Low Pressure Area Likely to Form Over Northwest Bay of Bengal : పశ్చిమ బెంగాల్ -ఒడిశా తీరాలను ఆనుకుని వాయవ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్ట్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. దీనివల్ల వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో 3 రోజుల పాటు అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపారు. తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 60 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు.
లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : బుధవారం వరకు మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు. ఇప్పటికే ప్రభావిత జిల్లాల అధికార యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసినట్లు ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. ప్రజలు చెట్ల కింద, శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాలు, హోర్డింగ్స్ వద్ద ఉండరాదని హెచ్చరించారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలని, లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు.
శ్రీశైలం జలాశయం వద్ద ఉప్పొంగి ప్రవహించిన కృష్ణమ్మ : మరోవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు జనజీవనం స్థంభించింది. మరోవైపు పలు జిల్లాల్లో వాగులు, కుంటలు పొంగిపోతున్నాయి. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న నదులు, రిజర్వాయర్లు నిండుకుండను తలపిస్తున్నాయి. శ్రీశైలం జలాశయం వద్ద కృష్ణమ్మ ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద పోటెత్తడంతో శ్రీశైలం డ్యాంలో నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. దీంతో అధికారులు 10 గేట్లను 10 అడుగుల మేర పైకి ఎత్తి దిగువనున్న నాగార్జున సాగర్కు 3,65,282 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
Weather Update in Andhra Pradesh : పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,237 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 882.60 అడుగులకు చేరింది. జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 202.50 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.
నదీపాయల్లో జోరుగా ప్రవహిస్తున్న వరద : గోదావరికి వరద పెరుగుతుండటంతో ధవళేశ్వరం బ్యారేజి నుంచి శనివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు 9,44,409 క్యూసెక్కులను సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు. మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికనూ జారీ చేశారు. బ్యారేజికి దిగువన కోనసీమలోని వశిష్ఠ, వైనతేయ, గౌతమి, వృద్ధగౌతమి నదీపాయల్లో వరద జోరుగా ప్రవహిస్తోంది. ఊడుమూడిలంక, అరిగెలవారిపేట, బూరుగులంక, జి.పెదపూడిలంక, పెదమల్లంక, ఆనగార్లంక, మర్రిమూల, అయోధ్యలంక, కనకాయలంక గ్రామాల ప్రజలు మరపడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. పలు లంకల్లోని పంట పొలాల్లోకి నీరు చేరుతోంది.
రైతుల బాధలు : అయితే అతివృష్టి లేదంటే అనావృష్టి అన్నట్లు తయారైంది రైతుల దుస్థితి. సరిగ్గా నెలన్నర క్రితం వర్షాలు లేక సాగునీరు రాక ఎండిన వరిచేలు చచ్చి బతికాయన్న సంతోషం రైతుల్లో ఎంతో కాలం నిలువలేదు. ఒక్క రోజు, ఒకే ఒక్క రోజు కుంభవృష్టిగా కురిసిన వాన పంట పొలాలను ముంచెత్తింది. డ్రెయిన్లలో నీళ్లు పారక ఆ నీరంతా పొలాల్లోకి చేరింది. ఫలితంగా నాడు బతికి బట్టకట్టిన చేలు నేడు నీటిపాలయ్యాయి. వరి దుబ్బులు కుళ్లిపోయి రైతుకు తీరని వేదనను మిగిల్చాయి.