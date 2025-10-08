ETV Bharat / state

బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం - ఆరుగురు సజీవ దహనం

ఏపీలోని కోనసీమ జిల్లాలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం, ఆరుగురు సజీవ దహనం - బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో జరిగిన ఘటన - పేలుడు సమయంలో విధుల్లో ఉన్న 40 మంది కార్మికులు

Major Fire Accident in Konaseema District
Major Fire Accident in Konaseema District (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 2:50 PM IST

Major Fire Accident in Konaseema District : ఏపీలోని కోనసీమ జిల్లాలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు సజీవదహనం అయ్యారు. బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో ఈ భారీ విస్ఫోటనం సంభవించింది. రాయవరంలోని గణపతి గ్రాండ్​ ఫైర్​వర్క్స్​లో మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఈ మంటల ధాటికి ఆరుగురు మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరికి తీవ్రగాయాల పాలయ్యారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఇద్దరిని అనపర్తి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. పేలుడు సమయంలో 40 మంది కార్మికులు విధుల్లో ఉన్నారు. ఈ భారీ పేలుడు ధాటికి షెడ్డు గోడ కుప్పకూలిపోయింది. గోడ శిథిలాల కింద మరికొందరు ఉండొచ్చని సమాచారం. స్థానికులు సమాచారం ఇవ్వడంతో బాణసంచా తయారీ కేంద్రానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, మంటలను ఆర్పుతున్నారు. ఘటనాస్థలిని రామచంద్రపురం ఆర్డీవో అఖిల పరిశీలించారు.

బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం (ETV)

ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి : ఈ బాణాసంచా అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. "అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాయవరంలో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో అగ్నిప్రమాద ఘటన కలిచివేసింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్ర ఆవేదన కలిగించింది. ప్రమాద కారణాలు, ప్రస్తుత పరిస్థితి, సహాయక చర్యలు, వైద్య సాయంపై అధికారులతో మాట్లాడాను. స్వయంగా సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనాలని ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించాను. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సాయం అందించాలని సూచించాను. బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకుంటాం." అని ఎక్స్​ వేదికగా పేర్కొన్నారు.

