ఆగస్టు 25 నాటికి మరో అల్పపీడనం! - రాగల మూడు రోజులు ఏపీలో వర్ష సూచన - RAINS IN AP

వాయువ్య బంగాళాఖాతం, ఒడిశా-పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతాలలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం - ఫలితంగా రాగల మూడు రోజుల వరకు ఏపీలో వాతావరణ సూచనలు

Rains in Andhra Pradesh
Rains in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 11:35 PM IST

Rains in Andhra Pradesh : వాయువ్య బంగాళాఖాతం, ఒడిశా-పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతాలలో ఆగస్టు 25 నాటికి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. గంగా పరీవాహక పశ్చిమ బెంగాల్ పరిసర ప్రాంతాలలో ఇవాళ ఏర్పడిన అల్పపీడనం అదే ప్రాంతంలో కొనసాగుతోంది. సంబంధిత ఉపరితల ఆవర్తనం సగటు సముద్ర మట్టానికి సగటున 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించి ఎత్తుకు వెళ్లేకొద్దీ నైరుతి వైపునకు వంగి ఉంటుంది. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో జార్ఖండ్ వైపు పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదిలి క్రమంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్, యానంలో దిగువ ట్రోపో ఆవరణములో నైరుతి, పశ్చిమ గాలులు వీస్తున్నాయి. వీటి ఫలితంగా రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల వరకు వాతావరణ సూచనలు ఉన్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఉత్తర కోస్తా, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. బలమైన గాలులు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. దక్షిణ కోస్తాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. అలాగే రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు.

Flood Levels Decreasing in Godavari : మరోవైపు గోదావరి నదిలో వరద ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుతోంది. దీంతో ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను అధికారులు ఉపసంహరించుకున్నారు. ప్రస్తుతానికి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను కొనసాగిస్తున్నారు. ధవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నది నీటిమట్టం 13.3 అడుగులకు చేరింది. డెల్టా కాల్వలకు 12 వేల 600 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. సముద్రంలోకి సుమారు 12.13 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల అవుతోంది.

పి.గన్నవరం వద్ద కాటన్‌, డొక్కా సీతమ్మ అక్విడెక్ట్‌ల మధ్య వరద అధికంగా ప్రవహిస్తోంది. కోనసీమలోని వశిష్ఠ, వైనతేయ, గౌతమి నదీపాయల్లో వరద కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికీ అనేక లంక గ్రామాల ప్రజలు మరపడవల్లోనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. అయినవిల్లి మండలంలోని అయినవిల్లిలంక, అద్దంకివారిలంక, వీరవెల్లిపాలెం, పొట్టిలంక ప్రజలు పడవల్ని ఆశ్రయించి రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నారు.

శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద : శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద ప్రవాహం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులోకి 4,93,314 క్యూసెక్కుల నీరు చేరుతోంది. అలాగే ప్రాజెక్టు నుంచి 5,10,612 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 26,087 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.

10 స్పిల్​వే గేట్లను 18 అడుగులు ఎత్తి 4,19,210 క్యూసెక్కుల నీటిని నాగార్జునసాగర్​కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 881.70 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 197.46 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

రాజధాని అమరావతి మునిగిపోయిందా? - క్లారిటీ ఇదే!

ఉప్పొంగిన గోదావరి - జలదిగ్బంధంలో లంకగ్రామాలు

