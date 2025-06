ETV Bharat / state

మోసగాడికే మోసం - కళాశాలలో ఉద్యోగాలు, ఒక్కొక్కరి నుంచి 6.50 లక్షలు! - MAN CHEATS 21 PEOPLE

Man Cheats 21 People in Name of Jobs in Kadapa: ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు జిల్లా వ్యాప్తంగా 21 మంది ఉద్యోగాల పేరిట నిలువునా మోసానికి గురయ్యారు. ఒక్కొక్కరు 6.50 లక్షల రూపాయలు చెల్లించారు. 3 నెలలపాటు విధులు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత ఉన్నతాధికారులు పరిశీలించగా వీరి నియామకాలు చెల్లుబాటు కాదంటూ రద్దు చేశారు. అటు ఉద్యోగాలు లేక ఇటు ఇచ్చిన డబ్బులు వెనక్కి రాక బాధితులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఈ ఘటన వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. డబ్బుల కోసం ఇవాళ బాధితులు కడపలోని నిందితుని ఇంటి వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు.

కడపకు చెందిన ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు, కస్తూరిబా కళాశాలలో కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ డెవలప్మెంట్ అధికారి పేరిట ఉద్యోగాలు ఉన్నాయంటూ కడపకు చెందిన రవి అలియాస్ రఫీ అనే వ్యక్తి కొంతమంది నిరుద్యోగులను నమ్మించాడు. ఎలాంటి రాత పరీక్షలు లేకుండా అర్హత ఉంటే చాలంటూ చెప్పాడు. దీంతో ఒక్కొక్కరి నుంచి 6.50 లక్షల రూపాయలు తీసుకొని ప్రభుత్వ అధికారులు సంతకం కలిగిన నియామక పత్రాలను వారికి ఇవ్వగా వారు మూడు నెలలపాటు విధులు నిర్వహించారు. నెలకు 20 వేల రూపాయలు జీతం కూడా తీసుకున్నారు.