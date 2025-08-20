ETV Bharat / state

అపార్ట్‌మెంట్ ఎక్కువ కాలం పదిలంగా ఉండాలా? - ఇలా చేస్తే వందేళ్లు పక్కా! - APARTMENTS MAINTENANCE

35-60 % అపార్ట్‌మెంట్లలో లీకేజీలు - పాత కాలం లిఫ్టులతో ప్రమాదాలు - ఐదేళ్లకోసారి అపార్ట్‌మెంట్ల నిర్వహణ తప్పనిసరి

Maintenance of Apartments Every Five Years
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 5:34 PM IST

Maintenance of Apartments is Mandatory for Every Five Years : వరుస వానలతో హైదరాబాద్​ నగరంలోని పలు పాత భవన సముదాయాల్లో ప్రహరీలు కూలిపోతున్నాయి. స్లాబుల పెచ్చులు ఉడిపోతున్నాయి. భవన సముదాయం చుట్టూ పైపుల మధ్యలో మొక్కలు, గోడలు అన్నీ నాచుతో పరుచుకోవడం, బీటలు వారడం వంటి అనేక సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. 30 సంవత్సరాలకు పైబడిన అపార్ట్‌మెంట్లలో ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి అపార్ట్‌మెంట్ల నిర్వహణ చేసుకుంటేనే ఆ సముదాయం నందనవనంగా ఉంటుందని నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు.

2.5 లక్షల నుంచి 3 లక్షల అపార్ట్‌మెంట్లు : నారాయణగూడ, హిమాయత్‌నగర్, సికింద్రాబాద్, గన్‌ఫౌండ్రీ, అబిడ్స్, రెడ్‌హిల్స్‌ ప్రాంతాల్లో మొదట అపార్ట్‌మెంట్ల నిర్మాణాలు జరిగాయి. హైదరాబాద్​లో 2.5 లక్షల నుంచి 3 లక్షల అపార్ట్‌మెంట్లు ఉన్నాయి. 30 సంవత్సరాలకు మించినవి 20 % ఉంటాయని అంచనా.

హైదరాబాద్​లో 1975-1980 నుంచి అపార్ట్‌మెంట్ల సంస్కృతి ప్రారంభమైంది. దేశంలోని పలు నిర్మాణ సంస్థలు, బిల్డింగ్‌ రీసర్చ్‌ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌ (యూకే), మొబైల్‌ యాప్‌లు, హెచ్‌యూడీ అమెరికన్‌ హౌసింగ్‌ సర్వే (యూఎస్‌), నేషనల్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ హోమ్‌ బిల్డర్స్‌ (ఎన్‌ఏహెచ్‌బీ) వంటి సంస్థల సర్వేల్లో 30, 40 సంవత్సరాలు నాటి అపార్ట్‌మెంట్లలోని పరిస్థితులు, ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

కొత్త వైరింగ్‌ వ్యవస్థ : ఇప్పటి అవసరాలకు ఏమాత్రం సరిపోని అల్యూమినియం, ఇతరత్రా వైరింగ్‌లను పూర్తిగా తొలగించాలి. అపార్ట్‌మెంట్‌ మొత్తానికి కొత్త వైరింగ్‌ వ్యవస్థను, ప్యానెల్‌బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ ప్రక్రియను ప్రతి 10-15 సంవత్సరాలు ఒకసారి పునరావృతం చేస్తే ఇళ్లలో విద్యుదాఘాతం వంటి సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి.

35-60 % అపార్ట్‌మెంట్లలో లీకేజీలు : ఓ అధ్యయనం ప్రకారం 20 సంవత్సరాలకు మించిన 35-60 % అపార్ట్‌మెంట్లలో లీకేజీలు సాధారణం. లీకేజీలు సరి చేయకుండా మిద్దెపై తోటలు పెంచడం, పైకప్పుపై వాలు సరిగా లేకపోవడం, గోడలపై పగుళ్లు వంటి సమస్యలతో స్లాబులు, ట్యాంకులకు సున్నం వేయక పోవడం, గోడల్లో నీటి లీకేజీలు తలెత్తుతున్నాయి.

పాత కాలం లిఫ్టులతో ప్రమాదాలు : కొంతకాలంగా హైదరాబాద్​లో లిఫ్టు ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాన్న విషయం తెలిసిందే. దాదాపు ఇవన్నీ పాత కాలానికి చెందిన లిఫ్టులే. రహదారిపై ప్రవహించే వరద సెల్లారులోకి వస్తున్నట్లయితే లిఫ్టు, ప్యానెల్‌బోర్డులు, నీటి మోటారుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు తప్పనిసరి చేయాల్సిందే.

పైపులైన్లు మార్చాల్సిందే : పాత కాలం అపార్ట్‌మెంట్లలో బంకమట్టి, సిమెంటు పైపులతో మురుగునీటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. వాటి జీవిత కాలం 20 నుంచి 30 సంవత్సరాలు. అంతకు మించితే పైపుల్లోని వ్యర్థాలు క్రమంగా మురుగు ప్రవాహానికి అడ్డుపడుతాయి. తాగునీటి పైపులైన్లలోనూ అదే పరిస్థితి. ప్రతి 20 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పైపులైను పూర్తిగా మార్చాల్సిందే.

కీటకాలు : నూతన అపార్ట్‌మెంట్లతో పోలిస్తే పురుగులు, బొద్దింకలు, చెదలు వంటి సమస్యలు పాత అపార్ట్‌మెంట్లలో రెండింతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

అలా చేస్తే అపార్ట్‌మెంట్లు బలంగా ఉంటాయి : 15 సంవత్సరాలలోపు వయసు ఉన్న భవనాల నిర్వహణతో పోలిస్తే 20-30 సంవత్సరాల వయసున్న అపార్ట్‌మెంట్ల నిర్వహణ వ్యయం 30 % వరకు అదనంగా ఉంటుందని నగర ముఖ్య ప్రణాళికాధికారి కె.శ్రీనివాస్ తెలిపారు. కొత్త, పాత అనే తేడా లేకుండా అన్ని అపార్ట్‌మెంట్లకు క్రమం తప్పకుండా నిర్వహణ పనులు చేస్తే 70-100 సంవత్సరాల పాటు అపార్ట్‌మెంట్లు బలంగా ఉంటాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

