నా కష్టం నాకోసం కాదు - నన్ను నమ్మిన జనం కోసం: చంద్రబాబు - KADAPA MAHANADU 2025

chandrababu in mahanadu 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 4:33 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 4:49 PM IST 1 Min Read

Chandrababu Comments in Kadapa Mahanadu 2025: ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చేందుకే తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిందని టీడిపి అధినేత చంద్రబాబు తెలిపారు. రాయలసీమ గర్జన రాష్ట్రమంతా మార్మోగాలన్నారు. జనసముద్రంతో కడప నిండిపోయిందని, రాష్ట్రంలో అన్ని దారులూ కడప వైపే దారి తీయటంతో నగరం దిగ్బంధమైందని చెప్పారు. దేవుని గడపలో జరిగిన తొలి మహానాడు రెస్పాన్స్ అదిరి సూపర్ హిట్ అయిందని తెలిపారు. మంచి చేస్తే శాశ్వతంగా అండగా ఉంటామని కడప ప్రజలు చాటారన్నారు. ఇప్పటికే 10 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో 7 గెలిచి సత్తా చాటిన మనం 2029 ఎన్నికల్లో క్లీన్ స్వీప్ చేయాలని శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. ఇక వైఎస్సార్సీపీ అడ్రస్​ గల్లంతే: పరిపాలన ఎలా చేయకూడదో వైఎస్సార్సీపీ పాలన ఓ కేస్ స్టడీ అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. వైనాట్​లు, గొడ్డలి పోట్లు మన రాజకీయం కాదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలకు మంచి చేయటమే మన విధానమన్నారు. క్లైమోర్​మైన్స్​కే భయపడని నేను, సమస్యలకు భయపడతానా అని తెలిపారు. నా కష్టం నా కోసం కాదని, నన్ను నమ్ముకున్న జనం కోసమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పేద ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మార్చేందుకు ఇటుక ఇటుక పేర్చుతూ ముందుకెళ్తున్నామని వెల్లడించారు. కలసి కట్టుగా ఉంటే వైఎస్సార్సీపీకి ఇక అడ్రెస్​ ఉండదని వ్యాఖ్యానించారు.

చంద్రబాబు ఓదార్పు: మహానాడు వేదికపై ఎన్టీరామారావు విగ్రహానికి అధినేత చంద్రబాబు, పార్టీ నేతలు నివాళులు అర్పించారు. పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి దంపతులు చంద్రబాబు ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. శ్రీనివాస్ రెడ్డి దంపతులను అభినందించారు. సీఎం అభినందనతో ఆర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. కంటతడి పెట్టుకున్న శ్రీనివాస్ రెడ్డిని చంద్రబాబు ఓదార్చారు.

