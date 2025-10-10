పెళ్లికావట్లేదని మనస్తాపంతో యువకుడి ఆత్మహత్య
పెళ్లికావడం లేదని ప్రాణాలు తీసుకున్న యువకుడు - చిన్నప్పటి నుంచి గొర్రెలు మేపుతున్న ప్రవీణ్, చదువు లేదని పెళ్లిచేసుకునేందుకు యువతులు నిరాకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 2:44 PM IST
Man Commits Died Depressed Over Not Getting Married in Satyasai District: ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లిచేసి చూడు అన్నారు పెద్దలు. అంటే పెళ్లిచేయడం, చేసుకోవడం ఎంత కష్టమో ఆనాడే చెప్పారు. ఆడపిల్లల పెళ్లి చేయలేక తల్లిదండ్రులు పడుతున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని వచ్చిన ఈ నానుడి. ఇప్పుడు అక్షరాలా అబ్బాయిలకు వర్తిస్తుంది. 30 ఏళ్లు దాటినా పెళ్లిళ్లు గాక ఎంతోమంది యువకులు ఒంటికాయ సొంటికొమ్ములా మిగిలిపోతున్నారు. ఎంత ప్రయత్నించినా పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఎవరూ ముందుకు రాక మానసిక సంఘర్షణకు లోనై ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే అనంతపురం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
మంచి చదువులు చదివి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న యువకులకే పెళ్లికి పిల్ల దొరక్క నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 30 ఏళ్లు దాటినప్పటికీ పెళ్లిచూపులకు తిరుగుతూ, మ్యాట్రీమోనీ సైట్లు వెతుకుతూ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. మరి అరకొర చదువులు చదివి ఉద్యోగాలు రాని వారు, అసలు చదువేలేని గ్రామీణ యువకులు పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా ఉంది. కులవృత్తులు చేసుకుని బతికే వారిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు యువతులు ఆసక్తి చూపకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
పెళ్లవడం లేదని యువకుడు బలవన్మరణం: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర మండలం హనుమంతరాయునిపాలెంకు చెందిన ప్రవీణ్కుమార్ గొర్రెలు కాపరి. చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులకు తోడుగా గొర్రెలు కాసుకుంటూ మందతోపాటు తిరుగుతుండటంతో చదువు అబ్బలేదు. ఇప్పటికే 23 ఏళ్లు నిండటంతో తల్లిదండ్రులు ప్రవీణ్కు పెళ్లి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇప్పటికే పదికి పైగా పెళ్లి సంబంధాలు చూసినా చదువు, ఉద్యోగం లేదన్న కారణంతో పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. చదువులేని కారణంగానే తనను అమ్మాయిలు నిరాకరిస్తున్నారని తెలిసి ప్రవీణ్ తీవ్ర మానసిక సంఘర్షణకు లోనయ్యాడు. పెళ్లి కావడం లేదన్న బాధలో మద్యానికి అలవాటుపడ్డాడు.
కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు: పెళ్లి సంబంధాలు చూడటం, పెళ్లిచూపులకు వెళ్లడం అక్కడ అవమానానికి గురికావడంతో ప్రవీణ్ మనసు మరింత గాయమైంది. చుట్టుపక్కల వారి సూటిపోటి మాటలతో తాగుడికి పూర్తిగా బానిసయ్యాడు. దీంతో సంబంధాల కోసం వచ్చిన వారు అతని తీరు తెలుసుకుని పెళ్లి చూపుల వరకు కూడా వెళ్లకుండానే వద్దని చెప్పేశారు. దీంతో ప్రవీణ్ మరింత కుంగుబాటుకు గురయ్యాడు. దీంతో ఇక తనకు ఎప్పటికీ పెళ్లి కాదని భావించిన యువకుడు తీవ్ర బాధతో ఇంటికి సమీపంలోని చింతచెట్టుకు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
కుమారుడి మరణాన్ని తట్టుకోలేని తల్లిదండ్రులు బిడ్డ మృతదేహాన్ని ఇంటిముందే పూడ్చిపెట్టి రోజూ అతన్నే తలచుకుని కుమిలిపోతున్నారు. ఊరిలో అందరితో ఎంతో కలివిడిగా ఉండే యువకుడు పెళ్లి కావడంలేదని మానసికంగా కుంగుబాటుకు గురై ప్రాణాలు తీసుకోవడంతో గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్రవీణ్ దాదాపు 12 సంబంధాలకు వెళ్లాడు. కానీ ఎక్కడా కూడా పెళ్లి కుదరలేదు. ప్రవీణ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి చెడు వ్యవసనాలకు బానిసై పెళ్లి కావడం లేదని మానసికంగా కుంగుబాటుకు గురై తన జీవితాన్ని అర్ధాంతరంగా ముగించాడు. నేటి యువత ఇటువంటి పెడధోరణిని విడిచిపెట్టి చక్కగా చదువుకుని ఉన్నతంగా జీవించాలని ఈ సందర్భంగా యువకులందరికీ సూచిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నాం"-నగేశ్బాబు, మడకశిర సీఐ
