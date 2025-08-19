ETV Bharat / state

భారీ వర్షాలకు పొంగి పొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు - ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ - HUGE RAINS IN ANDHRA PRADESH

వర్షాలకు ఉత్తరాంధ్రలో పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు - లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు, పలు ప్రాంతాల్లో ముంపునకు గురైన పంట పొలాలు

AP WEATHER UPDATES
AP WEATHER UPDATES (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read

Heavy Rains in Andhra Pradesh: వాయుగుండం బలహీనపడింది. ఒడిశా సమీపంలో తీరందాటినా తర్వాత అల్పపీడనంగా మారింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. అలానే పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాల దాటికి వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.

శ్రీకాకుళం జిల్లా సరుబుజ్జిలి, బూర్జ, పొందూరు మండలాల్లోని నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వరద ఉద్ధృతికి 5వేల ఎకరాల్లో పంటపొలాలు నీటమునిగాయి. నాగావళి నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో పరివాహక ప్రజలు భయందోళనకు గురవుతున్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని వర్ష ప్రభావ ప్రాంతాల్లో జిల్లా కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ పర్యటించారు. మక్కువ మండలంలో పర్యటించి పంట, ఆస్తి నష్టాలపై ఆరా తీశారు. దుగ్గేరు, అడారుగెడ్డ, పుట్టురు, సాకిరి గెడ్డ పరిసర ప్రాంతాలను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

భారీ వర్షాలకు పొంగి పొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు - ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ (ETV)

పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు: గోదావరిలో వరద ప్రవాహం నిలకడగా కొనసాగుతోంది. రాజమహేంద్రవరం, కొవ్వూరు వద్ద వరద ఉద్ధృతి పెరిగింది. ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వరద నీటి చేరికతో రాజమహేంద్రవరానికి వరద పోటెత్తెంది. అల్లూరి జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలో గండిపోచమ్మ ఆలయం నీటమునిగిపోయింది. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం, అయినవిల్లి, ముమ్మిడివరం, రాజోలు మండలాల్లో వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. పి.గన్నవరం వద్ద అక్విడెక్ట్​ను వైనతేయ గోదావరి తాకుతూ ప్రవహిస్తోంది.

చాకలిపాలెం సమీపంలో ఉన్న పశ్చిమగోదావరి జిల్లా కనకాయలంక కాజ్‌వే ముంపు బారిన పడింది. నదీపాయలు జోరుగా ప్రవహిస్తుడడంతో లంకగ్రామాల ప్రజలు, విద్యార్థులు మరపడవలలో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. కేంద్రపాలిత యానాంలో బాలయోగి వారధి వద్ద వరద పోటెత్తి ప్రవహిస్తోంది. పలు కాలనీల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో అధికారులు మోటార్లతో బయటకు తోడుతున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల నియోజకవర్గంలో వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. బొడ్డేరు నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది.

అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు: నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. అల్లూరి జిల్లాలో భారీగా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీంతో గిరిజనులు ఇబ్బందిపడుతున్నారు. అరకులోయ మండలంలోని కాజ్ వే కొట్టుకోవడంతో సుమారు 20 గ్రామాల మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. డుంబ్రిగూడ మండలంలోని చంపపట్టి, కితలంగి కాజ్ వే దెబ్దతినటంతో 30 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. విశాఖ బీచ్ లోని జీవీఎంసీ బీచ్ రక్షణగోడ కూలిపోయింది. సముద్ర అలల ఉధృతికి ఐదు అడుగులు మేరకు స్థలం కుంగిపోయింది. ఆ ప్రాంతానికి సందర్శకులు వెళ్లకుండా జీవీఎంసీ సిబ్బంది సూచికలు ఏర్పాటు చేశారు.

ఎన్టీఆర్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా చిరు జల్లులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. జిల్లాలోని లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ఇప్పటికే రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. విజయవాడ-గుంటూరు వారధి వద్ద భవానీ ఆలయం జలదిగ్భంధంలో చిక్కుకుంది. కంచికచర్ల మండలంలో ఎడతెరిపి లేని వర్షాలకు తోడు కృష్ణా నదికి ఎగువ నుంచి భారీగా వరద వస్తుండడంతో పలు గ్రామాల ప్రజలు ముంపు బారిన పడతామని ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. వర్షాలకు పత్తి, పెసర చేలల్లోకి నీరు చేరింది.

ముంపునకు గురైన పంట పొలాలు: కృష్ణా నదికి వరద ఉధృతి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో దివిసీమ రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. 5 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దాటితే తమ పంటపొలాలు మునిగిపోతాయని చెబుతున్నారు. వరద పరిస్థితిని తెలుసుకునేందుకు పులిగడ్డ అక్విడెక్ట్​కు రైతులు క్యూ కడుతున్నారు. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు మండలం, భట్టిప్రోలు మండలాలలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి. కొన్ని చోట్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కొన్నిచోట్ల పొలాలు, ఉద్యానవన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.

నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు, కొత్తపల్లి మండలాల్లో వాగులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. భవనాశి, పెద్దవాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో 40 గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. ఆత్మకూరు తహశీల్దార్ రత్నరాధిక, సీఐ రాము భవనాశి వాగును పరిశీలించారు. ప్రవాహ ఉద్ధృతి తగ్గేవరకు ప్రజలు వాగులు దాటే సాహసం చేయవద్దని సూచించారు

పెన్నా నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుడడంతో దిగువ ప్రాంతంలోని వంతెన పూర్తిగా నిండిపోయింది. పెన్నా నది రెండు వైపులా కొండలను నానుకొని నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వర్షం నీరు వస్తుండడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఉద్ధృతి పెరిగితే నది పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు.

తీరం దాటిన వాయుగుండం - 24న బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం!

మరో 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు - విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించిన కలెక్టర్లు

Heavy Rains in Andhra Pradesh: వాయుగుండం బలహీనపడింది. ఒడిశా సమీపంలో తీరందాటినా తర్వాత అల్పపీడనంగా మారింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. అలానే పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాల దాటికి వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.

శ్రీకాకుళం జిల్లా సరుబుజ్జిలి, బూర్జ, పొందూరు మండలాల్లోని నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వరద ఉద్ధృతికి 5వేల ఎకరాల్లో పంటపొలాలు నీటమునిగాయి. నాగావళి నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో పరివాహక ప్రజలు భయందోళనకు గురవుతున్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని వర్ష ప్రభావ ప్రాంతాల్లో జిల్లా కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ పర్యటించారు. మక్కువ మండలంలో పర్యటించి పంట, ఆస్తి నష్టాలపై ఆరా తీశారు. దుగ్గేరు, అడారుగెడ్డ, పుట్టురు, సాకిరి గెడ్డ పరిసర ప్రాంతాలను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

భారీ వర్షాలకు పొంగి పొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు - ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ (ETV)

పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు: గోదావరిలో వరద ప్రవాహం నిలకడగా కొనసాగుతోంది. రాజమహేంద్రవరం, కొవ్వూరు వద్ద వరద ఉద్ధృతి పెరిగింది. ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వరద నీటి చేరికతో రాజమహేంద్రవరానికి వరద పోటెత్తెంది. అల్లూరి జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలో గండిపోచమ్మ ఆలయం నీటమునిగిపోయింది. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం, అయినవిల్లి, ముమ్మిడివరం, రాజోలు మండలాల్లో వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. పి.గన్నవరం వద్ద అక్విడెక్ట్​ను వైనతేయ గోదావరి తాకుతూ ప్రవహిస్తోంది.

చాకలిపాలెం సమీపంలో ఉన్న పశ్చిమగోదావరి జిల్లా కనకాయలంక కాజ్‌వే ముంపు బారిన పడింది. నదీపాయలు జోరుగా ప్రవహిస్తుడడంతో లంకగ్రామాల ప్రజలు, విద్యార్థులు మరపడవలలో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. కేంద్రపాలిత యానాంలో బాలయోగి వారధి వద్ద వరద పోటెత్తి ప్రవహిస్తోంది. పలు కాలనీల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో అధికారులు మోటార్లతో బయటకు తోడుతున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల నియోజకవర్గంలో వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. బొడ్డేరు నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది.

అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు: నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. అల్లూరి జిల్లాలో భారీగా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీంతో గిరిజనులు ఇబ్బందిపడుతున్నారు. అరకులోయ మండలంలోని కాజ్ వే కొట్టుకోవడంతో సుమారు 20 గ్రామాల మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. డుంబ్రిగూడ మండలంలోని చంపపట్టి, కితలంగి కాజ్ వే దెబ్దతినటంతో 30 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. విశాఖ బీచ్ లోని జీవీఎంసీ బీచ్ రక్షణగోడ కూలిపోయింది. సముద్ర అలల ఉధృతికి ఐదు అడుగులు మేరకు స్థలం కుంగిపోయింది. ఆ ప్రాంతానికి సందర్శకులు వెళ్లకుండా జీవీఎంసీ సిబ్బంది సూచికలు ఏర్పాటు చేశారు.

ఎన్టీఆర్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా చిరు జల్లులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. జిల్లాలోని లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ఇప్పటికే రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. విజయవాడ-గుంటూరు వారధి వద్ద భవానీ ఆలయం జలదిగ్భంధంలో చిక్కుకుంది. కంచికచర్ల మండలంలో ఎడతెరిపి లేని వర్షాలకు తోడు కృష్ణా నదికి ఎగువ నుంచి భారీగా వరద వస్తుండడంతో పలు గ్రామాల ప్రజలు ముంపు బారిన పడతామని ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. వర్షాలకు పత్తి, పెసర చేలల్లోకి నీరు చేరింది.

ముంపునకు గురైన పంట పొలాలు: కృష్ణా నదికి వరద ఉధృతి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో దివిసీమ రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. 5 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దాటితే తమ పంటపొలాలు మునిగిపోతాయని చెబుతున్నారు. వరద పరిస్థితిని తెలుసుకునేందుకు పులిగడ్డ అక్విడెక్ట్​కు రైతులు క్యూ కడుతున్నారు. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు మండలం, భట్టిప్రోలు మండలాలలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి. కొన్ని చోట్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కొన్నిచోట్ల పొలాలు, ఉద్యానవన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.

నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు, కొత్తపల్లి మండలాల్లో వాగులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. భవనాశి, పెద్దవాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో 40 గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. ఆత్మకూరు తహశీల్దార్ రత్నరాధిక, సీఐ రాము భవనాశి వాగును పరిశీలించారు. ప్రవాహ ఉద్ధృతి తగ్గేవరకు ప్రజలు వాగులు దాటే సాహసం చేయవద్దని సూచించారు

పెన్నా నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుడడంతో దిగువ ప్రాంతంలోని వంతెన పూర్తిగా నిండిపోయింది. పెన్నా నది రెండు వైపులా కొండలను నానుకొని నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వర్షం నీరు వస్తుండడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఉద్ధృతి పెరిగితే నది పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు.

తీరం దాటిన వాయుగుండం - 24న బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం!

మరో 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు - విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించిన కలెక్టర్లు

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN ALERT TO APHEAVY RAINS IN APRAINS IN AP DUE TO LOW PRESSUREఏపీలో భారీ వర్షాలుHUGE RAINS IN ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.