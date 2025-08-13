ETV Bharat / state

అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ పనులు - నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం కానున్న ఎల్​అండ్​టీ - LTIMINDTREE JOIN QUANTUM VALLEY

అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలి ఐకానిక్‌ భవన నిర్మాణంలో ఎల్​అండ్​టీ సహకారం - సీవోఈలోనూ కీలక పాత్ర - ఈ మేరకు వెల్లడించిన సంస్థ ప్రతినిధులు

LTIMindtree in Amaravati Valley
LTIMindtree in Amaravati Valley (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 1:12 PM IST

LTIMindtree in Amaravati Valley : అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, అభివృద్ధి, నిర్వహణలో భాగస్వామ్యం వహించనున్నట్లు ఎల్​అండ్​టీ పేర్కొంది. గ్లోబల్‌ టెక్నాలజీ కన్సల్టింగ్, డిజిటల్‌ సొల్యూషన్స్‌ కార్యకలాపాలు నిర్వహించే తమ అనుబంధ సంస్థ ఎల్‌టీఐ మైండ్‌ట్రీ ద్వారా సహకరించనున్నట్లు తెలిపింది. సంస్థ అనుభవాన్ని క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ నిర్మాణంలో వినియోగిస్తామని వెల్లడించింది..

క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌కు ఏపీ కేంద్రంగా మారనుందని సంస్థ వివరించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్​ ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందంలో భాగంగా అతిపెద్ద క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ క్వాంటమ్‌ సిస్టం 2ను ఐబీఎం సంస్థ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. ఏపీ సర్కార్, ఐబీఎంతో కలిసి ఇందుకు అవసరమైన మౌలిక వసతులను కల్పిస్తామని చెప్పింది. ఇందుకోసం అవసరమైన భవనాలు నిర్మిస్తామని పేర్కొంది. ఐకానిక్‌ భవన నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయని వెల్లడించింది. ఈ పార్కులో సాంకేతిక పరిశోధనలకు భాగస్వామ్య సంస్థలతో కలిసి సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ (సీవోఈ) నిర్వహణలో ఎల్‌టీఐ మైండ్‌ట్రీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని సంస్థ ఒక ప్రకటనలో తెలియజేసింది.

Amaravati Quantum Valley : ఎల్​అండ్​టీ తయారీ, సేవలకు సంబంధించి 30 బిలియన్‌ డాలర్ల విలువైన ఈపీసీ ప్రాజెక్టులను నిర్వహిస్తోంది. ఎనిమిది దశాబ్దాలుగా ప్రధాన వ్యాపారాల్లో ఉత్తమంగా సేవలు అందిస్తోంది. గ్లోబల్‌ టెక్నాలజీ, డిజిటల్‌ సొల్యూషన్స్‌ కంపెనీగా ఎల్‌టీఐ మైండ్‌ ట్రీకి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. డిజిటల్‌ టెక్నాలజీ వినియోగించి ఆవిష్కరణలను వేగవంతం చేస్తుంది. డిజిటల్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌ భాగస్వామిగా 700లకు పైగా క్లయింట్‌లకు సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని అందిస్తోంది. 40 దేశాల్లో 83,000లకు పైగా నిపుణులు సంస్థలో పనిచేస్తున్నారు.

కంప్యూటింగ్‌ ఆవిష్కరణకు కేంద్రం : అధునాతన కంప్యూటింగ్‌ ఆవిష్కరణకు ఇది కేంద్రమని ఎల్​టీఐ మైండ్​ట్రీ సీఈవో, ఎండీ వేణు లంబు తెలిపారు. ఎల్‌టీఐ మైండ్‌ట్రీ ఏర్పాటు చేసే క్వాంటమ్‌ సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ సాంకేతిక పరిశోధన, ఇంక్యుబేషన్‌ కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా ఉంటుందన్నారు. పారిశ్రామిక, సామాజిక అవసరాలకనుగుణంగా అప్లికేషన్లను రూపొందించాలన్నదే తమ లక్ష్యమని చెప్పారు. జాతీయ క్వాంటమ్‌ మిషన్‌తో సమన్వయం చేసుకుంటూ అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీని ముందుకు తీసుకెళ్తామని వేణు లంబు వివరించారు.

భవిష్యత్​లో క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ ఎందుకు కీలకమంటే :

  • క్వాంటమ్, క్లాసికల్‌ కంప్యూటింగ్‌లో పరిశోధన, అభివృద్ధికి ఇది కేంద్రం.
  • అంకుర సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు, పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వానికి మధ్య సహకారం.
  • పారిశ్రామికవేత్తలు, పరిశోధన బృందాలకు అవసరమైన కార్యాలయాల ఏర్పాటు.
  • కమ్యూనిటీ జోన్‌లు, వర్క్‌షాప్‌లు, సమావేశాలు, హాకథాన్‌లు, ఔట్‌రీచ్‌ల నిర్వహణ.

మరోవైపు క్వాంటం కంప్యూటర్‌ గాలిలోని కాంతి కణం ఫోటాన్‌ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఈ దృష్ట్యా ప్రత్యేకమైన భద్రతతో కూడిన వాతావరణం దీనికి ఉండాలి. కంప్యూటర్‌ ఉన్న గదిలోకి వెంట్రుక మందం ఖాళీ నుంచి గాలి వెళ్లినా వేవ్స్‌ తగిలినా ప్రాసెసర్‌పై ప్రభావం పడి వచ్చే ఫలితం మారిపోతుంది. అందుకే అది ఏర్పాటుచేసే గది చుట్టూ గోడలు నిర్మిస్తూ ఐసోలేట్‌ చేసుకుంటూ వస్తారు. బయటి నుంచి లైటింగ్‌ శబ్ధాలు వినిపించకుండా ఇన్సులేషన్‌తో గది నిర్మాణం ఉంటుంది.

కొన్ని లేయర్ల నిర్మాణాల తర్వాత క్వాంటం కంప్యూటర్‌ ఉండే ప్రాంతం ఉంటుంది. అందులో -273 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తారు. కంప్యూటర్‌లో వినియోగించే ప్రతి చిన్న విడిభాగానికి ఒక శాస్త్రవేత్త ఉంటారు. క్వాంటం ఫిజిక్స్, క్వాంటం సెన్సింగ్‌ వంటి వివిధ సాంకేతికతల మేళవింపుతో క్వాంటం కంప్యూటర్‌ తయారవుతోంది.

ప్రపంచ గమనాన్ని మార్చే 'క్వాంటం కంప్యూటింగ్' - క్షణాల్లోనే ఫలితాలు

జనవరి 1 నుంచి క్వాంటం కంప్యూటింగ్ కార్యకలాపాలు: సీఎం చంద్రబాబు

