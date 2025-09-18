అమెరికా పోలీసుల కాల్పుల్లో మహబూబ్నగర్ వాసి మృతి
అమెరికాలో ఇద్దరి స్నేహితుల మధ్య గొడవ - పోలీసుల కాల్పుల్లో మహబూబ్నగర్ వాసి మృతి - ఘటన ఎప్పుడు జరిగిందన్నదానిపై రాని స్పష్టత
Published : September 18, 2025 at 9:48 PM IST
Mahabubnagar Resident Dies in America : అమెరికాలో మహబూబ్నగర్ వాసి ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందాడు. ఇద్దరు మిత్రుల మధ్య గొడవ చల్లారక పోవడంతో పోలీసులు కాల్పులు జరపారు. ఈ కాల్పుల్లో అక్కడే ఉన్న మహబూబ్నగర్ వాసి అమెరుద్దీన్ (29)కు బుల్లెట్ తగిలి ప్రాణాలు వదిలాడు.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే మహబూబ్నగర్ పట్టణానికి చెందిన అమెరుద్దీన్ 2016 సంవత్సరంలో అమెరికా వెళ్లాడు. అక్కడి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లోరిడాలో ఎంఎస్ పూర్తి చేశాడు. అనంతరం ఓ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు. 6 నెలల క్రితం ఉద్యోగ ఒప్పందం ముగిసింది. దీంతో ఎక్స్టెన్షన్ లేక తన మిత్రులతో కలిసి ఓ రూమ్లో ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు మిత్రుల మధ్య గొడవ జరిగింది. వారిలో ఒకరు పోలీసులకు సమాచారం తెలియజేశారు.
పోలీసులు వచ్చినా గొడవ ఆగలేదు. దీంతో అమెరికా పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో ప్రమాదవశాత్తు ఆ తూటా వెళ్లి అమెరుద్దీన్కు తగిలింది. దీంతో అతను ప్రాణాలను కోల్పోయాడు. వెంటనే అక్కడి మిత్రులు ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు తెలియజేశారు. చికాగోలో ఉంటున్న మృతుడి మామయ్య ఘటనా స్థలికి చెరుకున్నారు. ఎనిమిది రోజుల క్రితం ఊర్లోని తన తల్లిదండ్రులతో అమెరుద్దీన్ మాట్లాడినట్లు స్థానికంగా ఉన్నవారు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ ఘటన ఎప్పుడు జరిగిందన్నదానిపై స్పష్టమైన సమాచారం లేదు.