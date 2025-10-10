ETV Bharat / state

ఏపీలో మరో భారీ అగ్ని ప్రమాదం - రూ. 500 కోట్ల ఆస్తి నష్టం

సింగరాయకొండ సమీపంలోని పొగాకు పరిశ్రమలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం - విద్యుత్‌ షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తో చెలరేగిన మంటలు, పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది

Fire Accident At Tobacco Warehouse in Prakasam District
Fire Accident At Tobacco Warehouse in Prakasam District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Major Fire Accident At Singarayakonda Tobacco Warehouse in Prakasam District: ఇటీవల కాలంలో ఏపీలో అగ్ని ప్రమాదాలు అధికంగా చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కొద్దిరోజుల క్రితం కోనసీమ జిల్లాలో బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో జరిగిన ఘటనను మరవకముందే మరో అగ్నిప్రమాదం వాటిల్లింది. విద్యుత్‌ షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తో మంటలు చెలరేగి పరిశ్రమలో మంటలన్నీ వ్యాపించాయి. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలోని పొగాకు పరిశ్రమలో చోటుచేసుకుంది.

ప్రకాశం జిల్లాలోని సింగరాయకొండ సమీపంలోని పొగాకు పరిశ్రమలో భారీ ఎత్తున అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. విద్యుత్‌ షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తో మంటలు చెలరేగి పరిశ్రమ మొత్తమంతా వ్యాపించాయి. హుటాహుటిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.

బీకేటీ సంస్థ వద్ద జీపీఐ కంపెనీ అద్దెకు తీసుకుని ఈ పరిశ్రమను నడిపిస్తోంది. అగ్ని ప్రమాదంతో పెద్దఎత్తున మంటలు రావడంతో చుట్టుపక్కల ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ప్రమాదంతో సుమారు రూ.500 కోట్ల మేర ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఘటనాస్థలాన్ని ఒంగోలు డీఎస్పీ రాయపాటి శ్రీనివాసరావు పరిశీలించారు.

రెండు రోజుల క్రితం: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాయవరంలోని గణపతిగ్రాండ్‌ ఫైర్‌వర్క్స్​ లో జరిగిన పేలుడులో ఎనిమిది మంది మృతి చెందారు. దీపావళి పండుగ కోసం బాణసంచా తయారు చేస్తుండగా ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. గణపతిగ్రాండ్ ఫైర్ వర్క్స్‌లో తయారైన బాణసంచాను ఉమ్మడిగోదావరి జిల్లాలకు సరఫరా చేస్తుంటారు. మరికొన్నిరోజుల్లో దీపావళి పండగ ఉండటంతో ఇక్కడ పెద్దఎత్తున తయారైన బాణసంచా నిల్వలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలోనే ఇక్కడ విషాదకర ఘటన చోటు చేసుకుంది.

రాయవరంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం: రాయవరంలోని గణపత్రి గ్రాండ్‌ ఫైర్‌వర్క్స్‌లో మధ్యాహ్నం సమయంలో హఠాత్తుగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు సజీవ దహనమయ్యారు. మృతులు పరిశ్రమ యజమాని సత్తిబాబు, పాక అరుణ, చిట్టూరి శ్యామల, కుడుపూడి జ్యోతి, పెంకే శేషారత్నంగా గుర్తించారు. ప్రమాదంలో నలుగురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండగా కాకినాడ జీజీహెచ్​లో ముగ్గురికి, ప్రైవేట్​ ఆస్పత్రిలో ఒకరికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వారిలో మరో ఇద్దరు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు.

ఘటనాస్థలిని రామచంద్రపురం ఆర్డీవో అఖిల పరిశీలించారు. అయితే మంటలు ఈ బాణసంచా కేంద్రంలోకి రావడానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియలేదు. దీనికి షార్ట్​సర్క్యూట్ ఏమైనా కారణమై ఉంటుందా అనే సందేహాలు సర్వత్రా వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ప్రమాదం వాటిల్లిన వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించారు. అయితే పేలుడు సమయంలో 40 మంది కార్మికులు విధుల్లో ఉన్నారు. భారీ పేలుడు ధాటికి కుప్పకూలిన షెడ్డు గోడ గోడ శిథిలాల కింద మరికొందరు కార్మికులు ఉండొచ్చని సమాచారం.

బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో ప్రమాదం - 8మంది మృతితో అలముకున్న విషాదం

వెంకటపాలెంలో అగ్నిప్రమాదం - మోదీ సభకు 6 కి.మీ. దూరంలోనే

