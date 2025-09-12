ETV Bharat / state

మొక్కజొన్నకు మంచి రోజులు - కొనుగోళ్లకు పోటీపడుతున్న ఇథనాల్​ పరిశ్రమలు

ఆ పరిశ్రమల నుంచే 70% కొనుగోళ్లు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా పెరిగిన సాగు - మొక్కజొన్న పంట దిగుబడులకు ఇథనాల్‌ పరిశ్రమల్లో భారీ డిమాండ్‌

Corn Cultivation Increases in Telangana
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 12:09 PM IST

3 Min Read
Corn Cultivation Increases in Telangana : దేశంలో వరి, గోధుముల తర్వాత మూడో ఆహార పంటగా మొక్కజొన్న సాగులో ఉంది. ఈ పంట జాతీయ ఆహార వినియోగంలో దాదాపు 9 శాతం వాటా కలిగి ఉంది. పంట ఉత్పత్తిలో 80 శాతం వానాకాలం సీజన్​లో, మిగిలిన 20 శాతం యాసంగిలో పండిస్తారు. ఈ పంట దిగుబడులను ఇథనాల్​ పరిశ్రమలు పోటీ పడి కొంటున్నాయి. ఫలితంగా విపరీతంగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. 2024-2025లో ఇథనాల్​ పరిశ్రమలు మొక్కజొన్న ఉత్పత్తిలో దాదాపు 70 శాతం కొనుగోలు చేశాయి. ఇథనాల్​ ఉత్పత్తి కోసం మొక్కజొన్న కొనుగోళ్లు మరింత పెరుగుతాయని వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

నాలుగేళ్ల నుంచి అనూహ్య మార్పు :

  • నాలుగేళ్లలో మొక్కజొన్నలతో అనూహ్య మార్పులు జరిగాయి. దీనితో బిస్కెట్లు, పాప్​కార్న్​, ఔషధాలు, రొట్టెపిండి, సౌందర్య సాధనాలు, వస్త్ర, ఫిల్మ్​, జిగురు, ఆల్కహాల్​, ప్యాకింగ్​, కాగితం పరిశ్రమల వంటి వాటికి ఇది ముడిసరకుగా ఉపయోగపడుతుంది.
  • మొక్కజొన్న పశువులు, కోళ్లకు దాణాగా, పశుగ్రాస ఉత్పత్తులకు ముడిసరకుగా ఉంది. దేశంలో 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇథనాల్​ పరిశ్రమలు రంగంలోకి దిగడంతో పరిస్థితిలో మార్పు వచ్చింది.

పెట్రోల్​లో 20 శాతం ఇథనాల్​ : ఇటీవల కేంద్రం ఇంధన దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు పెట్రోల్​లో 20 శాతం ఇథనాల్​ను కలపాలని నిర్ణయించింది. ఇలా చేయడం ద్వారా ఇథనాల్​ పరిశ్రమ యాజమాన్యాలు మొక్కజొన్నలను అత్యధికంగా కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. నూకలు, చెరకు పిప్పి తదితర ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నా, మక్కలపైనే దృష్టి నిలిపాయి. 2023-2024లో చెరకు, వరిని అధిగమించి మొక్కజొన్న మొత్తం ఇథనాల్​ ఉత్పత్తిలో 42.74 శాతం వాటాను పొందింది.

ఇక 2024లో మాత్రం 7.5 మిలియన్​ టన్నుల మక్కలను ఇథనాల్​ కంపెనీలు కొనుగోలు చేశాయి. ఈ సంవత్సరం మక్కల కొనుగోలు 13.3 చేరనుంది. ఇది మొత్తం ఉత్పత్తిలో 70 శాతం కావడం విశేషం. ఇథనాల్​ కంపెనీల పోటీతో మక్కలకు మద్దతు ధర కంటే మరింత ఎక్కువ లభిస్తోంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇలా : కేంద్ర ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం 2025-26 వానాకాలం సీజన్‌లో 91.89 లక్షల హెక్టార్లలో మక్కలు వేశారు. గత ఏడాదిలో ఇదే సమయానికి 83.15 లక్షల హెక్టార్లు ఉండగా ఈ సీజన్‌లో 10.5% పెరిగింది. గత ఐదు సంవత్సరాల్లో సగటుతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది పెరుగుదల 16.3% ఎక్కువగా ఉంది. మక్కల ఉత్పత్తిలో కర్ణాటక అగ్రస్థానంలో ఉండగా తెలంగాణ, ఏపీ 5, 7 స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

ఈ ఏడాది వానాకాలం సీజన్​లో తెలంగాణలో 6,27,540 ఎకరాల్లో పంట వేశారు. ఇది సాగు లక్ష్యం కంటే 120 శాతం ఎక్కువగా ఉంది. ఏపీలో 3.58 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న వేశారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 139 % ఎక్కువగా పంట వేశారు. ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో మక్కల విత్తనోత్పత్తి సైతం పెరిగింది. ఇప్పటికే రైతులతో 60 వేల ఎకరాల్లో విత్తనోత్పత్తికి కంపెనీలు ఒప్పందం చేసుకున్నాయి.

మరింత ఉత్పత్తి పెరగాల్సిందే : ఆది నుంచి కోళ్ల దాణాలో 50% వరకు మొక్కజొన్నలను వాడుతున్నారు. ఈ ఇథనాల్​ పరిశ్రమల కారణంగా పౌల్ట్రీ, ఇతర పరిశ్రమలకు కొరత ఏర్పడింది. మార్కెట్​లో 30% మాత్రమే మక్కల లభ్యత ఉండటంతో వాటి ధరలు మరింత పెరిగాయి. దీని కారణంగా మొక్కజొన్న సాగును భారీ ఎత్తున పెంచాలని ఆహార, పౌల్ట్రీ పరిశ్రమల నుంచి డిమాండ్​ వస్తోంది.

