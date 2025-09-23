ఈ కెమెరాల నుంచి చీమ కూడా తప్పించుకోలేదు - వ్యాపారీ 'సీసీటీవీ ట్రీ' ఐడియా సూపర్
సీసీ కెమెరా వ్యాపారి సూపర్ ఐడియా - మార్కెటింగ్తో పాటు ప్రజలకు అవగాహన - 45 కెమెరాలతో అడ్వర్టైజింగ్
Published : September 23, 2025 at 4:38 PM IST
Man Arranged 45 CC Cameras To One Pole : రోడ్లపై, కాలనీల్లో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసిన సీసీ కెమెరాలు ఉంటున్నాయి. వాటిని పోలీసులో లేకా కాలనీ వాసులు అమర్చుతారు. ఎలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ముందు జాగ్రత్త కోసం వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దాదాపుగా ఎక్కడ చూసినా రెండు లేకా మూడు కెమెరాలను అమర్చుతారు. కొన్ని సిగ్నళ్ల వద్ద ఐదు లేకా ఆరు ఉంటాయి. కానీ ఇతను మాత్రం ఒక స్తంభానికి ఏకంగా 45 కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశాడు. ఎందుకు ఇలా అన్ని కెమెరాలను ఒకే దగ్గర అరేంజ్ చేశారు అని అడగ్గా మార్కెటింగ్ అంటున్నాడు. సీసీటీవీ ట్రీగా పీలుస్తున్న ఈ స్టోరీ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్ పట్టణంలో వివేకానంద సెంటర్ నుంచి పొట్టి శ్రీరాములు సెంటర్కు వెళ్లే దారిలో ఓ వ్యాపారి సీసీ కెమెరాలను అమర్చే వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. అయితే సోషల్ మీడియాలో సీసీ కెమెరాల గురించి విస్తృతంగా ప్రకటన చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో తక్కువ ధరకే రావడంతో అందరూ వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. దీంతో అతడు భిన్నంగా తన వ్యాపారం గురించి తెలియజేయాలి అనుకున్నాడు. అందుకు అతని దుకాణం ముందు స్తంభాన్ని పాతాడు. దానికి ఏకంగా 45 సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశాడు. దాన్ని సీసీటీవీ ట్రీగా పిలుస్తున్నాడు. చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ కెమెరాలు పాడైనవే. వాటిని పాడేయకుండా ఇలా వాడుతున్నారు.
అందరికీ అవగాహన కల్పిస్తూ, మార్కెటింగ్ : ఆయన్ను ఈటీవీ భారత్ పలకరించగా ఇటీవల కాలంలో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయని, వారి ఆచూకీ తెలకపోవడంతో విలువైన వస్తువులు, సామాగ్రి చోరీ జరుగుతుందని అన్నారు. ఈ విషయంలో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం కోసం ఇలా స్తంభానికి అమర్చినట్లు తెలిపారు. అలాగే వారి ప్రాంతంలో ఇక్కడ చూసిన వారికి సీసీ కెమెరా షాపు ఉందని తెలిసే విధంగా కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ఆ ప్రాంతానికి ఎవ్వరు వచ్చినా చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
మార్కెట్లోకి చాలా రకాల సీసీ కెమెరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయని, ఇంట్లోకి ఎవరైనా చొరబడితే ఫోన్కు అలర్ట్ వస్తుందని దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వస్తుందన్నారు. ఇలాంటి ఏదైనా జరిగితే పక్కన ఇంట్లోవారికి కూడా సమాచారం ఇచ్చి ఇలాంటి ఘటనలను అరికట్టవచ్చన్నారు. దొంగతనం జరిగిన తర్వాత ఇబ్బంది పడే దానికంటే ముందే సీసీ కెమెరాలను అమర్చుకోవడం ఉత్తమం అన్నారు. దొంగతనాలే కాకుండా దోపిడీలు జరిగినా, పిల్లలను ఎవరైనా అపహరించిన ప్రతీ సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు.
"ఈ ఏరియాలో నా సీసీటీవీ వ్యాపారం గురించి అందరికి తెలియాలని పాడైపోయిన అన్ని కెమెరాలను ఒక స్తంభం పాతి అన్ని దానికి అమర్చాను. నా వ్యాపారం గురించి అందరికి తెలుస్తుంది. అలాగే తప్పకుండా సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్న అవగాహన అందరికి వస్తుంది. అందుకే నేను పనికి రాని 45 కెమెరాను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాను. అడిగిన వారందరికి నేను వాటి ఉపయోగాలు చెప్తున్నాను." - వ్యాపారి, హుజూర్నగర్
