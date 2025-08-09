Essay Contest 2025

రాష్ట్రంలో ప్రమాదకర స్థాయిలో లోలెవల్ కల్వర్టులు - ప్రాణాలతో చెలగాటమే - LOW LEVEL CULVERTS IN TELANGANA

రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల ప్రమాదకరంగా లోలెవల్‌ కల్వర్టులు - నీటిమట్టాన్ని సూచించే గేజ్‌లు గైడ్‌ పోస్టులు లేకపోవడంతో ప్రజలకు అవస్థలు - నిర్మాణాలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్న ప్రజలు

LOW LEVEL CULVERTS IN TELANGANA
LOW LEVEL CULVERTS IN TELANGANA (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 5:31 PM IST

Low Level Culvert Issues In Telangana : పైన చూస్తున్న చిత్రంలో వికారాబాద్‌ జిల్లా తాండూరు-కరణ్‌కోట మార్గంలో బెల్కటూరు వాగు ప్రవాహంలో రోడ్డు దాటుతున్న వ్యక్తి పరిస్థితి ఇది. ఇక్కడ ఒకవైపు బ్రిడ్జి నిర్మిస్తుండగా తాత్కాలికంగా వాగులోనే అప్రోచ్‌ రోడ్డు వేశారు. వాగు ప్రవాహానికి రోడ్డు తరచూ కొట్టుకుపోతోంది. ఐదు గ్రామాలకు కలిపి ఈ మార్గం ఒక్కటే ఉండటంతో ప్రజలు ప్రమాదకరంగా అప్రోచ్‌రోడ్డుపై ప్రవాహాన్ని దాటుతు వెళుతున్నారు. ఇరువైపులా ఫ్లడ్‌ గేజ్‌లు, సరిహద్దు సిగ్నల్స్​ లేవు.

వరదలో కారు కొట్టుకుపోయి : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌ మండలంలో గురువారం(8 ఆగస్టు) రాత్రి కాజ్‌వేపై పొంగుతున్న నీటి ప్రవాహ ఉద్ధృతిలో దురదృష్టవశాత్తు ఓ కారు కొట్టుకుపోయింది. అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఏడుగురు త్రుటిలో ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు. ప్రవాహం ఎంత మేర ఉందనే వివరాలేవీ ఆ కాజ్‌వే వద్ద లేకపోవడమే ఇందుకు కారణం. అంతకు ముందు అదే మార్గంలో వచ్చిన ఆ కారులోని వారికి తిరుగు ప్రయాణంలో వరద అంచనా తెలియకపోవడంతో ప్రమాదం సంభవించింది.

ఆకేరు వాగు ప్రవాహం : గత ఏడాది ఆగస్టు నెలాఖరులో మహబూబాబాద్‌ జిల్లా మరిపెడ మండలంలో రాత్రిపూట ఆకేరు వాగు ప్రవాహాన్ని దాటుతున్న క్రమంలో కారు కొట్టుకుపోవడంతో తండ్రి, కూతురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రాష్ట్రంలో కొన్నేళ్లుగా ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నా కనీస రక్షణ చర్యలు తీసుకోకపోవడం సంబంధిత శాఖల నిర్లక్ష్యం ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం అవుతోంది.

రాష్ట్రంలో రోడ్లు-భవనాలు, పంచాయతీరాజ్‌ శాఖల పరిధిలో ఉన్న రహదారులపై ఉన్న కాజ్‌వేల నిర్వహణ అధ్వానంగా మారింది. పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ నుంచి ఆర్‌ అండ్‌ బీ శాఖకు రోడ్లు బదిలీ అయిన తరువాత కాజ్‌వేల స్థానంలో వంతెనలను నిర్మించాల్సి ఉన్నా పూర్తిస్థాయిలో వాటి కన్​స్ట్రక్షన్​ కావడం లేదు.

లోపాలే ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి

  • కాజ్‌వేలకు రెండువైపులా సరిహద్దులు తెలిపేలా గైడ్‌ పోస్టులు, నీటి మట్టాన్ని సూచించే ఫ్లడ్‌ గేజ్‌లు ఉండటం లేదు. కొన్ని చోట్ల కాజ్‌వే లేదా చిన్న కల్వర్టు ఉందని తెలిపే సిగ్నల్​ బోర్డులే కానరావు.
  • రాత్రి సమయాల్లో కూడా నీటి మట్టం గుర్తించేలా ప్రయాణికులకు వెంటనే తెలిసేలా రేడియం స్టిక్కర్లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది.
  • రహదారులు మాత్రం వెడల్పుగా ఉండి కాలువ ప్రాంతానికి చేరుకోగానే వంతెనలు కొంత ఇరుకుగా ఉండటంతో ప్రమాదాలకు అవకాశం ఎక్కవగా ఉంటోంది.
  • శ్రీరాంసాగర్‌ సాగునీటి కాలువల్లోకి ప్రమాదవశాత్తు కార్లు చొచ్చుకుపోయి అనేక మంది మరణించారు.
  • జిల్లాస్థాయిలో ఆర్‌ అండ్‌ బీ, రవాణాశాఖ, పోలీస్, వైద్యం, నేషనల్​ హైవేలు, పంచాయతీరాజ్, విద్య తదితర శాఖల అధికారులతో ఉండే రోడ్‌ సేఫ్టీ కమిటీలు ఇలాంటి ప్రమాదాలపై అధ్యయనం చేసి వాటి నివారణకు కృషి చేయాల్సి ఉంది.

ప్రతి లోలెవల్‌ కాజ్‌వే వద్ద ప్రవాహ మట్టాన్ని తెలిపేలా ఫ్లడ్‌ గేజ్‌ను తప్పనిసరిగా పెట్టాలి. వరద గరిష్ఠ నీటి మట్టాన్ని కూడా సూచించేలా ఉండాలి. నీటి ప్రవాహంలో రోడ్డు ఎక్కడ ఉందో గుర్తించడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కాజ్‌వేకి రెండు వైపులా గోడలు, గైడ్‌ పోస్టులు పెట్టడం ద్వారా ప్రమాదాలను చాలా వరకు నివారించవచ్చు. -రాజేశ్వర్‌ రెడ్డి, విశ్రాంత ఇంజినీరు, ఆర్‌ అండ్‌ బీ శాఖ

వరద అంచనా సూచికలు తప్పనిసరి : యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరు మండలం నుంచి సిద్దిపేటకు వెళ్లే మార్గంలో గైడ్‌పోస్టులు, ఫ్లడ్‌ గేజ్‌ సూచికలు లేని కొలనుపాక ప్రాంతంలో లోలెవల్‌ కాజ్‌వే ఇది. అక్కడ గత ఐదేళ్లలో దాదాపు 100 మంది వరకు వాగులో పడిన ఘటనలు చోటు చేసుకోవడం గమనార్హం.

వికారాబాద్‌ జిల్లా కేంద్రం పరిధిలోని శివసాగర్‌ ప్రాజెక్టుపై నుంచి వెళ్లే మార్గం ఇది. కట్టకు ఇరువైపులా రక్షణ గోడ, గైడ్‌ పోస్టులు వంటివి ఏమీ లేవు. చెట్లు, పొదలు దట్టంగా పెరిగాయి. గత ఏడాది చివర్లో స్కూటర్, కారు నీళ్లలోకి దూసుకెళ్లిన ఘటనల్లో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఏడాదిలో 20కి పైగా ప్రమాదాలు ఇక్కడ జరిగాయి.

