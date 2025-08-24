ETV Bharat / state

తాటి బెల్లంతో ఆహార పదార్థాల తయారీ - ఫిదా అవుతున్న వినియోగదారులు - PALM JAGGERY FOOD ITEMS

తాటి బెల్లంతో ఆహార పదార్థాల తయారీ - పొంగలి, లడ్డూ, రాగి జావా,కేకులు, కుకీలు, చిక్కీలు, బిస్కెట్లలో వినియోగం

Palm Jaggery Products : కొన్ని వేల సంవత్సరాల కిందటే రకరకాల చెట్ల నుంచి బెల్లం తయారీని కనుక్కున్నారు. పూర్వం తీపి పిండి వంటల తయారీకి చెరకు గడలతో చేసిన బెల్లాన్ని వాడేవారు. అదేవిధంగా తాటిచెట్టు నుంచి తీసిన లేత రసాన్ని పాకం పట్టి తాటి బెల్లం తయారుచేస్తారు. ఇందులో పోషక విలువలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. తాటి బెల్లాన్ని పొడిగా అయ్యేంత వరకూ కాస్తే తాటి కలకండ వస్తుంది. దీన్నే పామ్‌ షుగర్‌ అంటారు. దీన్ని సున్నపు కల్లుతో వండుతారు. ఇది కొంచెం వాసనతో, కాస్త వగరుగా, తియ్యగా ఉంటుంది.

తాటి బెల్లంలో తేమ 8.6 శాతం, సుక్రోజ్‌ 76 శాతం ఉంటుంది. కొవ్వు, మాంసకృత్తులు అతి తక్కువగా ఉంటాయి. కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్‌, మెగ్నీషియం, పొటాషియం పంచదారలో కంటే అధికంగా ఉంటాయి. ప్రతి 100 గ్రాముల తాటి బెల్లంలో 308 క్యాలరీల శక్తి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోని వాతం, కఫం, దగ్గులను తగ్గిస్తుంది. కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచీ తాటి బెల్లాన్ని ఔషధంగానూ, ఔషధాల తయారీలో, ఔషధాలతో కలిపీ, విడిగానూ వాడుతున్నారు. అంతేకాక దీనిని వంటకాల్లోనూ విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. చక్కెరకు ప్రత్యామ్నాయంగా దీనిని వాడొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Jaggery Health Benefits : ఇప్పటికే తాటి బెల్లంతో టీ, కాఫీలు తయారు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా దీనితో తయారు చేసిన వంటకాలు నోరూరిస్తున్నాయి. పొంగలి, లడ్డూ, రాగి జావా,కేకులు, కుకీలు, చిక్కీలు, బిస్కెట్లు వంటి వాటిల్లోనూ తాటి బెల్లాన్ని వినియోగిస్తున్నారు. ఇటీవల నంద్యాల, కర్నూలు, ఆదోని వంటి పట్టణాల్లో ప్రత్యేక టీ స్టాల్స్‌ వెలుస్తున్నాయి. పంచదారకు ప్రత్యామ్నాయంగా దీనిని వాడుతున్నారు. వినియోగదారులు ఆయా ఆహార పదార్థాలను ఆస్వాదిస్తున్నారు. తాటి బెల్లంలోని ఖనిజ లవణాలు చక్కెరతో పోలిస్తే 60 రెట్లు ఎక్కువని నిపుణలు పేర్కొంటున్నారు. ఇందులో ఇనుము, మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ స్థాయిని పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. రక్తహీనత దూరమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

తాటి బెల్లంలో ఎక్కువ మోతాదులో ఉండే కాల్షియం, పొటాషియం, భాస్వరం ఎముకల బలహీనత నుంచి రక్షిస్తాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. నెలసరి, అధిక బరువు సమస్యకు చెక్‌ పెడుతుందని అంటున్నారు. మైగ్రేన్‌ వచ్చినప్పుడు నోట్లో చెంచా బెల్లం పొడి వేసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. వేసవిలో వేడి నుంచి శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుందని చెబుతున్నారు. జీర్ణక్రియ, ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరిచి అజీర్తిని దూరం చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

శరీరం నుంచి వ్యర్థాలను బయటకు పంపి ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. పొడిదగ్గు, జలుబు వంటివాటికి ఇది ఔషధంలా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. గోరువెచ్చని కప్పు పాలల్లో చెంచా తాటిబెల్లం పొడి, పావుచెంచా మిరియాలపొడి కలిపి తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా జలుబు వల్ల చేరిన శ్లేష్మాన్ని తొలగించి, ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. అదే విధంగా ఆస్తమాకీ దూరంగా ఉండొచ్చని అంటున్నారు. తాటి బెల్లంలో రెండు, మూడు చిటికెల కరక్కాయ పొడి వేసి రోజుకు రెండు సార్లు తీసుకుంటే పైల్స్‌ వల్ల వచ్చే నొప్పి, మలబద్దకం తగ్గుతాయని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు.

