క్షమించు అమ్మా' : తాను తీసిన వీడియోలో 'ప్రపంచంలో ఏ కుమారుడికి తల్లిని కొట్టాలని ఉండదు. కానీ పరిస్థితుల కారణంగానే తప్పు జరిగింది. నన్ను క్షమించు అమ్మా. అది తప్పే అయినప్పటికీ, దాన్ని వీడియో తీసి అందరికీ పంపించి నన్ను తలెత్తుకోకుండా చేశారు. ఆ వీడియో తీసింది (చిత్రీకరించింది) మా మరదలే. దానికి సంబంధించి ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇల్లు విషయంలో, తమ్ముడి మొదటి మ్యారేజ్ విషయంలో నేను చాలా ఖర్చు చేశాను. అయినప్పటికీ నన్ను మా అమ్మ మోసం చేసింది. అమ్మా నన్ను నమ్మించి గొంతు కోసినట్లుగా నా భార్యా పిల్లలను అలా చేయకు. మిత్రులు, బంధువులు, పార్టీ శ్రేణులు అందరూ నన్ను క్షమించండి. నా ఫ్యామిలీకి అండగా ఉంటారని కోరుతున్నా' అని వీడియో తీసి దానిని అందరికీ పంపించాడు.
బీబీనగర్ పెద్దచెరువులో మృతదేహం : అతడి భార్య మహిమ గురువారం సాయంత్రం ఉప్పల్ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసును నమోదు చేశారు. శుక్రవారం బీబీనగర్ పెద్ద చెరువులో గుర్తుతెలియని మృతదేహాన్ని గుర్తించిన పోలీసులు దానిని వెలికితీసి స్థానికంగా ఉన్న పోలీస్స్టేషన్లకు సమాచారమిచ్చారు. చివరకు డెడ్బాడీ ఉప్పల్ పోలీస్స్టేషన్లో నమోదైన మిస్సింగ్ కేసుకు సంబంధించిన రాజుదిగా గుర్తించారు. ఈ మేరకు కేసును నమోదు చేసి మృతదేహాన్ని శవపరీక్ష(పోస్ట్మార్టం) నిమిత్తం భువనగిరి ఏరియా హాస్పిటల్కు తరలించారు.
కుటుంబాల్లో చిచ్చు రేపుతున్న ఆస్తి వివాదాలు : ఆస్తి వివాదాలు పచ్చని సంసారాల్లో చిచ్చురేపుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో మానవ సంబంధాలన్నీ మనీ రిలేషన్స్గా మారిపోతున్నాయి. ఆస్తుల కోసం సొంత తల్లిదండ్రులను నానా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్న వారు కొందరైతే, తోడ పుట్టిన అన్నదమ్ములను కడతేర్చుతున్న వారు మరికొందరు. ఆస్తిపాస్తుల కోసం రక్త సంబంధీకులు అని కూడా చూడకుండా దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. మరికొందరు తల్లిదండ్రుల వద్ద నుంచి ఆస్తిపాస్తులను తీసుకుని వారి పట్ల నిర్ధయగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
