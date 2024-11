ETV Bharat / state

గుడిలో ప్రదక్షిణలు చేస్తూ గుండెపోటుతో యువకుడు మృతి - అంతకు ముందు ఏం జరిగిందంటే!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Man Died With Heart Attack In Temple At Hyderabad KPHB : గుడిలో ప్రదక్షిణలు చేస్తూ గుండెపోటుతో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందిన విషాద ఘటన హైదరాబాద్​లోని కేపీహెచ్​బీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఏపీలోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి మండలానికి చెందిన కె.విష్ణు వర్ధన్(31), హైదరాబాద్​లోని కేపీహెచ్​బీ కాలనీలోని ఓ హాస్టల్​లో ఉంటూ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. రోజూ ఆంజనేయుడిని దర్శించుకునే అలవాటు ప్రకారం సోమవారం ఉదయం ఆలయానికి వెళ్లి ప్రదక్షిణలు చేశాడు.

ఆ తర్వాత ధ్యాన మందిరం మెట్లపై కూర్చుని సేద తీరాడు. కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండటంతో నీళ్లు తాగేందుకు ఫిల్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి ఒక్కసారిగా గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోయాడు. భక్తులు సీపీఆర్ చేసి ఆస్పత్రికి తీసుకొని వెళ్లేలోపే విష్ణు వర్ధన్​ మరణించాడు. ఇదంతా గుడిలోని సీసీ కెమెరాలో రికార్డయింది. ఇతడు చాలా రోజుల నుంచి వైరల్ జ్వరంతో బాధపడినట్లు తెలిసింది. విష్ణువర్ధన్ సోదరి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని శవ పరీక్షలు చేసిన అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.

