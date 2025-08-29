ETV Bharat / state

మనం పారేస్తున్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలే రాజధానిలో వరదలకు కారణం - PLASTIC ISSUE IN HYDERABAD

హైదరాబాద్ నగరంలో కొంత ప్లాస్టిక్‌ డంపింగ్‌యార్డుకు, మెజారిటీ వ్యర్థాలు జలవనరుల్లోనికి - కల్వర్టులను, పైపులైన్లను పూడ్చివేస్తున్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు - వ్యర్థాలను నిల్వ చేసేందుకు స్థలం లేక అధికారుల అవస్థలు

ETV Bharat Telangana Team

August 29, 2025

Plastic Issue In Hyderabad : ప్లాస్టిక్ అనర్థాల వల్ల కలిగే నష్టాల్లో మహానగరం కూరుకుపోయింది. రోజువారీ ఉత్పత్తి అయ్యే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల పరిమాణం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అందులో సగానికిపైగా భూమిలోనే కలుస్తోంది. చెరువులు, నాలాలు, ఖాళీ స్థలాలను ప్లాస్టిక్ మహమ్మారి ముంచేస్తోంది. ఈ వ్యర్థాలు నగర వాతావరణాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి. ముంపు సమస్యకు ప్లాస్టిక్​ వ్యర్థాలు ప్రధాన కారణమని ఇంజినీరింగ్​ విభాగం, పారిశుద్ధ్య విభాగాలు ఉమ్మడిగా చేపట్టిన సంయుక్త అధ్యయనంలో ఈ విషయం స్పష్టంగా వెల్లడైంది.

చెరువులు, నాలాలు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో కలుషితం : చెత్తలో పడుతున్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను మాత్రమే అధికారులు లెక్కలు కడుతున్నారు. చెరువులు, నాలాల్లోకి చేరుతున్నవి వాటికి అదనం. అవి పూడిక మట్టిలో కలిసిపోతున్నాయి. బల్దియాలో చేపట్టే పూడికతీత పనులతో కొంత ప్లాస్టిక్ డంపింగ్​ యార్డుకు చేరుతుండగా, మెజారిటీ వ్యర్థాలు జలవనరుల్లో ఉండిపోతున్నాయి. ఇవన్నీ నేలపై ఒక పొరలా ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ వ్యర్థాలు కల్వర్టులను, పైపులైన్లను పూడ్చేస్తున్నాయని ఇంజినీరింగ్ విభాగం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

స్వచ్ఛ ఆటోలతో ప్రయోజనం : ఇంటింటి చెత్త సేకరణలోని స్వచ్ఛ ఆటోలకు చెత్తను ఇవ్వడం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారింది. ఆటో కార్మికుల కోసం నగరంలో వేర్వేరు చోట్ల జీహెచ్​ఎంసీ డ్రై-రిసోర్స్ సెంటర్లను నిర్మించింది. ఆటోలోని వ్యర్థాలను అందులో పోసిన ప్లాస్టిక్, గాజు, లోహం, కర్ర, కాగితం వంటి రీసైక్లింగ్​కి పనికొచ్చే వ్యర్థాలను కార్మికులు వేరు చేస్తారు. తద్వారా రోజుకు 30 టన్నుల రీసైక్లింగ్ వస్తువులు పునర్వినియోగానికి వస్తున్నాయి.

నగరంలో రోజు రోజుకూ పెరుగుతున్న వ్యర్థాలు : హైదరాబాద్ నగరంలో 2019లో రోజు వారీ ఉత్పత్తయ్యే చెత్త పరమాణం 3,800 టన్నులు ఉండేది. అప్పట్లో ఒక వ్యక్తి సగటున ఉత్పత్తి చేసే వ్యర్థాలు 570 గ్రాములు. ప్రస్తుతం రోజుకు 8వేల టన్నుల మేర చెత్త ఉత్పత్తి అవుతోంది. దీనిలో సగటున ఒక వ్యక్తి ఉత్పత్తి చేసే చెత్త 733 గ్రాములు. ఒక కుటుంబం 2.2 కేజీల వ్యర్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఇప్పటికే జవహర్​నగర్​లోని డంపింగ్​యార్డు కిక్కిరిసిపోయింది. వ్యర్థాలను నిల్వ చేసేందుకు తగిన స్థలం లేక అధికారులు అనేక అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు.

ఈ సమస్యకు పరిష్కారం : ఇటీవలి వరదలతో బల్దియా పారిశుద్ద్యం, ఇంజినీరింగ్ విభాగాలు ప్లాస్టిక్ ముప్పుపై చేపట్టిన అధ్యయనం ప్రమాద ఘంటికలను మోగిస్తోంది. ప్లాస్టిక్ నియంత్రణ, వరద నాలాల విస్తరణ, చెరువుల పునరుద్ధరణ, కొత్త వ్యర్థాల యాజమాన్య కేంద్రాలు ఏర్పాటు, చెత్త నుంచి విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రాలను నగరం నలువైపులా నిర్మించే కార్యక్రమాలను కమిషనర్ వేగవంతం చేస్తున్నారని ఓ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.

మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : మనిషి తలచుకుంటే ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని వీలైనంత మేర తగ్గించి పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం అసాధ్యమేమీ కాదు. రోజు వారీ జీవితంలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సరి. నీటి వినియోగానికి మట్టి, పింగాణీ, గాజు, స్టీలు గ్లాసులు వాడితే ఉత్తమం. నీటిని తీసుకువెళ్లడానికి ప్లాస్టిక్ సీసాలకు బదులు రాగి బాటిళ్లను వినియోగించవచ్చు. టీ, కాఫీ తాగేందుకూ స్టీలు గ్లాసులు, కప్పులను వినియోగించడం వల్ల ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని వీలైనంత తగ్గించవచ్చు.

