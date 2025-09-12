మొక్కజొన్నకు మంచి రోజులు - కొనుగోళ్లకు పోటీపడుతున్న ఇథనాల్ పరిశ్రమలు
ఆ పరిశ్రమల నుంచే 70% కొనుగోళ్లు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా పెరిగిన సాగు - మొక్కజొన్న పంట దిగుబడులకు ఇథనాల్ పరిశ్రమల్లో భారీ డిమాండ్
Corn Cultivation Increases in Telangana : దేశంలో వరి, గోధుముల తర్వాత మూడో ఆహార పంటగా మొక్కజొన్న సాగులో ఉంది. ఈ పంట జాతీయ ఆహార వినియోగంలో దాదాపు 9 శాతం వాటా కలిగి ఉంది. పంట ఉత్పత్తిలో 80 శాతం వానాకాలం సీజన్లో, మిగిలిన 20 శాతం యాసంగిలో పండిస్తారు. ఈ పంట దిగుబడులను ఇథనాల్ పరిశ్రమలు పోటీ పడి కొంటున్నాయి. ఫలితంగా విపరీతంగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. 2024-2025లో ఇథనాల్ పరిశ్రమలు మొక్కజొన్న ఉత్పత్తిలో దాదాపు 70 శాతం కొనుగోలు చేశాయి. ఇథనాల్ ఉత్పత్తి కోసం మొక్కజొన్న కొనుగోళ్లు మరింత పెరుగుతాయని వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
నాలుగేళ్ల నుంచి అనూహ్య మార్పు :
- నాలుగేళ్లలో మొక్కజొన్నలతో అనూహ్య మార్పులు జరిగాయి. దీనితో బిస్కెట్లు, పాప్కార్న్, ఔషధాలు, రొట్టెపిండి, సౌందర్య సాధనాలు, వస్త్ర, ఫిల్మ్, జిగురు, ఆల్కహాల్, ప్యాకింగ్, కాగితం పరిశ్రమల వంటి వాటికి ఇది ముడిసరకుగా ఉపయోగపడుతుంది.
- మొక్కజొన్న పశువులు, కోళ్లకు దాణాగా, పశుగ్రాస ఉత్పత్తులకు ముడిసరకుగా ఉంది. దేశంలో 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇథనాల్ పరిశ్రమలు రంగంలోకి దిగడంతో పరిస్థితిలో మార్పు వచ్చింది.
పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ : ఇటీవల కేంద్రం ఇంధన దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ను కలపాలని నిర్ణయించింది. ఇలా చేయడం ద్వారా ఇథనాల్ పరిశ్రమ యాజమాన్యాలు మొక్కజొన్నలను అత్యధికంగా కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. నూకలు, చెరకు పిప్పి తదితర ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నా, మక్కలపైనే దృష్టి నిలిపాయి. 2023-2024లో చెరకు, వరిని అధిగమించి మొక్కజొన్న మొత్తం ఇథనాల్ ఉత్పత్తిలో 42.74 శాతం వాటాను పొందింది.
ఇక 2024లో మాత్రం 7.5 మిలియన్ టన్నుల మక్కలను ఇథనాల్ కంపెనీలు కొనుగోలు చేశాయి. ఈ సంవత్సరం మక్కల కొనుగోలు 13.3 చేరనుంది. ఇది మొత్తం ఉత్పత్తిలో 70 శాతం కావడం విశేషం. ఇథనాల్ కంపెనీల పోటీతో మక్కలకు మద్దతు ధర కంటే మరింత ఎక్కువ లభిస్తోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇలా : కేంద్ర ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం 2025-26 వానాకాలం సీజన్లో 91.89 లక్షల హెక్టార్లలో మక్కలు వేశారు. గత ఏడాదిలో ఇదే సమయానికి 83.15 లక్షల హెక్టార్లు ఉండగా ఈ సీజన్లో 10.5% పెరిగింది. గత ఐదు సంవత్సరాల్లో సగటుతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది పెరుగుదల 16.3% ఎక్కువగా ఉంది. మక్కల ఉత్పత్తిలో కర్ణాటక అగ్రస్థానంలో ఉండగా తెలంగాణ, ఏపీ 5, 7 స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
ఈ ఏడాది వానాకాలం సీజన్లో తెలంగాణలో 6,27,540 ఎకరాల్లో పంట వేశారు. ఇది సాగు లక్ష్యం కంటే 120 శాతం ఎక్కువగా ఉంది. ఏపీలో 3.58 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న వేశారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 139 % ఎక్కువగా పంట వేశారు. ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో మక్కల విత్తనోత్పత్తి సైతం పెరిగింది. ఇప్పటికే రైతులతో 60 వేల ఎకరాల్లో విత్తనోత్పత్తికి కంపెనీలు ఒప్పందం చేసుకున్నాయి.
మరింత ఉత్పత్తి పెరగాల్సిందే : ఆది నుంచి కోళ్ల దాణాలో 50% వరకు మొక్కజొన్నలను వాడుతున్నారు. ఈ ఇథనాల్ పరిశ్రమల కారణంగా పౌల్ట్రీ, ఇతర పరిశ్రమలకు కొరత ఏర్పడింది. మార్కెట్లో 30% మాత్రమే మక్కల లభ్యత ఉండటంతో వాటి ధరలు మరింత పెరిగాయి. దీని కారణంగా మొక్కజొన్న సాగును భారీ ఎత్తున పెంచాలని ఆహార, పౌల్ట్రీ పరిశ్రమల నుంచి డిమాండ్ వస్తోంది.
