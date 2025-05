ETV Bharat / state

తిరుమల శ్రీవారికి LSG ఓనర్ సంజీవ్ గోయెంకా రూ.3.63 కోట్ల భారీ విరాళం - SANJEEV GOENKA DONATION TO TIRUMALA

Sanjeev_Goenka_donation_to_Tirumala ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 16, 2025 at 7:21 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 8:49 PM IST 1 Min Read

LSG Owner Sanjeev Goenka Huge Donation to Tirumala: తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామికి కోల్​కతా భక్తుడు సంజీవ్ గోయెంకా (లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ యజమాని) వజ్రాభరణాలు కానుకగా సమర్పించారు. 5 కిలోల బంగారంతో వజ్రాలు, విలువైన రత్నాలు పొదిగిన కఠి, వరద హస్తాలను తయారు చేయించారు. రూ.3.63 కోట్ల విలువైన ఈ ఆభరణాలను టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరికి అందజేశారు. సంజీవ్ గోయెంకా కుటుంబ సభ్యులను వెంకయ్య చౌదరి స్వామి వారి శాలువాతో సత్కరించారు. తిరుమల శ్రీవారికి LSG ఓనర్ సంజీవ్ గోయెంకా రూ.3.63 కోట్ల భారీ విరాళం (ETV Bharat)

Last Updated : May 16, 2025 at 8:49 PM IST