కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి - బంగారం, నగదు, కారు ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు

విశాఖలోని కంచరపాలెం జాతీయ రహదారి సమీపంలో చోరీ - 12 తులాల బంగారం, రూ.3 లక్షల చోరీ అయినట్లు బాధితుల ఆరోపణ

THEFT_IN_VISAKHA
Published : October 6, 2025 at 7:15 PM IST

Major Theft in Visakhapatnam: దొంగతనాలు రోజురోజుకూ పెరిగి పోతున్నాయి. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కేటుగాళ్లు తమ చేతి వాటానికి పని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం వారు కొత్త ఐడియాలతో తమ పని చేసుకుపోతున్నారు. పోలీసులకు ఏ మాత్రం అనుమానం రాకుండా పక్కా ప్లాన్​లు వేస్తున్నారు. అందినకాడికి దోచుకొని పరారవుతున్నారు. దొరికితే దొంగ దొరక్కపోతే దొర అన్నట్లు సాగుతుంది వీరి వ్యవహారం. పోలీసులు ఎంత నిఘా పెట్టినా దొంగతనాలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. తాజాగా విశాఖపట్నంలో భారీ చోరీ జరిగింది.

నగరంలోని రెడ్డి కంచరపాలెంలో దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. జాతీయ రహదారి సమీపంలో ఉన్న ఇంట్లోకి దుండగులు చొరబడి 12 తులాల బంగారం, రూ.3 లక్షల నగదు, కారుతో పరారయ్యారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటాక ఒంటి గంట సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే స్థానికంగా కాంట్రాక్ట్ పనులు చేస్తున్న ఆనంద్ రెడ్డి శనివారం హైదరాబాద్ వెళ్లడంతో ఆయన తల్లి ఎల్లమ్మ (65) వద్ద తన కుమారుడు కృష్ణ కాంత్ రెడ్డిని (20) ఉంచి వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో అందరూ నిద్రపోతున్న సమయంలో గుర్తు తెలియని ముగ్గురు వ్యక్తులు ఇంటి వెనక తలుపులు పగలగొట్టి ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు.

ఇంట్లో ఉన్న వృద్ధురాలిని ఆమె మనవడిని చేతులు, కాళ్లు కట్టి ముఖానికి ప్లాస్టిక్ టేప్​లను చుట్టి ఇంట్లో ఉన్న 12 తులాల బంగారం, రూ.3 లక్షల నగదును అపహరించి ఆనంద్ రెడ్డి కారుతో పరారయ్యారు. విషయం తెలుసుకున్న కందరిపాలెం క్రైమ్ పోలీసులు ఘటన స్థలానికి వెళ్లి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అనంతరం బృందాలుగా ఏర్పడి నిందితుల గురించి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అదే విధంగా ఘటనా స్థలం నుంచి తీసుకెళ్లిన కారును మారికవలస వద్ద వదిలేసి దుండగులు పారిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. దొంగలు అపహరించిన కారును పోలీసులు గుర్తించారు.

ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో చోరీలు: అనంతపురం నగర శివారులోని రెండు ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో చోరీలు తీవ్ర కలకలం రేపాయి. దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో గత 10 రోజులుగా విద్యాసంస్థలు మూత పడ్డాయి. కనీసం సెక్యూరిటీ కూడా లేరు. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు దుండగులు ఇదే అనువుగా భావించి రాత్రివేళల్లో పాఠశాలల్లోకి ప్రవేశించారు. అక్కడ కంప్యూటర్, హార్డ్ డిస్కులు వంటి విలువైన వస్తువులను చోరీ చేశారు. ఈ రోజు నుంచి పాఠశాలలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో సిబ్బంది దీనిని గుర్తించారు.

చోరీపై సమాచారం అందుకున్న బుక్కరాయసముద్రం పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని పరిశీలించారు. సీసీ టీవీ ఫూటేజ్​లో చోరీ సంఘటన రికార్డ్ అయింది. క్లూస్ టీం, డాగ్ స్క్వాడ్​తో ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఒక పాఠశాలలో 8 లక్షలు నగదు ఎత్తుకెళ్లినట్టు, అలానే మరో పాఠశాలలో నగదుతో పాటు కంప్యూటర్లు, హార్డ్ డిస్కులు చోరీకి గురైనట్టు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

దొంగను దాతగా మార్చిన టీటీడీ - కోట్ల ఆస్తులు కూడబెట్టి అదృశ్యం

కారు అద్దాలు పగలగొట్టి - ఐఆర్​ఎస్​ అధికారి బ్యాగ్​ ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు

