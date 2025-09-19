ETV Bharat / state

భార్యతో గొడవైతే పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లి పోలీసులపై దాడి చేసిన భర్త

పోలీసులపై దాడికి దారి తీసిన భార్యభర్తల గొడవ - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తాను అని భార్య అనడంతో పీఎస్​కు వెళ్లిన భర్త - నేరుగా కనిపించిన వారిపై దాడి

Man Attacked Head Constable And Home Guard
Man Attacked Head Constable And Home Guard (ETV)
Published : September 19, 2025 at 5:14 PM IST

Man Attacked Head Constable And Home Guard : భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు జరగడం సహజం. తిట్టుకుంటారు కలుస్తారు అంతా మామూలే. కానీ ఈ భార్యభర్తల గొడవ ఏకంగా పోలీసులపై దాడికి దారి తీసింది. ప్రస్తుతం హెడ్​కానిస్టేబుల్​ చికిత్స తీసుకుంటుండగా, నిందితుడు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నాడు. పూర్తి వివరాల్లోకెళ్తే

మహారాష్ట్ర రాష్ట్రం నాందేడ్ జిల్లాలోని ధర్మాబాద్​కు చెందిన అబ్దుల్​ కలిమ్ అనే వ్యక్తికి నిర్మల్​ జిల్లా భైంసా పట్టణానికి చెందిన యువతితో వివాహం జరిగింది. ఇద్దరి మధ్యలో ఏ విషయంలో గొడవలు జరిగాయో కానీ కొన్ని రోజుల నుంచి భార్య అమ్మగారింటి దగ్గర ఉంటుంది. గురువారం అబ్దుల్​ తన అత్తగారింటి వచ్చాడు. భార్యతో గొడవ పడ్డాడు. ఇద్దరు వాదించుకున్నారు. అత్తింటి వారితో కూడా అబ్దుల్​ గొడవకు దిగాడు. దీంతో ఆమె 'నువ్వు ఇలానే చేస్తే నీపైన పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేస్తా' అని బెదిరించింది. అలా అనేసరికి అబ్దుల్​కు ఇంకా కోపం వచ్చింది. కోపాన్ని తట్టుకోలేకపోయాడు. 'మీరేంది నాపై కేసు పెట్టేది, వాళ్లు నన్నేం చేసేది. నేనే పోలీసులను చంపేస్తా' అని అక్కడి నుంచి వచ్చేశాడు.

ఎవరు కావాలి, ఎటు వెళ్తున్నావ్​ అనేలోపే : అత్తగారింటి నుంచి నేరుగా కుబీర్ పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లాడు. వెంబడి కత్తి తెచ్చుకున్నాడు. లోపలికి వచ్చిన అబ్దుల్​ అటు ఇటూ చూడగా అక్కడ పని చేసుకుంటున్న హెడ్​కానిస్టేబుల్​ నారాయణ ఎటు వెళ్తున్నావ్​, ఎవరు కావాలి అని అడిగే సరికి అదే కోపంలో తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో దాడి చేశాడు. నారాయణ కేకలు విని అక్కడికి వచ్చిన హోంగార్డు గిరిని కూడా గాయపరిచాడు. తర్వాత అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎస్సై కృష్ణారెడ్డి గాయలపాలైన ఇద్దరినీ భైంసా ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిందితుడిని గాలించి అరెస్ట్ చేశారు. అబ్దుల్​ను రిమాండ్​కు తరలిస్తున్నట్లు ఏఎస్పీ అవినాష్ కుమార్​ తెలిపారు.

"గురువారం రాత్రి 9.45కు మహారాష్ట్రకు చెందిన అబ్దుల్​ కలీమ్​ అనే వ్యక్తి నిర్మల్​ జిల్లా భైంసా గ్రామంలో ఉండే వారి అత్తింటికి వచ్చారు. అక్కడ భార్యతో గొడవ పడ్డాడు. దీంతో వారు పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లి తనపై ఫిర్యాదు చేస్తాము అని చెప్పారు. ఇది విన్న అతను నేరుగా కుబీర్ పోలీస్​ స్టేషన్​లోకి వచ్చాడు. అక్కడ పని చేసుకుంటున్న కానిస్టేబుల్​పై దాడి చేశాడు. అతడిని పట్టుకున్నాము. కత్తి స్వాధీనం చేసుకున్నాము. రిమాండ్​కు తరలించబోతున్నాం. వాళ్ల ఇంట్లో వాళ్లు పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేస్తాం అనే సరికి వారు నన్ను ఏం చేస్తారు అనుకుంటూ దగ్గర్లో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్​కు వచ్చి మా సిబ్బందిపై దాడి చేశాడు. సైకోలాగా ప్రవర్తించాడు." - అవినాష్​ కుమార్​, ఏఎస్పీ

పోలీసులపై దాడులు అన్న ఆలోచన కూడా రానివ్వకండి : ఈ ఘటన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్​ నడుస్తుందని, తమ బాధ్యత పూర్తిగా నెరవేస్తున్నామన్నారు. ఇదే అదునుగా తీసుకుని పోలీసులపై దాడులు చేయాలని ఎవరైనా వస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఏఎస్పీ అవినాష్ హెచ్చరించారు. అలాంటి ఆలోచన కూడా రావొద్దని హెచ్చరించారు.

