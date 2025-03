ETV Bharat / state

పదుల సార్లు పాముకాటు - సుబ్రమణ్యంను వీడని సర్పాలు - MAN BITTEN BY A SNAKE MANY TIMES

Published : Mar 18, 2025, 7:22 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Man Bitten by a Snake Many Times in Chittoor District : నిజంగా పాములు పగబడతాయా అంటే కొందరు అవునని, మరికొందరు కాదని అంటారు. నిజానికి పాములు పగ పట్టడం, వెంటాడి కాటు వెయ్యడం లాంటివన్నీ మూఢనమ్మకాలంటారు మరికొందరు. కానీ సుబ్రమణ్యం అది ఒప్పుకోనంటున్నాడు. పాములకూ పగలూ-ప్రతీకారాలు ఉన్నాయి, అందుకు నాకు జరుగుతున్న ఘటనలే నిదర్శనం అంటున్నాడు. ఇంతకీ అతడెవరు, అతనికి ఎం జరిగిందే తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లె మండలం కుమ్మరగుంటకు చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం వయసు 50 ఏళ్లు. కూలి పనులకు వెళ్తే తప్ప ఇల్లు గడవని నిరుపేద, తను ఏ పనికి వెళ్లినా అక్కడ పాములు పగబట్టినట్లుగా కాటేస్తున్నాయి. ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు కాదు, పదుల సార్లు పాములు కరిచాయి. ప్రతిసారీ ఆసుపత్రికి వెళ్లడం చికిత్స చేయించుకోవడం బతుకుజీవుడా అనుకుంటూ ఇంటికి చేరుకోవడం ఇదీ ఆయన దయనీయ గాథ. ఏడాదికి నాలుగైదు సార్లు పాముకాట్లకు గురవుతుండటంతో సర్పదోష నివారణ, రాహుకేతు పూజలు, పరిహారాల వంటివి చేశారు. అయినా పరిస్థితిలో మార్పు లేదు.

