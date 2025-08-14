National Rural Employment Guarantee Scheme : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వలసలు నివారించి సొంత ఊరిలోనే ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మహత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామీ పథకం అమలు చేస్తోంది. కాలానుగుణంగా పలు నూతన పనులను ఈ పథకంలో చేర్చుతూ కూలీలకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది. గ్రామాల్లోని చెరువులు, కాలువలు, మొక్కల పెంపకం వంటి వాటితో పాటు గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ పథకాన్ని వ్యవసాయ రంగానికి అనుసంధానం చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. రైతులు ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని లాభాలు పొందవచ్చని సంబంధిత అధికారులు అంటున్నారు.
పనుల తీరుతెన్నులు :
పౌల్ట్రీ షెడ్లు : ఫౌల్ట్రీ షెడ్ యూనిట్కు రూ.85 వేలు అందిస్తారు. దీని ద్వారా రైతు షెడ్డును నిర్మించుకుని 100 నాటు కోడి పిల్లలను పెంచాల్సి ఉంటుంది.
పశువుల పాకలు : యూనిట్ ధర రూ.96 వేలు అందించనుంది. 3 పశువులు కచ్చితంగా ఉన్నవారికే ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.
మేకలు లేదా గొర్రెల షెడ్లు : మేకల షెడ్ లేదా గొర్రెల యూనిట్కు రూ.98వేలు అందించనున్నారు. 10 గొర్రెలు లేదా మేకలు ఉన్న వారికి దీనిలో ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.
ఇంకుడుగుంతలు : ఇందులో భాగంగా యూనిట్కు రూ.6,500 అందించనున్నారు.
అజొల్లా పెంపకం : యూనిట్కు రూ.20,000 ఇవ్వనున్నారు. రైతులకు మాత్రమే అవకాశం కల్పిస్తారు.
వర్మీ కంపోస్టు గుంతలు : యూనిట్కు రూ.15,000 (గ్రూప్గా లేదా వ్యక్తిగతంగా రైతులు చేసుకోవచ్చు) చొప్పున అందిస్తారు.
నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తు : ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులకు సాగులో లేని భూముల్లో అభివృద్ధి పనులు, రైతులకు ఉపయోగపడే పలు వ్యక్తిగత పనులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. లబ్ధిదారులు ఉపాధిహామీ పథకం రూల్స్ ప్రకారం మంజూరైన పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది. పలు యూనిట్లకు సంబంధించి కూలీల ఖర్చు, సామగ్రి ఖర్చులు కలిపి అందించనున్నారు. మండల స్థాయిలో జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామీ పథకం ఏపీవో, ఈసీ, టీఏ(టెక్నికల్ అసిస్టెంట్) లేదా గ్రామస్థాయిలో క్షేత్రసహాయకులు(ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు) లేదా పంచాయతీ కార్యదర్శులకు కావాల్సిన పనికి సంబంధించిన దరఖాస్తు సంబంధిత ధ్రువపత్రాలతో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో
- గ్రామ పంచాయతీలు : 428
- జాబ్కార్డుల సంఖ్య : 1,43,090
- ఉపాధిహామీ కూలీలు : 2,63,466
"ఉపాధిహామీ పథకంతో వ్యవసాయంలో ఉపయోగపడే పనులను మంజూరు చేస్తున్నాం. రైతులు ఆయా మండలాల్లోని సంబంధిత విభాగ అధికారులను సంప్రదించి దరఖాస్తులను అందించాలి. ఈ సదవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకుంటే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది"-నాగిరెడ్డి, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అధికారి
అసలేంటీ ఉపాధిహామీ పథకం : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వలసలను తగ్గించడంతో పాటు ప్రజలకు స్థానికంగానే ఉపాధిని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పథకాన్ని 2005లో ప్రారంభించారు. దీనికి మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంగా నామకరణం చేశారు. దీని ద్వారా అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి వేతనంతో కూడిన 100 రోజుల పని కల్పిస్తారు. ఈ పథకం ద్వారా గ్రామాల్లోని చెరువులు, కుంటలు బాగుచేయడం మొక్కలు పెంపకం లాంటి పనులు చేస్తుంటారు. ఇటీవల కాలంలో ఈ పథకాన్ని వ్యవసాయ రంగానికి కూడా అనుసంధానిస్తున్నారు. తద్వారా రైతులకు యూనిట్లను మంజూరు చేసి వాటిని రైతులు ఉపయోగించుకునేవిధంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
