ఈ నెల 25న బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం! - మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు

26వ తేదీన వాయుగుండంగా మారి 27న తీరం దాటే అవకాశం - దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం

Low Pressure Effect to AP
Published : September 21, 2025 at 10:09 PM IST

Low Pressure Effect to AP : ఈ నెల 25న తూర్పు మధ్య, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ, 26న దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు ఆనుకుని వాయువ్య, దానిని ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇది 27న దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలను దాటే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు.

ఈశాన్య బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న మయన్మార్-దక్షిణ బంగ్లాదేశ్ తీర ప్రాంతాల్లో నున్న ఉపరితల ఆవర్తనం నుంచి మధ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉత్తర తమిళనాడు, దానికి ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాల వరకు సగటు సముద్ర మట్టానికి 3.1 నుంచి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ద్రోణి కొనసాగుతుందని తెలిపారు. వీటి ఫలితంగా రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల వరకు వాతావరణ సూచనలను అందజేశారు.

ఆ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు : ఉత్తర కోస్తా, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు అనేకచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. అలాగే దక్షిణ కోస్తాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశముంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు, బలమైన గాలులు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు.

లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వర్షపు : నేడు(ఆదివారం) రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. దీని ప్రభావంతో రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపైకి వర్షపు నీరు చేరడంతో వాహనదారుల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.

నల్లమలలో భారీ వరద : నల్లమల అడవుల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు నంద్యాల పట్టణంలోని చామకాలువ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. చామ కాలువలో చేరిన వరద నీరు పట్టణంలో శ్యాం నగర్​లోకి వచ్చింది. ఎస్​బీఐ కాలనీ సమీపంలో చామకాలువలో వరద నీరు వంతెన పై భాగాన్ని తాకింది. చామ కాలువ వరద నీటి ఉధృతిని టీడీపీ జిల్లా కార్యదర్శి ఫిరోజ్, మున్సిపల్, రెవెన్యూ అధికారులు పరిశీలించి చర్యలు చేపట్టారు. శ్యాం నగర్​కు చెందిన 30 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. నంద్యాల జిల్లా కలెక్టరు రాజకుమారి ఆధ్వర్యంలో అధికారులు అన్ని విధాల చర్యలను చేపట్టారు.

నదుల్లా మారిన రోడ్లు : గుంటూరు నగరపు చుట్టుపక్కల భారీ వర్షం కురిసింది. గంటకుపైగా కురిసిన వర్షానికి రోడ్లపైకి భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కొన్ని చోట్ల మోకాళ్ల లోతు నీటిలో వాహనాలు ముందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. మూడు వంతెనలు, కంకర గుంట అండర్ పాస్​లోకి వాననీరు చేరటంతో ఆ మార్గాల్లో వాహనాల రాకపోకలు నిలిపేశారు. పాదచారులు భయం భయంగా నీటిలో రాకపోకలు సాగించారు.

