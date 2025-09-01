Low Pressure Likely to Form over Bay of Bengal: ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో రేపు (మంగళవారం) అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీంతో రాబోయే 5 రోజులు కోస్తాంధ్రలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. సోమవారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అల్లూరి, ఏలూరు జిల్లాలో ఎల్లో ఎలెర్ట్ జారీ చేశారు. మంగళవారం విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి, అనకాపల్లి జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షం పడే అవకాశముందని తెలిపారు. ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అన్నారు. తీరం వెంబడి 30 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచించారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాకు భారీ వర్ష సూచన నేపథ్యంలో జిల్లా అధికారులను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అప్రమత్తం చేశారు. కలెక్టర్ స్వప్నల్ దినకర్, ఎస్పీ మహేశ్వర్రెడ్డితో మాట్లాడి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అలానే మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని మంత్రి అచ్చెన్న కోరారు.
మున్నేరులో వరద ఉద్ధృతి: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని మున్నేరులో వరద ఉధృతి పెరుగుతోంది. పోలంపల్లి డ్యాం నుంచి 25 వేల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం లింగాల కాజ్వేను తాకుతూ వరద పారుతోంది. దీంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు లింగాల కాజ్వే వద్ద రెవిన్యూ పోలీస్ సిబ్బంది బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం లింగాల వద్ద వంతెనను తాకుతూ ప్రమాదకర స్థాయిలో వరద పారుతోంది.
కొనసాగుతున్న మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక: గోదావరిలో వరద ఉద్ధృతి నిలకడగా కొనసాగుతోంది. నాలుగు రోజులుగా తీరమంతా ప్రమాదకరంగానే మారింది. ధవళేశ్వరం సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజ్ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం 13.9 అడుగుల నీటిమట్టం ఉంది. డెల్టా కాల్వలకు 12,500 క్యూసెక్కుల నీరు పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఆనకట్ట 175 గేట్లను ఎత్తి సముద్రంలోకి 11 లక్షల 79 వేల క్యూసెక్కుల మిగులు జలాలు విడుదల చేస్తున్నారు. అఖండ గోదావరి తీరం రాజమహేంద్రవరం వద్ద నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఉదయం నుంచి స్థిరంగానే వరద ప్రవాహం ఉంది. రాత్రి నుంచి క్రమంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని జల శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. గోదావరి వరదతో కోనసీమలోని గౌతమి, వశిష్ట, వైనతేయ నదీపాయలు ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. లంక గ్రామాల ప్రజలు వరద ముంపులోనే తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.
స్థిరంగా శ్రీశైలం వరద ప్రవాహం: శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 3,21,764 క్యూసెక్కులు చేరుతుండగా 3,63,043 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,288 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. 10 స్పిల్ వే గేట్లను 10 అడుగులు ఎత్తి 2,67,440 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 882.10 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 199.73 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.
