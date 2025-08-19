AP WEATHER UPDATE: అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో కుండపోతగా వర్షం కురుస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు, పంట పొలాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఎక్కడికక్కడ వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ హెల్ప్లైన్ను ఏర్పాటు చేశారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో లోతట్టు ప్రాంతాలను వరద చుట్టుముట్టేసింది. ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ ఆవరణలోకి వరద నీరు చేరటంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జిల్లాలో ఇవాళ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల దృష్ట్యా ప్రజలను అప్రమత్తం చేశామని కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ తెలిపారు. ఒడిశాలో కురుస్తున్న వర్షాలకు నాగావళి, వంశధార నదులకు వరద నీరు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. జిల్లాలో వర్షాల దృష్ట్యా కలెక్టర్తో ఫోన్లో మాట్లాడిన కేంద్ర మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు, మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పలు సూచనలు చేశారు.
తాళ్ల సాయంతో రాకపోకలు: గత మూడు రోజులుగా కుండపోతగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా శుద్ధగడ్డ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గొల్లప్రోలు జగనన్న కాలనీ వాసులకు రాకపోకలకు దారి లేక అవస్థలు పడుతున్నారు. అక్కడ పరిస్థితిని కాకినాడ ఆర్డీఓ, పిఠాపురం, గొల్లప్రోలు ఎమ్మార్వోలు, ఐసీడీఎస్ అధికారులు పరిశీలించారు. గర్భిణీలను అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహాయంతో పిఠాపురం పీహెచ్కు తరలించారు. జగనన్న కాలనీ వాసులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా భోజనాలు, తాగు నీరు, నిత్యావసర సరుకులు అందించామని ఆర్డీవో తెలిపారు. మరో రెండు రోజులు భారీ వర్ష సూచనలు న్నాయని ప్రజలను అప్రమత్తం చేశామన్నారు.
అల్లూరి జిల్లా వీఆర్ పురం మండలంలో అన్నవరం వాగు ఉద్ధృతి పెరగటంతో స్థానికులు తాళ్ల సాయంతో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. డుంబ్రిగుడలో ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరింది. హుకుంపేట మండలం అడ్డుమండ గ్రామానికి చెందిన కుమారస్వామి దిగుమొదపుట్టు గ్రామ సమీపంలో వాగు దాటుతుండగా గల్లంతయ్యాడు. చింతూరు-రామచంద్రపురం మండలాల మధ్య 30వ నంబరు జాతీయ రహదారిపై వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో సుమారు 50 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఐటీడీఏ ఏర్పాటుచేసిన పడవలో జనం రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం పరిధిలోని నాలుగు మండలాలలో గడచిన రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు వేల ఎకరాల్లోని వరిపంట నీటమునిగింది. కాల్వల్లో పూడిక నిలిచిపోవటం వల్లే ఈ దుస్థితి ఏర్పడిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నీరుదిగే బోదెలు గురపుడెక్క ఇతర చెత్త వ్యర్థాలతో నిండిపోవటంతో రైతులు డీజిల్ ఇంజన్ సాయంతో నీటిని బయటకు తోడుకుంటున్నారు. కొద్దిరోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో నంద్యాల జిల్లా నల్లమల ఘాట్ కర్నూలు - గుంటూరు ప్రధాన రహదారిపై వర్షపు నీరు పొంగిపొర్లుతుంది. ఆదివారం దోర్నాల మండలం కొర్రపోలు సమీపంలోని పెద్దమంతనాల వద్ద ఓ భారీ వృక్షం విరిగిపడటంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఘాట్ రోడ్డులో వర్షపునీరు ప్రవహిస్తుండటంతో శ్రీశైలం క్షేత్రానికి ప్రమాదకరంగా ప్రయాణిస్తున్నామని పర్యాటకులు చెబుతున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పంటలు నీట మునిగి: ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, అనకాపల్లి, విజయనగరం జిల్లాల్లో వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. ఆదివారం ఉదయం నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు అత్యధికంగా విశాఖ జిల్లా కాపులుప్పాడలో 16.1 సెం.మీ. గంభీరంలో 15.8, పరదేశిపాలెంలో 14.7, భీమునిపట్నంలో 13.8, మధురవాడలో 13.8, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరులో 13.7, అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడలో 12.6, దేవరాపల్లిలో 12.2 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
ఉత్తరాంధ్రలోని 44 ప్రాంతాల్లో 10 సెం.మీ.కు పైగా వర్షం కురిసింది. సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అత్యధికంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మారేడుమిల్లిలో 7.3 సెం.మీ. విజయనగరం జిల్లా సంతకవిటిలో 6.6, శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలసలో 6 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.83 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు నీట మునిగినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వెయ్యి కిలోమీటర్లకు పైగా రోడ్లు పాడయ్యాయి.
లక్షల ఎకరాల్లో నీటమునిగిన పంటలు: అనకాపల్లి జిల్లా బీఎన్ రోడ్డులో విజయరామరాజుపేట వద్ద తాచేరు వంతెనపై వరద నీటి ప్రవాహంతో వడ్డాది - చోడవరం మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో నదులు, వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. విశాఖ నగరంలోని సింధియా వద్ద ఐవోసీ ఆయిల్ టెర్మినల్ ప్రాంతం పూర్తిగా నీట మునగడంతో చమురు లోడింగ్ నిలిచిపోయింది.
ఎడతెరపిలేని వర్షాలతో పొలాలు నీట మునిగాయి. కొన్నిచోట్ల నాలుగైదు రోజులుగా మొక్కలు నీటిలోనే నానుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 14 జిల్లాల్లోని 106 మండలాల పరిధిలో 828 గ్రామాల్లో భారీవర్షాల ప్రభావం ఉంది. 1.83 లక్షల ఎకరాల్లోని పంటలు ముంపు బారిన పడ్డాయని ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది. ఇందులో వరి 1.59 లక్షల ఎకరాలు, పత్తి 19 వేల ఎకరాల వరకు నీట మునిగాయి. మినుము, పెసర, వేరుశనగ, కంది, మొక్కజొన్న, సజ్జ పంటలు కూడా కొంతమేర మునిగిపోయాయి. గుంటూరు, బాపట్ల, పశ్చిమగోదావరి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, పల్నాడు, ఏలూరు జిల్లాల్లో పంటనష్టం అధికంగా ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
కొత్తవలస-కిరండూల్ మార్గంలో ముందుజాగ్రత్తగా సోమవారం విశాఖ-కిరండూల్-విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ను రాయగడ మీదుగా మళ్లించారు. విశాఖ-కిరండూల్ ప్యాసింజర్ను అరకు వరకు, కిరండూల్-విశాఖ ప్యాసింజర్ను కొరాపుట్ వరకు పరిమితం చేశారు. విశాఖ-కిరండూల్, కిరండూల్-విశాఖ ప్యాసింజర్లు ఇవాళ రద్దు చేశారు.
ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో వణుకుతున్న ఉత్తరాంధ్ర - కొట్టుకుపోయిన పడవలు
వాయుగుండంగా బలపడనున్న అల్పపీడనం - గంటకు 50 నుంచి 60 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు