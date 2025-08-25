Low Pressure in Bay of Bengal : ఒడిశా-పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాలకు ఆనుకుని వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో సగటు సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల నుంచి 5.8 కిలోమీటర్ల మధ్య ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో రాబోయే 48 గంటల్లో అదే ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. ద్రోణి దక్షిణ హర్యానా, దానికి ఆనుకుని ఉన్న ఈశాన్య రాజస్థాన్ ప్రాంతములో ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం నుంచి వాయువ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఒడిశా-పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాలలో నున్న ఉపరితల ఆవర్తనం వరకు కొనసాగుతుంది. అలాగే దక్షిణ ఉత్తరప్రదేశ్, ఈశాన్య మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, గంగా తీర పశ్చిమ బెంగాల్ దక్షిణ ప్రాంతాల మీదుగా సగటు సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల నుంచి 3.1 కిలోమీటర్ల మధ్య కొనసాగుతుంది.
రాగల మూడు రోజులు వర్షాలు పడే అవకాశం : వీటి ఫలితంగా రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల వరకు వాతావరణ సూచనలను అధికారులు తెలిపారు. ఉత్తర కోస్తా, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. దక్షిణ కోస్తాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా జల్లులు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా జల్లులు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. బలమైన గాలులు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు.
మరో అల్పపీడనంతో రైతుల్లో ఆందోళన : ఇప్పటికే కొద్ది రోజుల క్రితం ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారి తీరం దాటింది. దాని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల భారీగా వర్షాలు పడ్డాయి. భారీ వర్షాలకు పలు జిల్లాల్లో పంటలు నీట మినిగి, రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. తాజాగా మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనుందనే హెచ్చరికలతో అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద : మరోవైపు శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద ప్రవాహం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 4,38,915 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 4,35,124 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 26,519 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పది స్పిల్ వే గేట్లను 14 అడుగులు ఎత్తి 3,43,290 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 881.60 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 197.01 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.
