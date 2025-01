ETV Bharat / state

ఫేస్‌బుక్‌ పరిచయం - ఉద్యోగం పేరుతో రూ.23లక్షలు దోచుకున్న మోసగాడు - TELECALLER JOB FRAUD

Man Cheats Woman in the Name of Telecaller Job: బ్యాంకులో ఉద్యోగం పేరుతో ఓ మహిళను ఆగంతకుడు మోసం చేసిన ఘటన అనంతపురం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. టెలికాలర్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని దశలవారిగా 23లక్షల రూపాయలు కాజేశాడు. కాగా ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం ఉరవకొండ పట్టణంలోని ఇందిరానగర్​కు చెందిన విజయలక్ష్మి అనే మహిళ 7వ తరగతి వరకూ చదివుకుంది. ఈ క్రమంలో పేస్‌బుక్‌లో పరిచయమైన ఆగంతకుడు ప్రముఖ బ్యాంకులో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికాడు.

అతని గురించి ఆమె ప్రశ్నించగా తనపేరు అక్షయ్ నందన్ అని హైదరాబాద్ ప్రముఖ ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు ప్రధాన కార్యాలయంలో హెచ్ఆర్​గా పని చేస్తానని నమ్మబలికాడు. ఉద్యోగం రావాలంటే రూ.5 లక్షల వరకు లంచం ఇవ్వాల్సి వస్తుందని చెప్పడంతో ఆమె గత ఏడాది సెప్టెంబర్ నెలలో రూ.4.30 లక్షలు అతనికి పంపించారు. ఆ తరువాత తనను మోసం చేస్తున్నాడన్న అనుమానం వచ్చి డబ్బు వెనక్కి ఇవ్వాలని ఆమె ఒత్తిడి చేసింది. దీంతో ఆమెను నమ్మించడానికి ఆగంతకుడు ఆమె అకౌంట్​కు ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా రూ.8 లక్షలు పంపాడు. దీంతో అతన్ని విజయలక్ష్మి పూర్తిగా నమ్మింది. ఆ తరువాత అతడు ఫోన్ చేసి ఉద్యోగం వచ్చిన తరువాత బ్యాంకువారు ఫోన్ ఇస్తారని అందులో వేయడానికి సిమ్ కార్డులు తీసుకుని ఉండాలని ఆమెకు సూచించారు.

గత ఏడాది ఆక్టోబరు 1న ఉరవకొండకు వచ్చి రూ.3 లక్షలతో పాటు సిమ్ కార్డులు తీసుకెళ్లాడు. అదే నెల 5న మరోసారి వచ్చి రూ.6 లక్షలు తీసుకుని రెండు రోజుల్లో బ్యాంకు ఆర్డర్ కాపీ వస్తుందని చెప్పి వెళ్లాడు. అలా గతేడాది ఆక్టోబరు డిసెంబర్ వరకు రూ.19.73 లక్షలు కెనరా బ్యాంకు ఖాతా నుంచి మరో రూ.3.30 లక్షలు ఎస్బీఐ ఖాతా నుంచి ఆగంతకుడికి విజయలక్ష్మి చెల్లించింది. రెండ్రోజుల తర్వాత ఆమె ఫోన్ చేస్తే స్విచ్చాఫ్ వచ్చింది. మోసపోయానని గుర్తించిన ఆమె ఉరవకొండ పోలీసు స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ జనార్దన్ తెలిపారు. ఇలాంటి మోసాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు.