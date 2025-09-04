ETV Bharat / state

పురుగుమందు తాగి తండ్రి ఆత్మహత్య - మిస్టరీగా పిల్లల ఆచూకీ - MAN DRINKING PESTICIDE IN PRAKASAM

ఈ నెల 30న ముగ్గురు పిల్లలను స్కూల్​ నుంచి తీసుకెళ్లిన తండ్రి - బుధవారం విగతజీవిగా తండ్రి - పిల్లల కోసం పోలీసుల గాలింపు

Man Died Drinking Pesticide In Prakasam District
Man Died Drinking Pesticide In Prakasam District (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read

Man Died Drinking Pesticide In Prakasam District : ఈ మధ్య కాలంలో కుటుంబ కలహాలతో ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకుంటున్నారు. కొందరికీ ప్రాణాలు అంటే విలువ లేకుండా పోతుంది. చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా అలాంటి మరో విషాద ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ముగ్గురు పిల్లలతో బైక్‌పై ఇంటి నుంచి బయల్దేరిన ఓ ఎరువుల వ్యాపారి కుటుంబ కలహాలతో పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకోగా, పిల్లల ఆచూకీ లభించక పోవడంతో బంధువులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. అసలు ఏం జరిగిందంటే!

పోలీసులు వివరాల ప్రకారం : ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెం మండలం పెద్దబోయపల్లికి చెందిన గుత్తా వెంకటేశ్వర్లుకు భార్య దీపిక, కుమార్తెలు మోక్షిత, రఘవర్షిణి, కుమారుడు శివధర్మ ఉన్నారు. ఆయన స్థానికంగా ఎరువుల దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తూ జీవనోపాధిని పొందుతున్నారు. గత నెల 30న సాయంత్రం 5 గంటలకు పాఠశాల నుంచి వచ్చిన ముగ్గురు పిల్లలను వెంకటేశ్వర్లు ద్విచక్రవాహనంపై తీసుకెళ్లారు. అనంతరం ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో దీపిక ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.

కుటుంబ కలహాలతో పురుగుమందు తాగి తండ్రి ఆత్మహత్య - మిస్టరీగా మారిన పిల్లల ఆచూకీ ! (ETV)

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మండలం హాజీపూర్ వద్ద ఓ హోటల్ సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా అక్కడ ఇద్దరు పిల్లలను దించి పెద్ద కుమార్తెతో వంగూరు మండలం కోనేటిపూర్ సమీపంలోని టోల్​గేట్​, చారకొండ మండలం జూపల్లి దాబా వరకు వెంకటేశ్వర్లు బైక్‌పై వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. బుధవారం శ్రీశైలం - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి పైన వెల్దండ మండలం పెద్దాపూర్ రెవెన్యూ శివారున బుర్రకుంట సమీపంలో చెట్ల మధ్య వెంకటేశ్వర్లు విగతజీవిగా పడి ఉండటాన్ని అక్కడి రైతులు గుర్తించారు. మృతుడి తమ్ముడు మల్లికార్జునరావు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కల్వకుర్తి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.

కాగా తన వెంట తీసుకెళ్లిన ఇద్దరు కుమార్తెలు, కుమారుడిని వెంకటేశ్వర్లు ఏమైనా చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా? లేదా పిల్లలను ఎక్కడైనా విడిచి పెట్టి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడా? అనేది మిస్టరీగా మారింది. చిన్నారుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

చిన్నారుల కోసం డ్రోన్​తో గాలింపు చర్యలు : తండ్రితో వచ్చి అదృశ్యమైన ఆ ముగ్గురు చిన్నారుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఆగస్టు 31న వెంకటేశ్వర్లు పిల్లలతో అమ్రాబాద్ మండలంలోని మన్ననూర్ నుంచి అచ్చంపేట మండలంలోని హాజీపూర్ మీదుగా నల్గొండ జిల్లాలోని డిండి వైపు వెళ్లినట్లు పోలీసులు తెలుసుకున్నారు. దీంతో అప్రమత్తమై అచ్చంపేట, ఉప్పునుంతల పోలీస్ స్టేషన్లకు చెందిన పోలీసులు డ్రోన్ కెమెరా సాయంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆ చిన్నారుల ఆచూకీ ఎవరికైనా కన్పిస్తే ఈ 8712657756, 8712661808, 8712657755 నంబర్లకు కాల్​ చేసి సమాచారం అందించాలని సీఐ నాగరాజు కోరారు.

భార్యతో గొడవ - పసికందుని బుడమేరులో విసిరేసిన తండ్రి

మేమేం పాపం చేశాం - తల్లిదండ్రుల మరణంతో రోడ్డుపాలైన చిన్నారులు

Man Died Drinking Pesticide In Prakasam District : ఈ మధ్య కాలంలో కుటుంబ కలహాలతో ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకుంటున్నారు. కొందరికీ ప్రాణాలు అంటే విలువ లేకుండా పోతుంది. చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా అలాంటి మరో విషాద ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ముగ్గురు పిల్లలతో బైక్‌పై ఇంటి నుంచి బయల్దేరిన ఓ ఎరువుల వ్యాపారి కుటుంబ కలహాలతో పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకోగా, పిల్లల ఆచూకీ లభించక పోవడంతో బంధువులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. అసలు ఏం జరిగిందంటే!

పోలీసులు వివరాల ప్రకారం : ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెం మండలం పెద్దబోయపల్లికి చెందిన గుత్తా వెంకటేశ్వర్లుకు భార్య దీపిక, కుమార్తెలు మోక్షిత, రఘవర్షిణి, కుమారుడు శివధర్మ ఉన్నారు. ఆయన స్థానికంగా ఎరువుల దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తూ జీవనోపాధిని పొందుతున్నారు. గత నెల 30న సాయంత్రం 5 గంటలకు పాఠశాల నుంచి వచ్చిన ముగ్గురు పిల్లలను వెంకటేశ్వర్లు ద్విచక్రవాహనంపై తీసుకెళ్లారు. అనంతరం ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో దీపిక ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.

కుటుంబ కలహాలతో పురుగుమందు తాగి తండ్రి ఆత్మహత్య - మిస్టరీగా మారిన పిల్లల ఆచూకీ ! (ETV)

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మండలం హాజీపూర్ వద్ద ఓ హోటల్ సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా అక్కడ ఇద్దరు పిల్లలను దించి పెద్ద కుమార్తెతో వంగూరు మండలం కోనేటిపూర్ సమీపంలోని టోల్​గేట్​, చారకొండ మండలం జూపల్లి దాబా వరకు వెంకటేశ్వర్లు బైక్‌పై వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. బుధవారం శ్రీశైలం - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి పైన వెల్దండ మండలం పెద్దాపూర్ రెవెన్యూ శివారున బుర్రకుంట సమీపంలో చెట్ల మధ్య వెంకటేశ్వర్లు విగతజీవిగా పడి ఉండటాన్ని అక్కడి రైతులు గుర్తించారు. మృతుడి తమ్ముడు మల్లికార్జునరావు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కల్వకుర్తి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.

కాగా తన వెంట తీసుకెళ్లిన ఇద్దరు కుమార్తెలు, కుమారుడిని వెంకటేశ్వర్లు ఏమైనా చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా? లేదా పిల్లలను ఎక్కడైనా విడిచి పెట్టి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడా? అనేది మిస్టరీగా మారింది. చిన్నారుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

చిన్నారుల కోసం డ్రోన్​తో గాలింపు చర్యలు : తండ్రితో వచ్చి అదృశ్యమైన ఆ ముగ్గురు చిన్నారుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఆగస్టు 31న వెంకటేశ్వర్లు పిల్లలతో అమ్రాబాద్ మండలంలోని మన్ననూర్ నుంచి అచ్చంపేట మండలంలోని హాజీపూర్ మీదుగా నల్గొండ జిల్లాలోని డిండి వైపు వెళ్లినట్లు పోలీసులు తెలుసుకున్నారు. దీంతో అప్రమత్తమై అచ్చంపేట, ఉప్పునుంతల పోలీస్ స్టేషన్లకు చెందిన పోలీసులు డ్రోన్ కెమెరా సాయంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆ చిన్నారుల ఆచూకీ ఎవరికైనా కన్పిస్తే ఈ 8712657756, 8712661808, 8712657755 నంబర్లకు కాల్​ చేసి సమాచారం అందించాలని సీఐ నాగరాజు కోరారు.

భార్యతో గొడవ - పసికందుని బుడమేరులో విసిరేసిన తండ్రి

మేమేం పాపం చేశాం - తల్లిదండ్రుల మరణంతో రోడ్డుపాలైన చిన్నారులు

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN DIED DRINKING PESTICIDECRIME IN PRAKASAM DISTRICTCHILDREN MISSING IN PRAKASAMప్రకాశంలో వ్యక్తి ఆత్మహత్యMAN DRINKING PESTICIDE IN PRAKASAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మారని ట్రంప్ తీరు- ట్రెడ్ డీల్​ వల్లే ఏడు యుద్ధాలను ఆపానంటూ మళ్లీ కామెంట్స్

GST శ్లాబుల మార్పుతో రాష్ట్రాలు ఆదాయాన్ని కోల్పోతాయా? 'భట్టి' కామెంట్స్​కు భిన్నంగా SBI రీసెర్చ్ నివేదిక

యూరప్ కంటే బెంగళూరులోనే అద్దె ఎక్కువ- నెలకు రూ.70,000 రెంట్- నెటిజన్స్ కామెంట్స్ వైరల్

బతికుండగా మన 'పిండ ప్రదానం' మనమే చేసుకోవచ్చు- ఎక్కడ తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.