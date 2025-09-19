భార్యతో గొడవైతే పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి పోలీసులపై దాడి చేసిన భర్త
పోలీసులపై దాడికి దారి తీసిన భార్యభర్తల గొడవ - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తాను అని భార్య అనడంతో పీఎస్కు వెళ్లిన భర్త - నేరుగా కనిపించిన వారిపై దాడి
Published : September 19, 2025 at 5:14 PM IST
Man Attacked Head Constable And Home Guard : భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు జరగడం సహజం. తిట్టుకుంటారు కలుస్తారు అంతా మామూలే. కానీ ఈ భార్యభర్తల గొడవ ఏకంగా పోలీసులపై దాడికి దారి తీసింది. ప్రస్తుతం హెడ్కానిస్టేబుల్ చికిత్స తీసుకుంటుండగా, నిందితుడు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నాడు. పూర్తి వివరాల్లోకెళ్తే
మహారాష్ట్ర రాష్ట్రం నాందేడ్ జిల్లాలోని ధర్మాబాద్కు చెందిన అబ్దుల్ కలిమ్ అనే వ్యక్తికి నిర్మల్ జిల్లా భైంసా పట్టణానికి చెందిన యువతితో వివాహం జరిగింది. ఇద్దరి మధ్యలో ఏ విషయంలో గొడవలు జరిగాయో కానీ కొన్ని రోజుల నుంచి భార్య అమ్మగారింటి దగ్గర ఉంటుంది. గురువారం అబ్దుల్ తన అత్తగారింటి వచ్చాడు. భార్యతో గొడవ పడ్డాడు. ఇద్దరు వాదించుకున్నారు. అత్తింటి వారితో కూడా అబ్దుల్ గొడవకు దిగాడు. దీంతో ఆమె 'నువ్వు ఇలానే చేస్తే నీపైన పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తా' అని బెదిరించింది. అలా అనేసరికి అబ్దుల్కు ఇంకా కోపం వచ్చింది. కోపాన్ని తట్టుకోలేకపోయాడు. 'మీరేంది నాపై కేసు పెట్టేది, వాళ్లు నన్నేం చేసేది. నేనే పోలీసులను చంపేస్తా' అని అక్కడి నుంచి వచ్చేశాడు.
ఎవరు కావాలి, ఎటు వెళ్తున్నావ్ అనేలోపే : అత్తగారింటి నుంచి నేరుగా కుబీర్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లాడు. వెంబడి కత్తి తెచ్చుకున్నాడు. లోపలికి వచ్చిన అబ్దుల్ అటు ఇటూ చూడగా అక్కడ పని చేసుకుంటున్న హెడ్కానిస్టేబుల్ నారాయణ ఎటు వెళ్తున్నావ్, ఎవరు కావాలి అని అడిగే సరికి అదే కోపంలో తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో దాడి చేశాడు. నారాయణ కేకలు విని అక్కడికి వచ్చిన హోంగార్డు గిరిని కూడా గాయపరిచాడు. తర్వాత అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎస్సై కృష్ణారెడ్డి గాయలపాలైన ఇద్దరినీ భైంసా ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిందితుడిని గాలించి అరెస్ట్ చేశారు. అబ్దుల్ను రిమాండ్కు తరలిస్తున్నట్లు ఏఎస్పీ అవినాష్ కుమార్ తెలిపారు.
"గురువారం రాత్రి 9.45కు మహారాష్ట్రకు చెందిన అబ్దుల్ కలీమ్ అనే వ్యక్తి నిర్మల్ జిల్లా భైంసా గ్రామంలో ఉండే వారి అత్తింటికి వచ్చారు. అక్కడ భార్యతో గొడవ పడ్డాడు. దీంతో వారు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి తనపై ఫిర్యాదు చేస్తాము అని చెప్పారు. ఇది విన్న అతను నేరుగా కుబీర్ పోలీస్ స్టేషన్లోకి వచ్చాడు. అక్కడ పని చేసుకుంటున్న కానిస్టేబుల్పై దాడి చేశాడు. అతడిని పట్టుకున్నాము. కత్తి స్వాధీనం చేసుకున్నాము. రిమాండ్కు తరలించబోతున్నాం. వాళ్ల ఇంట్లో వాళ్లు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తాం అనే సరికి వారు నన్ను ఏం చేస్తారు అనుకుంటూ దగ్గర్లో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి మా సిబ్బందిపై దాడి చేశాడు. సైకోలాగా ప్రవర్తించాడు." - అవినాష్ కుమార్, ఏఎస్పీ
పోలీసులపై దాడులు అన్న ఆలోచన కూడా రానివ్వకండి : ఈ ఘటన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ నడుస్తుందని, తమ బాధ్యత పూర్తిగా నెరవేస్తున్నామన్నారు. ఇదే అదునుగా తీసుకుని పోలీసులపై దాడులు చేయాలని ఎవరైనా వస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఏఎస్పీ అవినాష్ హెచ్చరించారు. అలాంటి ఆలోచన కూడా రావొద్దని హెచ్చరించారు.
రూ.50 కోసం గొడవ- స్నేహితుడిని చంపిన వ్యక్తి
పిల్లల మధ్య గొడవ- మద్యం మత్తులో బాలిక చెవి కొరికిన వ్యక్తి- చివరికి!