ETV Bharat / state

సిలిండర్​ పేలితే రూ.50 లక్షల పరిహారం! - ఇలా క్లెయిమ్​ చేసుకోవాలి

ప్రమాదవశాత్తు గ్యాస్​ సిలిండర్​ పేలితే పరిహారం - చాలా మందికి అవగాహన లేక గ్యాస్​ బీమాను ఉపయోగించుకోలేకపోతున్న వైనం - గ్యాస్​ సిలిండర్​ బీమాను క్లెయిమ్ చేసుకోవడం ఎలా? పరిహారం? తదితర వివరాలు మీకోసం

LPG Gas Cylinder Insurance
LPG Gas Cylinder Insurance (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

LPG Gas Cylinder Insurance : రాష్ట్రంలో తరచూ ఏదో ఒక చోట వంట గ్యాస్‌ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు ప్రాణనష్టం, మరికొన్నిసార్లు గాయాలపాలవ్వడం లాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. గ్యాస్‌ వల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో? అప్రమత్తంగా లేకుంటే అదే స్థాయిలో అగ్ని ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదు. అయితే మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నప్పటికీ ప్రమాదం జరిగితే వినియోగదారులకు గరిష్ఠంగా రూ.50 లక్షల వరకు బీమా (ఇన్సూరెన్స్​) వస్తుంది. అది కూడాను మనం రూపాయి చెల్లించకుండానే. వంట గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ బుక్‌ చేయగానే బీమా కూడా వర్తించటం మొదలవుతుంది. అయితే ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియకపోవడం వల్ల దీనిని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారు. ఫలితంగా రూ.50 లక్షలు పరిహారాన్ని మిస్​ అవుతున్నారు. మరి దీనిని ఏవిధంగా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మనమేం చేయాలంటే? : సిలిండర్‌ పేలి ప్రమాదం ఘటన జరిగిన వెంటనే దగ్గర్లోని పోలీస్​స్టేషన్, ఎల్‌పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌/ఏజెన్సీకి సమాచారాన్ని అందించాలి. వారు వచ్చి ప్రమాద ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరుపుతారు. సిలిండర్‌ పేలడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని భావిస్తే సంబంధిత ఆయిల్‌ కంపెనీ, బీమా సంస్థకు డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ సమాచారం పంపిస్తారు. ఇన్సూరెన్స్​ పొందేందుకు మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం (డెత్ ​సర్టిఫికెట్), పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్​, చికిత్సకు సంబంధించిన మెడికల్‌ బిల్లులు, రసీదులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. 2019లోనే లోక్‌సభలో కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి ఎల్‌పీజీ పేలుడు బాధితులకు బీమా అందిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు.

బీమా ఎంతంటే :

  • కేవలం ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లయితే రూ.2 లక్షలు ప్రమాద బీమా వస్తుంది.
  • ప్రమాదంలో మృతి చెందితే వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా రూ.6 లక్షలు పరిహారం పొందుతారు.
  • ప్రమాదం బారినపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఒక్కో సభ్యుడికి రూ.2 లక్షలు వస్తుంది.
  • కుటుంబం మొత్తానికి గరిష్ఠంగా రూ.50 లక్షలు ఇన్సూరెన్స్​ లభిస్తుంది.

తక్షణమే సమాచారం అందించాలి : 'గ్యాస్​ సిలిండర్​ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానిక డిస్ట్రిబ్యూటర్‌కు సమాచారాన్ని అందించాలి. దీంతో పాటు 1906కు కూడా ఫోన్‌ చేసి వివరాలు చెప్పాలి. డిస్ట్రిబ్యూటర్‌లు సంబంధిత గ్యాస్‌ కంపెనీలకు ఈ సమాచారం ఇస్తారు. సదరు కంపెనీ ప్రతినిధులు వచ్చి పరిశీలించిన అనంతరం వివరాలు నమోదు చేసుకుంటారు' అని హర్ష అనే ఓ గ్యాస్​ డిస్ట్రిబ్యూటర్​ తెలిపారు.

సిలిండర్ తీసుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు! : ఎల్​పీజీ గ్యాస్​ సిలిండర్​ తీసుకునేటప్పుడు ఎక్స్​పైరీ డేట్​ను చెక్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. సిలిండర్ పైభాగంలో కోడ్ రూపంలో ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఉంటుంది. ఈ కోడ్​లో A-24, B-25, C-26, D-27 లాంటి అక్షరాలు-నంబర్లు ఉంటాయి. ఈ కోడ్‌లో A అంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి అని, B అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్; C అంటే జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్; D అంటే అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ నెలలు అని గుర్తించాలి. ఇక పక్కన ఉన్న రెండు అంకెల సంఖ్యను ఈ శతాబ్దంలోని ఒక సంవత్సరంగా గుర్తించాలి. ఉదాహరణకు A-23 అంటే, 2023వ సంవత్సరంలోని జనవరి-మార్చితో దాని ఎక్స్​పైరీ డేట్ అయిపోయినట్లుగా అర్థం. ఈ సమయంలోనే డీలర్ సదరు సిలిండర్​ను సర్వీస్​కు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. లేదా పూర్తిగా మార్చాలి. మీకు గనుక ఇలాంటి పాత సిలిండర్​ను డెలివరీ ఇస్తే, వెంటనే దానిని తిరస్కరించి, కొత్త సిలిండర్ ఇవ్వమని అడగడం ఉత్తమం.

వంటింట్లో 'గ్యాస్ సిలిండర్' పేలిపోయే ప్రమాదం - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

సిలిండరుపై ఆరు నెలలుగా జమ కాని రాయితీ - అక్కడికి వెళ్లాలంటున్న అధికారులు

For All Latest Updates

TAGGED:

LPG GAS CYLINDER INSURANCEఎల్​పీజీ గ్యాస్​ ఇన్సూరెన్స్​HOW TO CLAIM GAS CYLINDER INSURANCELPG INSURANCE POLICY INDIALPG GAS CYLINDER INSURANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.