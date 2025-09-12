ETV Bharat / state

వివిధ రకాల విత్తనాలు సేకరించి - వాటి ప్రాధాన్యం, ఔషధ గుణాలను విద్యార్థులకు వివరించి

ఖమ్మం జిల్లాలోని ఆరెంపల గ్రామానికి చెందిన మాలిని - పాఠశాలల్లో విద్యార్థులతో పాటు, గ్రామస్థులకు విత్తనాలు, మొక్కలపై అవగాహన కల్పిస్తున్న ఉపాధ్యాయురాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 2:58 PM IST

Malini Teacher Special Story in khammam : ప్రకృతిలో ప్రతి జీవికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం, ప్రాముఖ్యత ఉన్నాయి. ఈ సృష్టిలో జీవవైవిధ్యం అనేది కేవలం చెట్లు, జంతువుల కలయిక మాత్రమే కాదు, ప్రతి చిన్న మొక్క ఈ జీవవైవిధ్యంలో ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కానీ పెరుగుతున్న జనాభా, పట్టణీకరణ కారణంగా మనం నిత్యం చూసే ఎన్నో పొలాలు, తోటలు మాయమవుతున్నాయి. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రకృతిని దాని గొప్పతనాన్ని కాపాడాలనే సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి బండి మాలిని.

ప్రస్తుతం సైన్స్​ ఉపాధ్యాయురాలిగా : ఖమ్మం జిల్లాలోని ఆరెంపల గ్రామానికి చెందిన మాలిని 1994లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయినిగా తన ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు. ప్రస్తుతం ఏదులాపురం పురపాలిక పరిధిలోని జిల్లా పరిషత్​ ఉన్నత పాఠశాలలో సైన్స్​ ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్నారు. ఎకో క్లబ్​, గ్రీన్​ కార్ప్స్​, ప్రవారీ క్లబ్​, సైబర్​ సెక్యూరిటీ, గర్ల్​చైల్డ్​ ఎంపవర్​మెంట్​ (జీసీఈసీ), కెరియర్​ గైడెన్స్​, అలాగే జీవవైవిధ్యం కమిటీలను నడిపిస్తూ వీటిలో పిల్లలు, ఉపాధ్యాయులు, గ్రామస్థులు భాగస్వాములను చేస్తున్నారు.

మొక్కలపై కనీస అవగాహన లేదు : పాఠశాలలో విద్యార్థులకు పర్యావరణ, ధరిత్రి, ఓజోన్​, పిచ్చుకలు, నీటి దినోత్సవాలను నిర్వహిస్తూనే వీటిపై అవగాహననీ కల్పిస్తుంటారు. సాధారణంగా పెరట్లో ఖాళీ స్థలాల్లో వేలకు పైగా మొక్కలు పెరుగుతుంటాయి. వాటిని రోజు చూసేవి కావడంతో చాలా మందికి కనీస అవగాహన ఉండేది. వాటినే చిన్న చిన్న అనారోగ్యాలకు ఔషధాలుగానూ ఉపయేగించేవాళ్లు. కానీ ఇప్పటి తరాలకు వాటిపై కనీస అవగాహన లేకుండా పోయింది. అందుకోసం వాటిపై మాలిని స్థానిక మొక్కల విత్తనాల సేకరణ చేపట్టారు.

గ్రామంలో 215 మొక్కలు సేకరణ : ఆ విత్తనాలను ప్యాకెట్లలో భద్రపరిచి, తెలుగు, ఆంగ్ల భాషల్లో విత్తనాల పేరు, శాస్త్రీయ నామం, ఆయుర్వేదంలో ఏ అనారోగ్యనికి వాడే వారో కవర్ ​మీద క్లుప్తంగా రాయడం మొదలుపెట్టింది. ఇప్పటివరకు మాలిని టీచర్​ గ్రామంలో 215 మొక్కల విత్తనాలు సేకరించారు. అంతేకాదు ఔషధ మొక్కలు, పూలు, భిన్నరకాల మొక్కల మధ్య తేడాలను గమనించుకునేలా హెర్బేరియంతోపాటు ఓ పుస్తకాన్నీ సిద్ధం చేస్తున్నారు.

విత్తన బ్యాంకు సిద్ధం చేస్తున్న మాలిని : ఇలా చేస్తూ వీటన్నింటిపై విద్యార్థులు, స్థానికులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అక్కడ ప్రాంతాన్ని బట్టి అక్కడి జీవవైవిధ్యం ఉంటుంది. ఒక మొక్క లేదా జీవి ఉనికి కోల్పోతే పరోక్షంగా వాటిపై ఆధారపడిన జీవులకే కాదు, మనుషులకీ సైతం నష్టం జరుగుతుంది. అలా జరగొద్దనే ఈ విత్తన బ్యాంకు సిద్ధం చేస్తున్న అని వాటిని పాఠశాలల ఆవరణ, ఖాళీస్థలాల్లో నాటొచ్చని మాలిని తెలిపారు.

ఈ ఔషధ మొక్కలను రక్షించి, వాటిని భవిష్యత్తు తరాలకు అందించాలన్నదే తన లక్ష్యం అని తెలిపారు. ఈమె ఆకాశవాణి రేడియోస్టేషన్లో అంతర్జాతీయ, జాతీయ దినోత్సవాల సందర్భంగా ప్రసంగిస్తారు. రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ సంఘానికి 5 సంవత్సరాల పాటు జిల్లా మహిళా కార్యదర్శిగానూ పనిచేశారు.

