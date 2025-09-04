Man Died Drinking Pesticide In Prakasam District : ఈ మధ్య కాలంలో కుటుంబ కలహాలతో ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకుంటున్నారు. కొందరికీ ప్రాణాలు అంటే విలువ లేకుండా పోతుంది. చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా అలాంటి మరో విషాద ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ముగ్గురు పిల్లలతో బైక్పై ఇంటి నుంచి బయల్దేరిన ఓ ఎరువుల వ్యాపారి కుటుంబ కలహాలతో పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకోగా, పిల్లల ఆచూకీ లభించక పోవడంతో బంధువులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. అసలు ఏం జరిగిందంటే!
పోలీసులు వివరాల ప్రకారం : ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెం మండలం పెద్దబోయపల్లికి చెందిన గుత్తా వెంకటేశ్వర్లుకు భార్య దీపిక, కుమార్తెలు మోక్షిత, రఘవర్షిణి, కుమారుడు శివధర్మ ఉన్నారు. ఆయన స్థానికంగా ఎరువుల దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తూ జీవనోపాధిని పొందుతున్నారు. గత నెల 30న సాయంత్రం 5 గంటలకు పాఠశాల నుంచి వచ్చిన ముగ్గురు పిల్లలను వెంకటేశ్వర్లు ద్విచక్రవాహనంపై తీసుకెళ్లారు. అనంతరం ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో దీపిక ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మండలం హాజీపూర్ వద్ద ఓ హోటల్ సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా అక్కడ ఇద్దరు పిల్లలను దించి పెద్ద కుమార్తెతో వంగూరు మండలం కోనేటిపూర్ సమీపంలోని టోల్గేట్, చారకొండ మండలం జూపల్లి దాబా వరకు వెంకటేశ్వర్లు బైక్పై వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. బుధవారం శ్రీశైలం - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి పైన వెల్దండ మండలం పెద్దాపూర్ రెవెన్యూ శివారున బుర్రకుంట సమీపంలో చెట్ల మధ్య వెంకటేశ్వర్లు విగతజీవిగా పడి ఉండటాన్ని అక్కడి రైతులు గుర్తించారు. మృతుడి తమ్ముడు మల్లికార్జునరావు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కల్వకుర్తి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.
కాగా తన వెంట తీసుకెళ్లిన ఇద్దరు కుమార్తెలు, కుమారుడిని వెంకటేశ్వర్లు ఏమైనా చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా? లేదా పిల్లలను ఎక్కడైనా విడిచి పెట్టి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడా? అనేది మిస్టరీగా మారింది. చిన్నారుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
చిన్నారుల కోసం డ్రోన్తో గాలింపు చర్యలు : తండ్రితో వచ్చి అదృశ్యమైన ఆ ముగ్గురు చిన్నారుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఆగస్టు 31న వెంకటేశ్వర్లు పిల్లలతో అమ్రాబాద్ మండలంలోని మన్ననూర్ నుంచి అచ్చంపేట మండలంలోని హాజీపూర్ మీదుగా నల్గొండ జిల్లాలోని డిండి వైపు వెళ్లినట్లు పోలీసులు తెలుసుకున్నారు. దీంతో అప్రమత్తమై అచ్చంపేట, ఉప్పునుంతల పోలీస్ స్టేషన్లకు చెందిన పోలీసులు డ్రోన్ కెమెరా సాయంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆ చిన్నారుల ఆచూకీ ఎవరికైనా కన్పిస్తే ఈ 8712657756, 8712661808, 8712657755 నంబర్లకు కాల్ చేసి సమాచారం అందించాలని సీఐ నాగరాజు కోరారు.
