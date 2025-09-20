ETV Bharat / state

ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో ఈనెల 26న అల్పపీడనం! - పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు

ఈనెల 27 నాటికి బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం బలపడే అవకాశం - నేడు పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సుచనలు

Rain Alert To Andhra Pradesh
Rain Alert To Andhra Pradesh (ETV Bharat)
Rain Alert To Andhra Pradesh: తూర్పు మధ్య, ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 25వ తేదీన అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. ఇది ఈ నెల 27 నాటికి వాయుగుండంగా బలపడేందుకు అవకాశముందని, అనంతరం పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా ప్రయాణించి అదే రోజు ఒడిశా తీరం దాటొచ్చని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

దీని ప్రభావంతో ఈ నెల 23 నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు ఉత్తర కోస్తాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పలు వాతావరణ మోడళ్లు సూచిస్తున్నాయి. ద్రోణి ప్రభావంతో శనివారం కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్సార్‌ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది.

వంతెనపై చిక్కుకున్న ప్రైవేటు బస్సు: నంద్యాల జిల్లా ఉయ్యాలవాడ మండల పరిధిలో ఎర్ర వాగు పొంగడంతో కోవెలకుంట్ల-జమ్మలమడుగు మధ్య రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఈ రహదారిలో రూపనగుడి వద్ద ఎర్ర వాగు పొంగడంతో వంతెనపై ఒక ప్రైవేటు బస్సు వరద ఉద్ధృతిలో చిక్కుకొని పోయింది. హైదరాబాద్ నుంచి పులివెందులకు వెళ్తున్న ఈ బస్సులో 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

వాగు ఉద్ధృతిలో బస్సు చిక్కుకొని పోయిందన్న సమాచారం అందుకున్న ఉయ్యాలవాడ ఎస్సై రామిరెడ్డి తన సిబ్బందితో అక్కడికి చేరుకుని సహాయక కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు ప్రొక్లయిన్​ సహాయంతో వారిని సురక్షితంగా బయటికి తీసుకుని వచ్చారు. వీరిని రక్షించే కార్యక్రమం దాదాపు గంట పాటు సాగింది. ఎట్టకేలకు అందరూ బయటపడటంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రయాణికులను పోలీసులు వివిధ బస్సుల్లో వారికి గమ్య స్థానాలకు చేర్చారు.

శ్రీశైలానికి భారీ వరద: శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీ వరద కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద కొనసాగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 2,96,588 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 3,17,889 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,542 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. ఎనిమిది స్పిల్ వే గేట్లను 10 అడుగులు ఎత్తి 2,22,032 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్ కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 884.30 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 211.47 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలో ఈనెల 26న అల్పపీడనం! (ETV Bharat)

రాష్ట్రంలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం - ఈ జిల్లాలకు హెచ్చరిక

శ్రీశైలానికి భారీగా వరద - 881.90 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం

