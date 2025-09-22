బంగాళాఖాతంలో వరుస అల్పపీడనాలు - పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు!
ఈశాన్య బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో కేంద్రీకృతమైన అల్పపీడనం - పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 8:27 PM IST
Rains in Andhra Pradesh : ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఈశాన్య బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో అల్పపీడనం కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో పశ్చిమ- వాయవ్య దిశగా వాయువ్య బంగాళాఖాతం వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. ఈ నెల నాటికి తూర్పు మధ్య, దానికి ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ 26 నాటికి దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీరాల్లో వాయువ్య, దానిని ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇది 27న దక్షిణ ఒడిశా -ఉత్తరాంధ్ర తీరాలను దాటే అవకాశం ఉందని ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ వివరించారు. రేపు, ఎల్లుండి ఉత్తరాంధ్రలో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీవర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపారు. అలాగే గురు, శుక్రవారాల్లో కోస్తాంధ్రలో కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు : ఆదివారం రాష్ట్రంలోని పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీని ప్రభావంతో రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. రోడ్లపైకి వర్షపు నీరు చేరడంతో వాహనదారుల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
నల్లమలలో భారీ వరద : నల్లమల అడవుల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు నంద్యాల పట్టణంలోని చామకాలువ ఉద్ధృతంగా ప్రవహించింది. చామ కాలువలో చేరిన వరద నీరు పట్టణంలో శ్యాం నగర్లోకి వచ్చింది. ఎస్బీఐ కాలనీ సమీపంలో చామకాలువలో వరద నీరు వంతెన పై భాగాన్ని తాకింది. చామ కాలువ వరద నీటి ఉద్ధృతిని టీడీపీ జిల్లా కార్యదర్శి ఫిరోజ్, మున్సిపల్, రెవెన్యూ అధికారులు పరిశీలించి చర్యలు చేపట్టారు. శ్యాం నగర్కు చెందిన 30 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. నంద్యాల జిల్లా కలెక్టరు రాజకుమారి ఆధ్వర్యంలో అధికారులు అన్ని విధాల చర్యలను చేపట్టారు.
మోకాళ్ల లోతు నీటిలో వాహనాలు : గుంటూరు నగరపు చుట్టుపక్కల భారీ వర్షం కురిసింది. గంటకుపైగా కురిసిన వర్షానికి రోడ్లపైకి భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కొన్ని చోట్ల మోకాళ్ల లోతు నీటిలో వాహనాలు ముందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. మూడు వంతెనలు, కంకర గుంట అండర్ పాస్లోకి వాననీరు చేరటంతో ఆ మార్గాల్లో వాహనాల రాకపోకలు నిలిపేశారు. పాదచారులు భయం భయంగా నీటిలో రాకపోకలు సాగించారు.
ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం : కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా విస్సన్నపేటకు తాతకుంట్లకు మధ్యలో ఉన్న వెలుగు కార్యాలయం దగ్గరలో చెట్టుపై కరెంటు తీగలు పడి మంటలు చెలరేగాయి. ఉరుములు, మెరుపులతో కురిసిన వర్షంతో విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని చిట్టినగర్, టైలర్ పేట, జోడి బొమ్మలు సెంటర్, గొల్లపాలెం గట్టు మహంతిపురం, పాతబస్తీలోని కొన్ని వీధులు, రహదారులు జలమయమయ్యాయి.
నీట మునిగిన బస్టాండు పరిసర ప్రాంతాలు : ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరులో భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. బస్టాండు లోపల మోకాళ్ల లోతు వర్షపు నీరు చేరింది. దీంతో బస్సులు బస్టాండు లోపలికి వచ్చేందుకు వీలు లేకుండా పోయింది. బస్టాండు పరిసర ప్రాంతాలన్నీ నీటి మునగడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. భారీ వర్షాలకు తిరువూరు మండలం లక్ష్మీపురం- మల్లెల గ్రామాల మధ్య అలుగుపై వరదనీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో విస్సన్నపేట-తిరువూరు మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు గంపలగూడెం మండలంలోని కట్టెలేరు వంతెన రహదారిపై వరద ఉద్ధృతి పెరిగింది
రాబోయే మూడు రోజుల్లో వర్షాలు - విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచనలు