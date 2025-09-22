మళ్లీ అల్పపీడనం - తెలంగాణలో మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు
ఉత్తర ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - రాగల 24 గంటల్లో వాయువ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతానికి చేరుకునే అవకాశం - దీంతో రాష్ట్రంలో సోమ, మంగళ వారాల్లో వర్షాలు - పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు
Published : September 22, 2025 at 3:50 PM IST
Low Pressure Area in Northeast Bay of Bengal : ఉత్తర ఈశాన్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో నేడు అదే ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడినట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. దీనికి అనుబంధంగా ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం సగటు సముద్రమట్టం నుంచి 5.8 కి మీ ఎత్తువరకు కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపింది. రాగల 24 గంటల్లో ఈ అల్పపీడన ప్రాంతం పశ్చిమ వాయువ్య దిశలో కదిలి వాయువ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో సోమ, మంగళ వారాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
ఈ జిల్లాలలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ : సోమవారం కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగాం, సిద్ధిపేట జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఈ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మంగళవారం కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, నారాయణపేట జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఆ రోజునే వాయుగుండం దాటుతుంది : ఈ నెల 25న తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతం దాని సమీపంలోని ఉత్తర బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో దక్షిణ ఒడిశా ఉత్తర ఆంధ్ర కోస్తా తీరం సమీపంలో ఈ నెల 26న వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని, ఈ వాయుగుండం దక్షిణ ఒడిశా ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా తీర ప్రాంతంలో ఈ నెల 27న తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది.
మూడు గంటల్లో వర్షాలు : రానున్న 3 గంటల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని పేర్కొంది. ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, ములుగు, నల్లొండ, రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, వరంగల్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలని సూచించింది.
మరోవైపు గత కొన్ని రోజులుగా హైదరాబాద్లో సాయంత్రం వేళల్లో భారీగా వర్షం పడుతుంది. కురుస్తున్న రెండు, మూడు గంటలే అయినా దంచి కొడుతుంది. దీంతో రోడ్లన్నీ జలమయమవుతున్నాయి. గల్లీలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. వాహనదారులు తెగ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, హయత్నగర్, పెద్ద అంబర్పేట, నాగోల్, మన్సూరాబాద్, రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షానికి వాహనదారులు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై పలు చోట్ల వర్షపు నీరు చేరడంతో వాహనాల రాకపోకలు నెమ్మదిగా సాగాయి.
