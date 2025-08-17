ETV Bharat / state

కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం - ఏపీలో ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ - HEAVY RAIN ALERT IN AP

అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు - పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

Rain Alert in AP : పశ్చిమ మధ్య వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీరాలకు ఆనుకుని కేంద్రీకృతమైంది. పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ 24 గంటల్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. మంగళవారం నాడు మధ్యాహ్నానికి దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర తీరాలను దాటే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.

దీని ప్రభావంతో రెండు రోజులు కోస్తాలో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అంచనా వేసింది. రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. తీరం వెంట ఈదురుగాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. లోతట్టు ప్రాంతప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పింది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.

Rains in AP : మరోవైపు శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, కోనసీమతో పాటు పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఏలూరు, కృష్ణా, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నంద్యాల జిల్లాకు ఆరెంజ్​- కర్నూలు, అనంతపురం, కడప, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశామని పేర్కొంది. రెడ్ అలర్ట్‌ ఉన్న జిల్లాలకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం చినుకు జాడ లేదు. కొన్ని మండలాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఐఎండీ గణాంకాల ప్రకారం ఏపీలో సగటు సాధారణ వర్షపాతం 298.8 మిల్లీమీటర్లు కాగా 4 శాతం ఎక్కువగా (311.6 మిల్లీమీటర్లు) కురిసింది. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ప్రణాళికా సొసైటీ వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం రాష్ట్రంలో సగటున 348 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం కురవాల్సి ఉండగా 317.1 మిల్లీ మీటర్లు కురిసింది. అంటే లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.

సెప్టెంబర్​లో రాయలసీమలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని ఐఎండీ మాజీ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ డా.కేజే రమేశ్‌ పేర్కొన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో వైఎస్సార్ కడప, అనంతపురం జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో లోటు వర్షపాతం ఉండే పరిస్థితులున్నాయని చెప్పారు. రుతుపవనాల సీజన్‌లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో లోటు వర్షపాతం సాధారణమేనన్నారు. వచ్చే వారంలో కురిసే వర్షాలతో ఉత్తర కోస్తా తదితర జిల్లాలు లోటు వర్షపాతం నుంచి సాధారణ స్థితికి వచ్చే అవకాశమున్నట్లు వివరించారు. తమిళనాడు, దక్షిణకోస్తా తీరంలో అల్పపీడనం ఏర్పడితేనే నెల్లూరులో వర్షాలు కురుస్తాయని రమేశ్ వెల్లడించారు.

