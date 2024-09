ETV Bharat / state

రేపే పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా మహేశ్​ కుమార్‌ గౌడ్‌ - సీఎం రేవంత్​ నుంచి బాధ్యతల స్వీకరణ - New PCC President Charge Taking

By ETV Bharat Telangana Team

Mahesh will Take Charge as PCC President ( ETV Bharat )