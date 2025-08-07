Essay Contest 2025

సైక్లింగ్​లో ప్రభుత్వ పాఠశాల బాలికల ప్రతిభ - తొలి టోర్నీలోనే జాతీయ స్థాయికి ఎంపిక - GOVT SCHOOL STUDENTS GOT MEDALS TG

సాధారణ సైకిళ్ల​పైనే సాధన చేసి జాతీయ స్థాయికి అర్హత సాధించిన బాలికలు - దాతలు ముందుకు వచ్చి సైకిళ్లు ఇప్పిస్తే మరింతగా రాణిస్తారంటున్న ఉపాధ్యాయురాలు

Students Got Medals In Cycling
Students Got Medals In Cycling (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 6:49 PM IST

Students Got Medals In Cycling In Mahabubnagar : పాఠశాలకు వెళ్తున్న విద్యార్థులు స్నేహితులతో సైకిల్​ రేసులు పెట్టుకోవడం సాధారణ విషయం. అదే అంతర్జాతీయ వేదికలపై సైకిల్ రేసులో పాల్గోవాలంటే క్రీడలో నైపుణ్యం అవసరం. అయితే ఖరీదైన సైక్లింగ్ క్రీడలో రాణించాలంటే తగిన క్రీడా వసతులు అవసరం. ఒక్కో సైకిల్ ధర దాదాపు రూ.లక్ష వరకు ఉంటుంది. అటువంటి క్రీడలో ప్రభుత్వ పాఠశాల క్రీడా కారిణులు రాణిస్తున్నారు. పాఠశాల వ్యాయామ ఉపాధ్యాయురాలు పుష్ప ప్రోత్సాహంతో తొలిసారి రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో విజయాలు సాధించి పతకాలు అందుకున్నారు. దాతలు ముందుకు వచ్చి సైకిళ్లు ఇప్పిస్తే వారు మరింతగా రాణిస్తారని ఆమె కోరుతున్నారు.

ఒలింపిక్సే టార్గెట్ : మహబూబ్​నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని రాంనగర్‌ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రణీత తొమ్మిదో తరగతి చదువుతుంది. తనది నిరుపేద కుటుంబం. మహబూబ్‌నగర్‌కు చెందిన ప్రణీత తల్లిదండ్రులు హైదరాబాద్‌కు వలస వెళ్లారు. ఆమె తండ్రి ఆటో డ్రైవర్‌. ఆమె తన నానమ్మ వద్ద ఉంటూ జిల్లా కేంద్రంలో చదువుతోంది. క్రీడలపై ఆమె ఆసక్తిని చూసి పీఈటీ పుష్ప వెన్నుతట్టారు. ఉదయం, సాయంత్రం సాధన చేయించారు. హైదరాబాద్‌లో ఇటీవల జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో 5 కి.మీ. విభాగంలో స్వర్ణం సాధించి జాతీయ స్థాయికి ఎదిగింది. ఒలింపిక్స్‌లో ప్రాతినిధ్యం వహించడమే తన ధ్యేయమని చెబుతోంది.

ప్రణీత
ప్రణీత (Eenadu)

రాష్ట్రస్థాయి టోర్నీలో రజతం : మహబూబ్​నగర్​కి చెందిన గీతిక రాంనగర్‌ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 9వ తరగతి చదువుతోంది. వ్యాయామ ఉపాధ్యాయురాలి ప్రోత్సాహంతో సైక్లింగ్‌లో సాధన చేస్తోంది. రాష్ట్రస్థాయి టోర్నీలో సత్తా చాటి రజతం అందుకుంది. ఈమె గతంలో ఖోఖో క్రీడలో జిల్లా, ఉమ్మడి జిల్లా స్థాయి వరకు పోటీ పడింది. జాతీయ స్థాయి టోర్నీలో పతకం సాధించడమే తన ధ్యేయమని ఆమె పేర్కొంది.

గీతిక
గీతిక (Eenadu)

సాధారణ సైకిల్​పైనే సాధన - జాతీయ స్థాయికి అర్హత : నారాయణపేట జిల్లా మద్దూర్‌ మండలం చెన్వార్‌కు చెందిన జ్యోతి కుటుంబం మహబూబ్‌నగర్‌లో స్థిరపడింది. రాంనగర్ పాఠశాలలో ఏడో తరగతి చదువుతున్న బాలిక ఇటీవల హైదరాబాద్​లో నిర్వహించిన 10 కిలోమీటర్ల విభాగంలో రాణించి ఏడో స్థానంలో నిలిచింది. ఆమెలో క్రీడా నైపుణ్యాలు పసిగట్టి పీఈటీ వెన్ను తట్టడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు సైతం కాదనలేక ఖరీదైన క్రీడలో ప్రోత్సాహం అందించారు. సాధారణ సైకిల్​పైనే సాధన చేస్తూ జాతీయ స్థాయికి అర్హత సాధించంది.

జ్యోతి
జ్యోతి (Eenadu)

సైక్లింగ్ వల్ల లాభాలు : సైక్లింగ్ అనేది శరీరంలోని అన్ని అవయవాలకు ఆక్సీజన్​ను అందించే ఎరోబిక్ వ్యాయామమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పెడల్స్ తొక్కకడం వల్ల కాళ్లు, తొడ కండరాలు గట్టిపడతాయి. హ్యాండిల్స్​బ్యాలెన్స్ చేయడం వల్ల చేతి కండరాలకు వ్యాయామంతో పాటు వాటి సమన్వయం సాధ్యపడుతుంది. ఓర్పు పెరుగుతుంది. ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆరుబయట సైకిల్ తొక్కడం వల్ల పిల్లలకు 'డి' విటమిన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. సైకిల్ తొక్కుతున్న సమయంలో చేతులు, కాళ్లు, చూపు అంతా క్రమపద్ధతిలో ఉండేలా మెదడు శరీరాన్ని సమన్వయం చేస్తుంది. ఇది మెదడు ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

సైక్లింగ్ వల్ల ఎండార్ఫిన్లు విడుదల అవుతాయి. దీంతో పిల్లలు ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఒంటరితనం, ఒత్తిడి, కంగుబాటు, ఆందోళనలాంటివి దరిచేరవు. చిన్న చిన్న దూరాలకు సైకిల్ వాడటం వల్ల కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గి వాతావరణానికి మంచి జరుగుతుంది. రోజుకు 4 నుంచి 5 కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కడం వల్ల శరీరంలో రక్త ప్రసరణ మెరుగ్గా జరిగి గుండె, మెదడు ఆరోగ్యానకి మేలు చేస్తుంది.

