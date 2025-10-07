ప్రజల్లోకి వెళ్లడం తప్ప మరో మార్గం లేదు : మావోయిస్టు నేత మల్లోజుల మరో సంచలన లేఖ

ETV Bharat / state

Mallojula Venugopal Letter to Maoists : దేశంలో ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు వెలిగిన మావోయిజం, ఇప్పుడు పూర్తిగా అంతరించిపోయే స్థితికి చేరుకుంది. ఆపరేషన్​ కగార్​తో 2026 నాటికి పూర్తిస్థాయిలో నక్సలిజాన్ని అంతమొందిస్తామని కేంద్రం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ ఆపరేషన్​లో భాగంగానే దండకారణ్యంలో మావోయిస్టు పార్టీ మహా మహా నేతలను భద్రతా బలగాలు మట్టుబెట్టాయి. దీంతో పార్టీ దేశంలో బలహీనపడిందనే చెప్పాలి. ఈ క్రమంలో ఆ పార్టీ నుంచి ఒక్కొక్కరుగా బయటకు వస్తున్నారు.

ఆ సమయంలో మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ, పొలిట్​బ్యూరో సభ్యుడు మల్లోజుల వేణుగోపాల్​ ఎలియాస్​ సోను రాసిన లేఖ సంచలనం సృష్టించింది. ఆయుధాలు వదిలేసి శాంతి చర్చలకు వెళ్లాలని సూచించారు. అయితే మిగతా అగ్రనేతలైన హిడ్మా, దేవ్​జీ దీన్ని వ్యతిరేకించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో దీనికి ప్రతిగా వేణుగోపాల్​ 22 పేజీల సుదీర్ఘ లేఖను సోమవారం విడుదల చేశారు. విప్లవోద్యమాన్ని విజయవంతంగా నడిపించడానికి బహిరంగంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లడం మినహా మరో మార్గం లేదని ఆయన లేఖలో తెలిపారు.

ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే, ఇంతకాలం పార్టీ చేసిన తప్పులకు, ఉద్యమం ఓడిపోకుండా కాపాడలేకపోయినందుకు బాధ్యత వహిస్తూ పొలిట్​బ్యూరో సభ్యుడిగా క్షమాపణ కోరుతున్నానని అన్నారు. ఇంత నష్టానికి, ఇన్ని బలిదానాలకు దారి తీసిన విప్లవోద్యమ బాధ్యతల్లో కొనసాగడానికి ఇక ఎంత మాత్రం అర్హుడిని కాదని భావిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి నిర్ణయం సరైంది కాదని భావించవచ్చని, కానీ పరిస్థితులు దీన్ని అనివార్యంగా చేశాయని, వందల మంది మావోయిస్టులను కోల్పోతున్న పరిస్థితుల్లో పార్టీ పిడివాద, అతివాద విధానాల నుంచి మిగిలి వారినైనా కాపాడుకోవాలని సూచించారు.

28 ఏళ్లు కేంద్ర కమిటీ, 18 ఏళ్లు పొలిట్​బ్యూరో సభ్యుడిగా పార్టీలో ఎన్నో లోపాలను గమనించానన్నారు. 1998 నుంచి ఉమ్మడి ఏపీలో దెబ్బతింటూ వచ్చామని అన్నారు. 2003లో ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి బలగాలను దండకారణ్యానికి తరలించామని చెప్పారు. 2005 నాటికి ఏపీలో పార్టీ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని ఆ లేఖలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"మన బలాన్ని ఎక్కువగా, ప్రత్యర్థి బలాన్ని తక్కువగా అంచనా వేయడం తప్పుడు నిర్ణయం. పార్టీ బేస్​ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఆదివాసీ రైతులకు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే భూమి పట్టాలను సైతం వద్దన్నాం. దీనికి ప్రతిగా జనతన సర్కారే పట్టాలు ఇస్తోందని చెప్పాం. కానీ ఆ పట్టాలకు విలువ లేదని, రైతుల అవసరాలు తీర్చలేవని కేంద్ర కమిటీ గ్రహించలేకపోయింది. చివరకు ప్రజలు ఆధార్​కార్డులు తెచ్చుకోవడాన్నీ వ్యతిరేకించాం. జనతన సర్కారు బడుల్లో చదువులకు కూడా విలువ లేకుండా పోయింది." - సోనూ రాసిన లేఖ

ప్రజలు ఆధార్​ కార్డులు చాటుగా వెళ్లి తెచ్చుకున్నారు : ఇలాంటి తప్పులు సరిదిద్దుకోవాలంటే ప్రజల మధ్యకు వెళ్లాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఇప్పుడు ఉద్యమాన్ని కాపాడుకోవడం, కేడర్​ను రక్షించుకోవడం కావాలన్నారు. అనవసర త్యాగాలకు అంతం పలుకుతూ, నూతన పద్ధతుల్లో పురోగమిస్తే అంతిమ విజయం ప్రజలదేనని స్పష్టం చేశారు. ఈ లేఖ పూర్తిగా చదివి, సహచరులతో చర్చించి, తగు నిర్ణయం తీసుకుంటారని భావిస్తున్నా అంటూ తన తోటి మావోయిస్టు నాయకులకు వేణుగోపాల్​ విజ్ఞప్తి చేశారు.

