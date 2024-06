తప్పతాగి గ్రూప్-1 పరీక్ష విధులకు హాజరు - గతంలో సస్పెండ్​ అయినా మారని బుద్ధి - staff came to Group1 exam center drinking alcohol

Group 1 Exam Staff Drink Alcohol And Came To Duty At Karimnagar : రాష్ట్రంలో గ్రూప్​-1 ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ప్రశాంతంగా, విజయవంతంగా ముగిసింది. అక్కడక్కడ కొందరు అభ్యర్థులు ఆలస్యంగా వచ్చారని పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించలేదు తప్ప ఎలాంటి అవరోధాలు చోటుచేసుకోలేదు. కానీ కరీంనగర్​లోని తిమ్మాపూర్​ గ్రూప్​-1 పరీక్ష కేంద్రంలో మాత్రం ఓ ఉద్యోగి మద్యం తాగి వచ్చి విధులకు హాజరయ్యారు. పరీక్ష కేంద్రంలో విధులు నిర్వహిస్తూ మద్యం మత్తులో తోటి సిబ్బంది, పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులతో దురుసుగా ప్రవర్తించాడు. గమనించిన పోలీసులు మద్యం తాగాడని నిర్ధారించి ఎల్​ఎండీ పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలించారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కరీంనగర్ జిల్లాలోని జమ్మికుంట తహసీల్దార్​ కార్యాలయంలో జూనియర్​ అసిస్టెంటుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న అన్వర్​ మీర్జా పర్వేజ్​ బేగ్​కు గ్రూప్​-1 పరీక్ష విధుల నిర్వహణ డ్యూటీ పడింది. తిమ్మాపూర్​లోని జ్యోతిష్మతి ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలో జరిగిన గ్రూప్-1 పరీక్షలో విధులు నిర్వహించాల్సి ఉంది. అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాలను పరిశీలించి పరీక్షా హాలులోకి పంపించడం అతని విధి. అయితే అతను తోటి సిబ్బంది, అభ్యర్థులతో దురుసుగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో అక్కడే ఉన్న ఎల్​ఎండీ పోలీసులు గమనించారు.

వెంటనే అన్వర్​ మీర్జా పర్వేజ్​ బేగ్​ మద్యం తాగాడని నిర్ధారించి ఎల్​ఎండీ పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలించారు. పోలీసులు అతని బంధువులకు సమాచారం అందించడంతో వారు అక్కడి చేరుకుని పర్వేజ్​ను ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అయితే అన్వర్ ఇటీవలే అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులకు లంచం తీసుకుంటూ చిక్కి సస్పెండ్​ అయ్యాడు. మళ్లీ తిరిగి విధుల్లోకి చేరిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా మద్యం తాగి గ్రూప్​ -1 పరీక్ష విధుల్లో పాల్గొనడం చర్చనీయాంశమైంది.

TGPSC Group 1 Prelims Exam Completed : మరోవైపు ఆదివారం రాష్ట్రంలో గ్రూప్​-1 ప్రిలిమ్స్​ పరీక్ష ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఈ పరీక్షకు 4.03 లక్షల మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా 74 శాతం మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు. త్వరలోనే గ్రూప్​-1 ప్రిలిమినరీ పరీక్షకు సంబంధించిన త్వరలోనే ప్రాథమిక కీను విడుదల చేస్తామని టీజీపీఎస్సీ తెలిపింది. అక్టోబరు 21న ప్రధాన పరీక్ష జరగనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 897 పరీక్ష కేంద్రాల్లో పకడ్బందీగా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది.

ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పరీక్ష జరిగింది. వివిధ శాఖల్లోని ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి 563 పోస్టుల భర్తీ కోసం గ్రూప్​-1ను టీజీపీఎస్సీ నిర్వహించింది. ఉదయం 10 గంటలకే అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు. ప్రతి కేంద్రానికి ఒక సిట్టింగ్​ స్క్వాడ్​ బృందంతో పాటు 3 నుంచి 5 కేంద్రాలకు ఓ ఫ్లయింగ్​ స్క్వాడ్​ను బృందం ఉంది. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద 144 సెక్షన్​ను ఏర్పాటు చేశారు.

